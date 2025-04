Nếu như Lee Young Ae được mệnh danh là "nữ thần oxy" nói không với thẩm mỹ mà lựa chọn lão hóa tự nhiên, thì Kim Hee Ae - người bạn đồng niên của nữ diễn viên "Dae Jang Geum" lại không ít lần vướng nghi vấn "dao kéo".

Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ hay các phương pháp làm đẹp trở nên phổ biến ở Hàn Quốc, Kim Hee Ae đã nổi tiếng với nhan sắc rực rỡ. Vẻ đẹp của mỹ nhân "Thế giới hôn nhân" ở những năm 80 - 90 thực sự rất khác biệt so với các diễn viên ngày nay, mang một nét quyến rũ rất riêng.

Cải thiện nhan sắc từ đôi mắt

Từ nhỏ, Kim Hee Ae đã sở hữu đôi mắt to tròn và sống mũi cao thanh tú, đúng chuẩn vẻ đẹp hoàn mỹ. Ngay cả trong những bức ảnh chụp trước khi nữ diễn viên nổi tiếng, nhan sắc của cô vẫn không có nhiều khác biệt, chứng tỏ vẻ đẹp tự nhiên hiếm có. Có thể nói, dù ở độ tuổi nào Kim Hee Ae vẫn luôn xinh đẹp.

Từ trước khi nổi tiếng, Kim Hee Ae đã sở hữu nhan sắc đẹp tự nhiên hiếm có

Tuy nhiên, khi bước qua độ tuổi 30, nhiều người nhận xét, Kim Hee Ae đã có một mối bận tâm – đó chính là phần mí trên của đôi mắt.

Từ những năm ở độ tuổi ngoài 30 tuổi, mí mắt trên của Kim Hee Ae bắt đầu có dấu hiệu hóp vào, điều này có thể thấy rõ trong một số bức ảnh chụp ở thời điểm đó của cô.

Ở độ tuổi ngoài 30, Kim Hee Ae bắt đầu lộ nhiều dấu hiệu ở mí mắt

Không có công nghệ chỉnh sửa hình, Kim Hee Ae lộ rõ mí mắt và bọng mắt

Đến khoảng năm 2017 - 2018, khi tái xuất với bộ phim "The Second Last Love", nhiều người nhận ra rằng đường mí mắt của Kim Hee Ae đã trở nên rõ nét hơn, theo kiểu mí mắt “out-line” (mí lộ rõ).

Thời điểm đó, đôi mắt với nếp mí mới trông có phần hơi lạ lẫm của Kim Hee Ae đã trở thành chủ đề được công chúng thảo luận sôi nổi. Nếu như trước đây mí mắt của Kim Hee Ae mang đường nét nhẹ nhàng với kiểu mí “in-out” tự nhiên, thì sau này đường mí dày hơn, khiến nhiều người nhận xét rằng có vẻ như bị sưng hoặc trông hơi khác lạ.

Đôi mắt với phần mí lộ rõ trong "The Second Last Love" khiến Kim Hee Ae vướng nghi vấn thẩm mỹ

Trước đây Kim Hee Ae đã sở hữu đôi mắt đẹp tự nhiên, nên sự thay đổi này có phần khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ chính vì vẻ đẹp tự nhiên trước đây quá hoàn hảo, nên khi có sự thay đổi dù nhỏ, cũng dễ tạo cảm giác không quen mắt.

Qua đến bộ phim đình đám "Thế giới hôn nhân", nếp mí của Kim Hee Ae đã dần ổn định và trông hài hòa hơn. Thậm chí, ngay cả những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng tạo nên vẻ đẹp sang trọng và cuốn hút – có lẽ bởi vì mọi thứ đã trở lại sự tự nhiên vốn có. Dù chưa có thông tin chính thức về việc Kim Hee Ae có thực sự phẫu thuật hay không, nhưng trên nhiều blog, người hâm mộ đã đăng tải các bài so sánh hình ảnh trước và sau của nữ diễn viên. Một số trang sắc đẹp còn cho rằng, Kim Hee Ae đã sử dụng phương pháp "cắt mí trên không xâm lấn".

Sang tới "Thế giới hôn nhân" mí mắt của Kim Hee Ae được nhận xét trông tự nhiên hơn hẳn

Làm đẹp không xâm lấn

Thực tế, chuyện một nữ diễn viên trung niên phẫu thuật thẩm mỹ hay thực hiện các thủ thuật làm đẹp không còn là điều quá bất ngờ. Một minh tinh cùng thời với Kim Hee Ae – Kim Sung Ryung cũng từng gây chú ý khi thẳng thắn thừa nhận đã thực hiện phẫu thuật cắt mí trên một chương trình giải trí cách đây vài năm. Kim Sung Ryung cho biết đã quyết định can thiệp để khắc phục tình trạng sụp mí do lão hóa, nhấn mạnh rằng đây là một ca phẫu thuật mang tính “điều trị”.

Theo bác sĩ bác sĩ Park Sun Jae, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Banobagi chia sẻ trên News Nate vào năm 2020, "phẫu thuật cắt mí trên không xâm lấn" ra đời nhằm khắc phục những hạn chế của phương pháp cắt mí truyền thống. Thay vì cắt bỏ phần da mí bị chùng, phương pháp này sử dụng chỉ chuyên dụng để điều chỉnh cơ nâng mi và da mí bị chảy xệ. Nhờ khả năng kiểm soát chính xác vị trí luồn chỉ và lực căng, phương pháp này giúp cải thiện hiệu quả tình trạng sụp mí. Điều quan trọng nhất là kết quả mang lại vẻ đẹp tự nhiên, không khiến khuôn mặt trông sắc sảo hay dữ dằn.

Một ưu điểm lớn của phương pháp này là nếu kết quả không như mong muốn, bệnh nhân có thể phục hồi về trạng thái ban đầu. Ca phẫu thuật được thực hiện dưới hình thức gây tê với mức độ đau tối thiểu, chỉ kéo dài khoảng 20 – 30 phút. Do không có quá trình rạch da nên hiện tượng sưng tấy lớn chỉ kéo dài khoảng 2–3 ngày, giúp bệnh nhân nhanh chóng quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Xác suất chỉ bị tuột sau phẫu thuật chỉ chiếm 1 – 2%, cho thấy độ bền cao của phương pháp này. Vì vậy, bệnh nhân trong độ tuổi 40 – 50 là nhóm người thực hiện phương pháp này nhiều nhất. Đặc biệt, đây là lựa chọn tối ưu cho những ai không muốn có mí mắt quá to mà chỉ cần kết quả tự nhiên. Dĩ nhiên đây chỉ là ý kiến từ chuyên gia thẩm mỹ. Chị em phụ nữ có nhu cầu làm đẹp theo phương pháp này cũng cần phải tìm hiểu kỹ để xem liệu bản thân có phù hợp hay không. Quan trọng nhất, chị em phụ nữ nên tìm tới những bệnh viện thẩm mỹ uy tiên, chất lượng để nhận được sự tư vấn kỹ từ bác sĩ, các chuyên gia.