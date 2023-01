Nữ hoàng cảnh nóng bị chê già khi tái xuất màn ảnh ở tuổi 50, netizen phản bác “visual quá hợp nhân vật còn đòi hỏi gì nữa?”

Jeon Do Yeon là nữ diễn viên nổi danh của Hàn Quốc. Cô từng được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" bởi độ táo bạo, "chịu cởi" của mình trên màn ảnh. Từng được vinh danh ở liên hoan phim Cannes danh giá, Jeon Do Yeon hiện là một trong số những sao hạng A quyền lực nhất nhì ngành công nghiệp điện ảnh Hàn.

Chính bởi vậy, sự trở lại của cô ở bộ phim Crash Course in Romance (Khóa Học Yêu Cấp Tốc) được rất nhiều khán giả quan tâm. Ở tuổi 50, cô chọn cho mình một dự án tươi sáng hơn hẳn những tác phẩm đã từng góp mặt trước đây, thuộc thể loại rom-com về tình của một người mẹ trung niên với chàng trai trẻ hơn mình khá nhiều tuổi.



Trong phim, Jeon Do Yeon vào vai Nam Haeng Seon, dì của Nam Hae Yi (Roh Yoon Seo) nhưng bao năm qua, cô sống với thân phận mẹ của cháu ruột. Trong quá khứ, cô từng là một vận động viên quốc gia, nay lại trở thành đầu bếp, kinh doanh một quán ăn nhỏ. Cô luôn giữ tinh thần lạc quan để đối diện với mọi sóng gió trong cuộc đời và việc phải một mình chăm sóc con gái. Để con có thể hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đã bằng mọi giá nộp hồ sơ, giúp con có thể theo học giảng viên Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) - một thiên tài toán học lừng danh. Đây cũng là lúc cuộc đời của cô xáo trộn khi Chi Yeol có vẻ hoàn hảo kia lại là người đang khổ sở với chứng rối loạn ăn uống, và bất ngờ tìm thấy niềm vui từ những món ăn mà cô nấu.

Sau những tập đầu tiên, khán giả khá thích thú khi được nhìn thấy một khía cạnh rất mới ở nữ hoàng cảnh nóng Jeon Do Yeon. Tuy nhiên cũng có khá nhiều bình luận tiêu cực hướng về phía ngoại hình của cô. Một bộ phận khán giả cho rằng Jeon Do Yeon trông quá già so với nhân vật, tạo cảm giác lấn cấn khi cô xuất hiện chung với bạn diễn kém mình gần 1 giáp - Jung Kyung Ho. Trước những bình luận này, đại đa số cư dân mạng lại tỏ ra bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng nhân vật của Jeon Do Yeon là một bà mẹ vất vả chăm lo cho con gái lại còn phải quán xuyến công việc ở quán ăn, tạo hình này là hoàn toàn phù hợp.

Bình luận của khán giả: - Bất kỳ bộ phim nào có nữ chính trên 30 tuổi đều có những bình luận kiểu "Cô ấy quá già" hay "phụ nữ ở độ tuổi của cô ấy không/ không nên hành động như vậy" thêm vào đó là nhiều bình luận khác nhau về ngoại hình của nữ diễn viên. Hãy xem phim một cách văn minh đi - Hình như nhân vật chính trong phim khoảng 40 tuổi và dù Jeon Do Yeon có khá già so với độ tuổi này (vì cô ấy 50 rồi) nhưng tôi thấy tạo hình này hợp lý mà. Hãy nhìn vào hoàn cảnh của nhân vật trước khi phán xét - Ai chê già thì khỏi xem đi, riêng tui thấy chị Jeon dễ thương gần chết - Tạo hình hợp quá mà, còn đòi hỏi gì nữa vậy?

Nguồn ảnh: tvN