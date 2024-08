Sáng 27/8, tờ People đưa tin nữ diva Mariah Carey đau buồn thông báo cô vừa trải qua bi kịch tột cùng, không thể nào nguôi ngoai khi mất mẹ và chị gái chỉ trong cùng 1 ngày. "Tôi vô cùng đau buồn khi mất mẹ vào cuối tuần qua. Bi kịch này chưa qua, bi kịch khác lại đến, chị gái tôi cũng đã qua đời cùng ngày hôm đó. 1 chuỗi sự việc bi thảm ập đến gia đình tôi. Trái tim tôi vụn vỡ", Mariah Carey chia sẻ.

Nguyên nhân cái chết của mẹ và chị gái không được Mariah Carey công bố. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô may mắn được ở bên mẹ trước khi bà qua đời. "Tôi đã dành thời gian ở bên mẹ trong tuần cuối cùng trước khi bà mất. Đó là 1 khoảng thời gian quý giá, đáng trân trọng đối với tôi. Tôi biết ơn tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng mọi người cũng tôn trọng sự riêng tư của tôi và gia đình trong thời điểm khó khăn này", Mariah Carey cho biết.

Mariah Carey cho biết mẹ...

... và chị gái của cô qua đời cùng 1 ngày. Đây là cú sốc lớn với nữ ca sĩ

Trong khi với chị gái Alison Carey, chưa rõ Mariah Carey gặp mặt chị lần cuối khi nào. Tuy nhiên, nữ ca sĩ và chị gái có mối quan hệ rất căng thẳng. Alison Carey có tiền sử nghiện ngập, bán dâm và mắc HIV. Trong cuốn hồi ký The Meaning of Mariah Carey phát hành năm 2020, Mariah Carey cho biết cô phải cắt đứt liên lạc với chị gái, anh trai để đảm bảo sự an toàn về mặt tình cảm và thể chất cho mình.

Mariah cáo buộc bị anh chị ruột ngược đãi, lừa cô sử dụng ma túy và từng có ý định bán cô cho 1 tú ông. Dù không còn giữ liên lạc, Mariah Carey vẫn trợ cấp tài chính nuôi các con của Alison Carey và đưa chị gái đi cai nghiện hết lần này đến lần khác.

Mariah Carey trải qua biến cố lớn trong đời khi mất đi 2 người thân

Mariah Carey sinh ra trong gia đình có mẹ là ca sĩ gốc Ireland và cha là kỹ sư người da màu. Năm 3 tuổi, Mariah Carey phải chịu cảnh gia đình tan vỡ. Chị gái Alison Carey sống cùng cha, còn cô và anh trai được mẹ nuôi nấng. Tuy trải qua tuổi thơ sóng gió và bất hạnh, Mariah Carey vẫn vươn lên bằng niềm đam mê ca hát và trở thành nữ diva top 1 thế giới.

Nguồn: People