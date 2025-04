Trong làng giải trí khắc nghiệt, không phải ai cũng có thể vượt qua sóng gió để duy trì sự nghiệp, đặc biệt là khi vướng vào những ồn ào đời tư. Thế nhưng, Trương Bích Thần đã chứng minh rằng nghị lực và tài năng có thể giúp một người vượt qua cả những giai đoạn đen tối nhất. Từ một thần tượng vô danh ở Hàn Quốc, cô đã trở thành một giọng ca quyền lực tại Trung Quốc, được vinh danh với những bản nhạc phim để đời. Khi scandal tưởng chừng đã hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp, cô vẫn kiên trì, từng bước tìm lại ánh hào quang trên sân khấu.

Hành trình của Trương Bích Thần là minh chứng cho câu nói: "Người có thực lực sẽ không bao giờ bị đánh bại". Đằng sau những nốt thăng trầm của sự nghiệp là một câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì, lòng dũng cảm và bản lĩnh của một nghệ sĩ đích thực.

Không nhiều người biết rằng Trương Bích Thần từng có một khởi đầu khá lận đận tại Hàn Quốc. Năm 2012, cô giành quán quân cuộc thi Kpop World Festival tại Trung Quốc và sau đó giành vị trí Á quân tại vòng chung kết thế giới ở Hàn Quốc. Nhờ thành tích này, cô ký hợp đồng với một công ty giải trí Hàn Quốc và ra mắt với nhóm nhạc Sunny Days vào năm 2013. Tuy nhiên, sự nghiệp tại Hàn không suôn sẻ khi công ty liên tục vi phạm hợp đồng, khiến cô quyết định trở về Trung Quốc năm 2014 để tìm cơ hội mới.

Ngay khi về nước, Trương Bích Thần lập tức tham gia chương trình The Voice of China – Mùa 3. Ca khúc hát trong vòng đầu tiên của cô - Cô Ấy Nói đã giúp Trương Bích Thần gây ấn tượng mạnh với khán giả lẫn các huấn luyện viên. Trong chương trình, Trương Bích Thần liên tục thể hiện tài năng của mình và đến chung cuộc, cô đã xuất sắc trở thành quán quân của chương trình và cô cũng chính là nữ quán quân đầu tiên. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc Hoa ngữ.

Ca khúc Cô Ấy Nói được Trương Bích Thần thể hiện trong The Voice of China mùa 3

Kể từ đó, sự nghiệp của Trương Bích Thần lên như diều gặp gió, cô liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc và tham gia hát nhạc phim cho những bộ phim nổi tiếng sau khi chính thức bước chân vào showbiz. Với các album và đĩa đơn được phát hành liên tục như: Hướng Tới Bình Minh Đêm Thâu (2016), Một Nửa Một Nửa (2017),...



Nhiều chuyên gia âm nhạc, lẫn những tờ báo lớn liên tục công nhận tài năng âm nhạc như trời ban của Trương Bích Thần. Tờ China Daily mô tả: “Khả năng làm chủ sân khấu của Trương Bích Thần như là bẩm sinh, mặc dù cô ấy chỉ đứng lặng lẽ và hát nhưng chính sức mạnh thầm lặng này đã khiến nhiều khán giả rung động”. Hay như “Trương Bích Thần là một ca sĩ tài năng với phong cách cuốn hút. Giọng hát gợi cảm và phong cách cá nhân của cô mang đến sự đa dạng sáng tạo trong các tác phẩm” - theo NetEase.

Trương Bích Thần còn tích cực tham gia nhiều chương trình âm nhạc và liên tục gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát nội lực của mình. Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ đã tham gia hơn 10 chương trình âm nhạc bao gồm: The Voice China 2014, Be the idol, The Singer 2017, Let’s Sing Kid season 5, The Voice China 2021, Our Song và liên tiếp tham gia 4 mùa của chương trình Giọng Hát Trời Ban,... Những bản song ca của cô như Ly Hôn Ở Cộng Hòa Ghana với Dương Khôn hay Từng Câu Từng Chữ cùng Vương Hách Dã đều gây tiếng vang lớn, đạt hàng chục triệu lượt xem trên YouTube.

