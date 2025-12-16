“Nữ hoàng Giáng sinh” Mariah Carey chính thức trở lại, mở màn mùa lễ hội 2025

Đến hẹn lại lên, Mariah Carey chính thức “rã đông” mùa lễ hội 2025 bằng màn xuất hiện hoành tráng tại đêm mở màn chuỗi show Mariah Carey Christmas Time in Las Vegas. Sự trở lại của “nữ hoàng Giáng sinh” tiếp tục khiến Las Vegas rực rỡ với âm nhạc quen thuộc và phong thái diva không thể nhầm lẫn.

Không cần quá nhiều nghi thức, chỉ một câu hát và vài bước catwalk trên sân khấu cũng đủ để Mariah Carey thắp sáng tinh thần lễ hội. Dưới ánh đèn rực rỡ, cô dẫn khán giả bước vào thế giới âm nhạc gắn liền với tên tuổi mình qua những bản thánh ca quen thuộc như Hark! The Herald Angels Sing, Joy to the World, Silent Night, xen kẽ các ca khúc kinh điển đã làm nên thương hiệu Mariah Carey suốt nhiều thập kỷ.

Trong đêm diễn mở màn, Mariah gây ấn tượng với chiếc váy đỏ sequin được thiết kế riêng thuộc dòng Caroline’s Couture của Chopard. Nữ ca sĩ hoàn thiện diện mạo bằng bộ trang sức Haute Joaillerie cùng thương hiệu, nổi bật với vòng cổ đính viên kim cương giác cắt tròn hơn 12 carat, bao quanh bởi 76 carat kim cương được sắp đặt tinh xảo, kết hợp đôi khuyên tai chandelier vàng trắng 18K nạm hơn 26 carat kim cương. Ánh sáng phản chiếu qua từng giác cắt càng tôn lên khí chất diva, biến khoảnh khắc “rã đông” của Mariah thành điểm nhấn đáng nhớ của mùa lễ hội năm nay.

Đây không phải lần đầu Mariah Carey đồng hành cùng Chopard. Trước đó, cô từng hợp tác với thương hiệu trang sức Thụy Sỹ khi ra mắt bộ sưu tập Butterfly năm 2022, lấy cảm hứng từ chính album mang tính biểu tượng của mình. Việc tiếp tục lựa chọn Chopard cho màn tái xuất mùa Giáng sinh cho thấy sự ăn ý trong phong cách xa xỉ, lộng lẫy và giàu cảm xúc mà cả hai cùng đại diện.

Và đúng như mọi năm, khoảnh khắc Mariah “rã đông” tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ: Meme quen thuộc trở lại, playlist Giáng sinh được bật lên khắp nơi, báo hiệu mùa lễ hội chính thức bắt đầu. Năm nay, ánh sáng từ sân khấu Las Vegas càng khiến sự trở lại ấy thêm phần rực rỡ và trọn vẹn.