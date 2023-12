"Nữ hoàng phim rác" tiếp tục có màn tái xuất thảm họa: Nhan sắc gây thất vọng còn bị hại bởi kỹ xảo "3 xu"

Theo Sohu, Triệu Lộ Tư tiếp tục nhận nhiều lời chê với màn thể hiện trong tác phẩm cổ trang Thần Ẩn mới phát sóng gần đây. Dù đóng vai chính, mỹ nhân 25 tuổi bị nhận xét có gương mặt không phù hợp với các tạo hình cổ trang, tiên hiệp. Gương mặt của cô xinh xắn nhưng quá tròn trịa, không toát được vẻ "thần tiên tỷ tỷ" như nhiều người kỳ vọng.

Triệu Lộ Tư bị chê trong Thần Ẩn

Nhiều khán giả cũng cho rằng diễn xuất của Triệu Lộ Tư cũng bị lố lăng khi luôn cố tỏ ra dễ thương, đáng yêu, không phù hợp với nội dung phim. Như những dự án trước, nữ diễn viên vẫn lạm dụng những hành động như trợn mắt, la hét trên màn ảnh. Đặc biệt ở những phân đoạn cần thể hiện cảm xúc mãnh liệt, biểu cảm của cô trông rất kệch cỡm, không thể hiện được nội tâm của nhân vật.

Mỹ nhân bị trao biệt danh "nữ hoàng phim rác" khiến nhiều khán giả ngán ngẩm vì không ngừng nhận những dự án dạng "mỳ ăn liền". Kịch bản Thần Ẩn khiến đa số khán giả thất vọng khi không thoát khỏi mô-tip xoay quanh những câu chuyện tình yêu ngớ ngẩn.

Kịch bản Thần Ẩn bị chê cũ kỹ, rập khuôn

Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim là ngoại truyện của bộ Thiên Cổ Quyết Trần (2021) do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính. Triệu Lộ Tư hoá thân thành A Âm, một mảnh vỡ của thế lực Phong Âm. Nguyên Khải (do Vương An Vũ thủ vai) gặp A Âm trên đường tìm cách hồi phục Phong Âm, yêu thương nàng nhưng trải qua nhiều biến cố. A Âm về sau "hắc hoá" thành quỷ, tạo nên câu chuyện tình đẫm đau thương không thua gì thế hệ trước.

Thêm vào đó, kỹ xảo của phim cũng bị chê thậm tệ. Nhiều người cho biết nếu chỉ xem các trích đoạn thì thậm chí không dám tin đây là một dự án truyền hình. "Khi xem qua, tôi còn tưởng đây là một trò chơi điện tử trực tuyến rẻ tiền. Kỹ xảo 3 xu thực sự!", một netizen bình luận.

Màu sắc và kỹ xảo trong phim bị chê kém chất lượng

Khâu trang điểm và làm tóc cũng bị chê thiếu chuyên nghiệp. Nhiều người hâm mộ của các diễn viên trong phim nói visual của cả dàn cast đã bị hủy hoại bởi kiểu trang điểm rẻ tiền. Ekip cũng lạm dụng việc chỉnh màu, sử dụng quá nhiều sắc xanh, xám và trắng khiến nhiều người xem khó chịu. Thậm chí, đa số khán giả còn nhận xét phim trông giống một đoạn video trên mạng xã hội.