Trương Bích Thần nổi danh với danh hiệu "nữ hoàng nhạc phim"

Không chỉ thành công với các ca khúc cá nhân, Trương Bích Thần còn nổi danh với danh hiệu "nữ hoàng nhạc phim". Ca khúc Niên Luân trong phim Hoa Thiên Cốt (2015) đánh dấu sự bùng nổ của cô trong dòng nhạc này. Đặc biệt, bản hit Lạnh Lẽo trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa đã giúp cô khẳng định vị thế hàng đầu. Bên cạnh đó, cô còn nổi tiếng với hình tượng là một ca sĩ kính nghiệp, có nhân cách tốt. Trương Bích Thần đã hát miễn phí cho nhạc phim của Na Tra 1 do kinh phí sản xuất phim thấp và cô có mong muốn được ủng hộ nền hoạt hình Trung Quốc. Với Na Tra 2, đạo diễn Sủi Cảo lại một lần nữa mời Trương Bích Thần hát ca khúc cuối phim, khi bộ phim chính thức ra mắt và càn quét phòng vé thế giới thì tên tuổi của Trương Bích Thần lại một lần nữa được nhiều người biết đến sau scandal tưởng chừng như vùi dập sự nghiệp.



Được biết đến là đời tư trong sạch, nhưng bất ngờ rộ lên scandal có con khiến Trương Bích Thần lao đao

Năm 2021, giới showbiz Trung Quốc chấn động với hàng loạt scandal của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ như: trốn thuế, mang thai hộ,... Nhiều thông tin trên Weibo cũng úp mở vụ việc “một nam ca sĩ hạng A bí mật kết hôn và sinh con ở nước ngoài”. Cũng chính trong thời điểm này, Trương Bích Thần đột ngột thông báo trên weibo rằng nữ ca sĩ có con cùng Hoa Thần Vũ - nam ca sĩ hạng A của giới Hoa Ngữ.

Trương Bích Thần bí mật sinh con ở nước ngoài

Thông tin này đã làm cộng đồng mạng xứ Trung sôi sục trong một thời gian dài và có nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Trương Bích Thần không giấu diếm mà đã đăng toàn bộ sự việc lên mạng xã hội. Trương Bích Thần cho biết, cô có thai vào năm 2018 và thời điểm đó là thời điểm hoang mang nhất của cô. Nữ ca sĩ quyết định giấu chuyện này đi, không để Hoa Thần Vũ biết và một mình sinh con tại nước ngoài vào năm 2019. Và đúng là trong năm 2019, Trương Bích Thần gần như vắng bóng, không có bất kì hoạt động nào, dường như biến mất khỏi Showbiz.

Con dần lớn lên, Trương Bích Thần cảm thấy có lỗi khi tước đi quyền có cha của đứa trẻ, quyền làm cha của Hoa Thần Vũ. Sau đó, cô tìm gặp anh thông báo và cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui trong ánh mắt Hoa Thần Vũ khi thấy đứa trẻ.

Sau bài đăng của Trương Bích Thần, Hoa Thần Vũ cũng đã nhanh chóng công nhận rằng đó là con của cả hai. Tuy nhiên, điều khiến khán giả có phần “tức tối” hơn là bài đăng của Hoa Thần Vũ chỉ vỏn vẹn vài từ: “Đúng vậy, đó là con của chúng tôi”. Những tưởng cả hai sẽ tiếp tục bên nhau và kết hôn nhưng cả Trương Bích Thần lẫn Hoa Thần Vũ đều thống nhất ý kiến rằng cả hai sẽ cùng nhau nuôi con mà không kết hôn sống chung.

Hoa Thần Vũ - "quỷ tài âm nhạc" xứ Trung

Dư luận lúc ấy chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều và đã khiến Trương Bích Thần bị đẩy lên tuyến đầu của những sự chỉ trích, danh tiếng của nữ ca sĩ cũng tuột dốc không phanh. Nhiều người cho rằng Trương Bích Thần cố tình giấu nhẹm chuyện sinh con một mình để đòi tiền bảo hiểm, lén sinh con để được thăng tiến, lừa dối người hâm mộ, tiểu tam, bỏ tiền để mua chức quán quân của The Voice Of China,...



Trương Bích Thần gần như sụp đổ sự nghiệp

Trước làn sóng tấn công từ dư luận, phòng làm việc của cô đã phải khởi kiện hàng loạt tài khoản tung tin bịa đặt. Đến đầu năm 2025, vụ kiện có tiến triển và toàn bộ các cáo buộc chống lại cô đều bị bác bỏ. Không chỉ bảo vệ danh dự của mình, Trương Bích Thần còn quyên góp toàn bộ số tiền bồi thường từ vụ kiện cho các tổ chức từ thiện, một hành động thể hiện sự mạnh mẽ và tấm lòng cao đẹp của cô. Gần đây, Trương Bích Thần đã đăng tải hình ảnh hiếm hoi cùng con gái vào dịp lễ Valentine.

