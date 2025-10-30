Nữ chính phim "Cách em 1 milimet": Ngoài đời toàn mặc đồ đen trắng nhưng bộ nào cũng đẹp

Ở thời điểm hiện tại, Cách em 1 milimet đang là bộ phim Việt giờ vàng rất được yêu thích. Phim nhận được vô vàn lời khen về cả nội dung lẫn diễn xuất. Cách em 1 milimet đã bước vào giai đoạn trưởng thành của các nhân vật, trong đó, Huyền Lizzie trong vai Ngân cho thấy sự thăng hạng về cả diễn xuất lẫn nhan sắc. Trong phim, cô thường áp dụng những kiểu tóc sang trọng, diện đồ công sở chuẩn thanh lịch, truyền tải thành công hình ảnh 1 người phụ nữ thành đạt.

Ngoài đời, phong cách thời trang của Huyền Lizzie có sự nổi bật, phá cách hơn. Ngay cả khi phủ sóng style với toàn tông màu đen và trắng, Huyền Lizzie vẫn gây ấn tượng với từng set đồ, mang tới nguồn cảm hứng thời trang tuyệt vời cho các chị em:

Với các item rất cơ bản như áo sơ mi trắng và quần short, Huyền Lizzie đã tạo nên được bộ cánh rất thời thượng. Bộ cánh này vừa tôn dáng, vừa phóng khoáng nhờ chiếc quần short đơn giản. Để tăng thêm vẻ long lanh và sang chảnh cho outfit, Huyền Lizzie đi giày cao gót mũi nhọn, đeo khuyên tai và kính mắt.

Những lúc cần hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ, chị em không nên bỏ qua ý tưởng diện đồ trên của Huyền Lizzie. Tâm điểm của bộ cánh chính là chiếc áo gile giúp tôn lên khéo léo sự nữ tính của người mặc, mà vẫn đảm bảo sự tinh tế. Chiếc chân váy dáng xòe mang đến nét mềm mại, bay bổng cho outfit.

Chân váy chấm bi chính là item hoàn hảo của mùa thu. Item này có sự đan xen giữa nét cổ điển và sự ngọt ngào, trẻ trung. Một trong những cách đơn giản nhất để tạo nên bộ cánh đẹp chính là kết hợp chân váy chấm bi với áo thun trắng. Vẻ ngoài của Huyền Lizzie trở nên yêu kiều hơn nhờ kiểu tóc buộc nửa.

Vào những ngày cuối tuần ấm áp, chị em hãy tham khảo outfit gồm áo hai dây peplum kết hợp với quần ống rộng của Huyền Lizzie. Bộ cánh mang tông màu trắng không hề cầu kỳ, nhưng vẫn giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên nổi bật. Set vòng cổ ngọc trai tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục mà vẫn đảm bảo sự hài hòa.

Sự kết hợp giữa áo tank top trắng và quần jeans ống suông tạo nên bộ cánh ấn tượng, chứ không hề nhạt nhòa. Một trong những cách đơn giản để nâng tầm outfit chính là sơ vin. Thao tác này không chỉ tăng vẻ sang xịn mịn mà còn tôn dáng tốt.

Huyền Lizzie rất biết cách khiến mình nổi bật với những tông màu trung tính. Outfit gồm áo dáng corset kết hợp với quần trắng ống suông của Huyền Lizzie gây ấn tượng mạnh mẽ ở sự quyến rũ, thời thượng. Các món phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, khuyên tai hay túi xách ánh kim đều góp phần giúp outfit trở nên long lanh, hút mắt hơn.

Muốn có vẻ ngoài thật cuốn hút cho những bữa tiệc cuối năm, chị em nên ghim ngay thiết kế váy của Huyền Lizzie. Mẫu váy này vừa nổi bật nhưng vẫn có sự trang nhã, tinh tế nhờ tông màu trắng làm chủ đạo. Huyền Lizzie còn gợi ý mẫu túi xách phù hợp nhất với những set váy dự tiệc, đó chính là túi ánh bạc.

Huyền Lizzie xử lý rất tinh tế mẫu áo len mỏng, mang tông màu đen, từ đó tạo nên bộ cánh sang trọng, mà vẫn quyến rũ. Vẻ ngoài của Huyền Lizzie toát lên nét quý phái, yêu kiều nhờ kiểu tóc búi và đôi khuyên tai to bản.

Siêu ngọt ngào và nữ tính chính là ưu điểm của outfit gồm áo len mỏng kết hợp với chân váy mini mà Huyền Lizzie đang diện. Huyền Lizzie nâng tầm vẻ sang chảnh cho diện mạo với kiểu tóc buộc nửa, túi xách ánh bạc. Bộ cánh của Huyền Lizzie lên hình sống ảo rất hút mắt, chị em nên tham khảo cho buổi cà phê cuối tuần.

Khi thời tiết chuyển rét đậm, set đồ của Huyền Lizzie trở thành một gợi ý hoàn hảo. Các món thời trang như áo dạ màu trung tính, dáng dài, boots cao cổ không chỉ giữ ấm rất tốt mà còn đảm bảo sự sang trọng cho người diện. Trong khi đó, chiếc khăn họa tiết giúp tổng thể outfit trở nên bắt mắt hơn.

Ảnh: Sưu tầm