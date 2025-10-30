Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Quách Tuấn Du và Phương Trinh Jolie.

Em Mẫn Thi.

Nhân vật của chương trình tuần này là em Phạm Lê Mẫn Thi (2011) hiện là học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Lương, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Cha của Mẫn Thi mất năm 2015 do tai nạn giao thông. Hai năm sau, mẹ em đi làm xa và có gia đình mới, để lại bốn anh em không còn một mái ấm trọn vẹn.

Vì hoàn cảnh khó khăn, anh cả Phạm Lê Mẫn Đạt (2008) phải nghỉ học, lên TP.HCM làm phục vụ quán cà phê. Với thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, Đạt vừa chi tiêu sinh hoạt, vừa tiết kiệm để học lái xe, mong có công việc ổn định hơn. Anh kế Phạm Lê Mẫn Nguyên (2010) đang học lớp 10 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật nghề Hòa Khánh. Em út Phạm Lê Nhựt Trường (2014) học lớp 6 cùng trường với Mẫn Thi.

Hiện tại, bốn anh em sống cùng ông bà nội và cô ruột. Ông bà đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu mang nhiều bệnh tuổi già. Cô ruột Phạm Thị Thơ – người đang nuôi dưỡng các em là phụ nữ đơn thân sau ly hôn, hiện nuôi một con trai học lớp 8. Thương cha mẹ già và các cháu mồ côi, chị Thơ đưa về sống cùng để tiện chăm sóc.

Phương Trinh Jolie

Chị Thơ làm nghề bọc mận thuê, thu nhập khoảng 250 ngàn đồng một ngày nhưng không ổn định do công việc theo mùa. Ngoài ra, chị còn làm cỏ, trồng cây ăn trái trên mảnh vườn nhỏ để kiếm thêm thu nhập.

Mỗi tháng, Mẫn Thi và em Trường được nhận 750 ngàn đồng tiền trợ cấp mồ côi. Ngoài giờ học, Mẫn Thi phụ cô ruột bọc mận, làm cỏ vườn, đỡ đần việc nhà. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ước mơ của Mẫn Thi là trở thành giáo viên dạy Địa lý, có thể kiếm tiền phụ giúp cô chăm lo cho gia đình.

Chứng kiến hoàn cảnh của Mẫn Thi, ca sĩ Phương Trinh Jolie không kìm được nước mắt. Cô uất nghẹn, bật khóc nức nở: "Hoàn cảnh của bé Thi rất giống tôi. Từ nhỏ, cha mẹ đã gửi tôi cho cô ruột nuôi vì mẹ đi làm xa.

Mỗi năm, tôi cố gắng học thật giỏi để được cầm giấy khen, nhận vài quyển tập trắng mang về đi học. Nhìn thấy bé Thi, tôi như thấy chính mình của 37 năm trước. Tôi hiểu hoàn cảnh của chị Thơ, người phụ nữ phải gánh vác việc nuôi con ruột và bốn cháu mồ côi. Bản thân tôi có gia đình hỗ trợ mà còn thấy vất vả nên càng khâm phục nghị lực và tình thương của chị".

MC Dương Hồng Phúc nói: "Tôi bày tỏ sự trân trọng trước người phụ nữ hy sinh cả đời vì con cháu, dù vất vả vẫn không bỏ cuộc. Tôi cũng muốn gửi lời nhắn đến mẹ của Mẫn Thi, rằng mong chị dành thời gian trở về thăm con, quan tâm và chăm sóc để các bé không còn thiệt thòi vì thiếu vắng tình mẹ".

Ca sĩ Quách Tuấn Du thì bày tỏ: "Tôi trăn trở với nỗi lo sức khỏe của chị. Tôi quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí khám sức khỏe tổng quát để chị có thể an tâm, đủ sức khỏe chăm sóc gia đình".