Từng là một trong những giọng ca đắt show hàng đầu khắp ba miền Tổ quốc, ca sĩ Ngọc Ánh gắn liền với hình tượng một ngôi sao sáng chói ở thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Xác nhận tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, Ngọc Ánh gây bất ngờ với khán giả khi “thi đấu” ở chương trình thực tế ở độ tuổi 60. Chia sẻ về quyết định này, nữ ca sĩ cho hay: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi được nhà sản xuất mời tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Tôi biết mình là Chị đẹp lớn tuổi nhất trong chương trình năm nay. Tôi đang rất phấn khích và rất hào hứng, mong chờ những thử thách cũng như những phần biểu diễn bùng nổ. Tôi đến với chương trình với tâm thế rất thoải mái bởi vì tôi quan niệm thắng thua không quan trọng mà phải chơi hết mình và phải thỏa mãn tất cả những yêu cầu cũng như là tiêu chí của chương trình.

“Vì tôi là một người chị lớn trong tất cả các Chị đẹp ở mùa này, tôi sẽ cố gắng giữ sự vui vẻ, hòa đồng và chơi với các em thật vui để có được một kỷ niệm tuyệt vời cho tuổi 60 của mình. Đây giống như món quà của chương trình tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật 60 tuổi” - Ngọc Ánh nói thêm.

Ngọc Ánh đã khẳng định vị thế của mình là một trong những "Nữ hoàng nhạc Rock" hàng đầu Việt Nam với hàng loạt bản hit làm mưa làm gió như Hoàng hôn trên đại dương, Ngọn lửa cao nguyên, Trị An âm vang mùa xuân, Mùa xuân từ những giếng dầu, Say You Will … cũng như các bản nhạc dịu êm như Mùa xuân bên cửa sổ, Chuyến đò quê hương…

Sau nhiều năm vắng bóng trên các sân khấu lớn, sự trở lại của Ngọc Ánh tại Chị đẹp đạp gió 2024 được con gái ủng hộ. Cô kể: “Biết tôi tham gia chương trình, con gái nói là: 'Mẹ ơi, mẹ tham gia cho vui đi mẹ và gặp gỡ nhiều người cũng như gặp gỡ nhiều khán giả hơn, mẹ sẽ tiếp cận được với khán giả trẻ, cũng như để cho mẹ vui vẻ ở cái tuổi 60 này'". Giọng hát Mùa xuân bên cửa sổ tâm sự con gái là nguồn động lực và người động viên cô đến với Chị đẹp đạp gió 2024.

Đến với Chị đẹp đạp gió 2024, Ngọc Ánh mang tâm thế học tập và quyết tâm thực hiện những điều mới mẻ. “Tôi có tuổi đời lớn nhất trong chương trình lần này cũng như thâm niên nghề nghiệp lâu năm. Tôi cũng có nhiều kinh nghiệm đứng trên sân khấu nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta phải cùng kết hợp với các đồng đội của mình cũng như phải thể hiện những tiết mục do yêu cầu của chương trình. Vì vậy tôi sẽ cố gắng phát huy hết những gì bản thân có, còn những thứ không phải là thế mạnh của tôi thì tôi sẽ lắng nghe biên đạo hoặc là sẽ cùng kết hợp và cố gắng hết sức để chinh phục cho bằng được những thử thách đó” - cô nói.