Hậu scandal khiến sự nghiệp gần như lụi tàn, Trương Bích Thần dần lấy lại tự tin

Giữa những sóng gió, Trương Bích Thần may mắn có được sự ủng hộ từ những người bạn thân thiết, đặc biệt là nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đã gắn bó với nhau từ khi cô hát nhạc phim Hoa Thiên Cốt, và Triệu Lệ Dĩnh luôn đồng hành cùng cô trong giai đoạn khó khăn. Tình bạn của cả hai được mệnh danh là tình bạn keo sơn hiếm có của giới showbiz Hoa Ngữ. Triệu Lệ Dĩnh cũng chính là người đã cùng Trương Bích Thần đối mặt với scandal này và đồng hành cùng cô hậu scandal.

Trương Bích Thần đã cố gắng quay trở lại showbiz nhưng danh tiếng của cô có phần đi xuống và không còn ở vị thế như trước

Trong suốt khoảng thời gian scandal nổ ra, nhiều người đồn đoán rằng Trương Bích Thần gần như đã bị các nhà đài "phong sát". Theo báo Sohu, những chương trình có sự góp mặt của Trương Bích Thần trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đều bị xoá đi những phân đoạn có Trương Bích Thần hoặc thay thế ca sĩ trong phút chót.

Nhiều thông tin cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh là người đã đề cử Trương Bích Thần với các nhà làm phim để cô có thể nhanh chóng trở lại showbiz

Nhiều thông tin cho rằng, Triệu Lệ Dĩnh là người đã đề cử Trương Bích Thần với các nhà làm phim để cô có thể nhanh chóng trở lại showbiz. Thêm vào đó, Triệu Lệ Dĩnh đã mời Trương Bích Thần làm khách mời cùng tham gia chương trình Nhà Hàng Trung Hoa. Tại đây, Trương Bích Thần được yêu cầu hát góp vui với các khách mời tuy nhiên cô có phần dè dặt và nhiều khán giả cũng thấy được rằng scandal đã ảnh hưởng như thế nào đối với tinh thần của nữ ca sĩ. Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy điều đó liền lập tức chủ động lên hát cùng bạn mình. Hành động này nhận được nhiều lời khen của khán giả. Dần dần từng bước một, Trương Bích Thần tự tin hơn để trở lại với showbiz.

Triệu Lệ Dĩnh hỗ trợ Trương Bích Thần trong chương trình

Trên thực tế, sự nghiệp của Trương Bích Thần có phần chững lại hậu scandal nhưng cô đã chứng minh sức mạnh phi thường của bản thân và không từ bỏ mọi cơ hội đến với mình. Cô liên tục ra bài hát mới, liên tục đi những show âm nhạc để chứng minh bản thân không hề khuất phục trước nghịch cảnh.

Tháng 3/2021, sau scandal 2 tháng, Trương Bích Thần đã cho ra mắt album thứ hai Thời bao gồm 10 bài hát, và liên tục tham gia hát nhạc phim của nhiều bộ phim như OST Trường Ca Hành - Hướng Của Ánh Sáng, OST Khó Dỗ Dành - Muộn Chút. Ngoài ra, cô còn liên tục tham gia nhiều chương trình nổi tiếng và nhận được vô số giải thưởng. Sắp tới đây, nữ ca sĩ tiếp tục tổ chức concert Sử Thi Tình Yêu vòng quanh các tỉnh thành của Trung Quốc.

Trương Bích Thần đã vượt qua mọi khó khăn để một lần nữa đứng trên sân khấu và tỏa sáng

Ngày nay, Trương Bích Thần đã vượt qua mọi khó khăn để một lần nữa đứng trên sân khấu và tỏa sáng. Báo chí Trung Quốc ví cô như "ngọn cỏ dại kiên cường", dù bị giẫm đạp vẫn vươn lên mạnh mẽ. Câu chuyện của cô không chỉ là một sự kiện trong làng giải trí mà còn là bài học đầy cảm hứng về lòng dũng cảm, sự kiên trì và tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh.