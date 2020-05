"Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon: Phía sau những cảnh nóng bạo liệt trên màn ảnh là cuộc hôn nhân viên mãn bên cạnh người đàn ông bình lặng và bao dung

Người đàn bà giúp Hàn Quốc "nở mày nở mặt"

Jeon Do Yeon chưa bao giờ được xếp hạng trong danh sách những mỹ nhân của showbiz Hàn. Sự hấp dẫn của Jeon Do Yeon có lẽ không nằm ở khuôn mặt có phần "lép vế" so với một loạt mỹ nhân thời ấy như Lee Young Ae, Choi Ji Woo và cố nghệ sĩ Choi Ji Sil... Thế nhưng, ở Jeon Do Yeon lại có một sự cuốn hút đến bất ngờ khiến nhiều đạo diễn tìm đến cô với những kịch bản "hạng nặng".

Jeon Do Yeon bước chân vào làng giải trí từ năm 17 tuổi với những vai diễn nhỏ ở mảng truyền hình. Tuy nhiên, có vẻ như màn ảnh rộng mới là địa hạt giúp Jeon Do Yeon bùng nổ và tỏa sáng. Năm 1997, với bộ phim The Contact, Jeon Do Yeon chính thức vụt sáng thành sao. Bộ phim đã mang về cho Jeon Do Yeon giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh và Daejong năm 1997.

Cũng từ đó, Jeon Do Yeon được gọi tên là "tắc kè hoa" của điện ảnh Hàn nhờ những màn biến hóa đa dạng và đặc sắc của mình trên từng thước phim.

Không phải nhan sắc, không phải đôi mắt lúng liếng, làn da trắng ngần khiến người ta nhớ tới Jeon Do Yeon. Cái mà khán giả không thể quên ở nàng Ảnh hậu đó chính là khả năng diễn xuất, hóa thân vào vai diễn một cách hoàn hảo và lối diễn xuất táo bạo trong các bộ phim nóng gán mác 18+. Sự hi sinh trên màn ảnh của Jeon Do Yeon đã nhận được sự ghi nhận từ khán giả và giới mộ điệu.

Năm 2007, Jeon Do Yeon đã khiến người Hàn Quốc được nở này nở mặt khi trở thành Ảnh hậu Cannes - giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes - với vai diễn trong bộ phim "Secret Sunshine". Jeon Do Yeon là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên và nếu tính đến thời điểm hiện tại cô cũng là người duy nhất giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes. Tháng 8/2007, yạp chí uy tín Variety của Mỹ đã bầu chọn Jeon Do Yeon vào danh sách 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tại Hàn Quốc, Jeon Do Yeon nhận được rất nhiều sự yêu thương của người hâm mộ, cô còn được gọi là "gương mặt quốc dân".

Cuộc hôn nhân bình lặng bên người đàn ông yêu thương hết mực

Luôn xuất hiện trên màn ảnh với những cảnh nóng bạo liệt đầy táo bạo nhưng Jeon Do Yeon lại có đời tư vô cùng bình lặng. Người ta có thể tìm thấy hàng nghìn bài báo viết về các bộ phim của Jeon Do Yeon hay vô số hình ảnh của cô trên phim nhưng những thông tin về đời tư lại vô cùng ít ỏi.

Jeon Do Yeon có thể đóng cặp với rất nhiều bạn diễn với những cảnh yêu bạo liệt nhưng lại có rất ít tin đồn tình ái.

Hình ảnh hiếm hoi của Jeon Do Yeon và ông xã trở về từ chuyến trăng mật được truyền thông ghi lại.

Tháng 3/2007, Jeon Do Yeon bất ngờ lên xe hoa với một doanh nhân thành đạt người Mỹ gốc Hàn họ Kang. Tuy tuyên bố chuyện hôn sự nhưng Jeon Do Yeon lại vô cùng kín tiếng về ông xã. Những thông tin hiếm hoi về vị hôn phu của Jeon Do Yeon được chia sẻ chỉ đơn giản là nhà doanh nghiệp, thành viên Ban trị sự trong câu lạc bộ đua xe ngôi sao Hàn Quốc. Theo Jeon Do Yeon tiết lộ, cả hai quen biết thông qua sự giới thiệu của người thân và sau đó nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.

Hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới.

Ngày ấy, hôn lễ của Jeon Do Yeon được tổ chức vô cùng kín đáo với sự tham gia của khoảng 100 khách mời là bạn bè thân thiết và gia đình hai bên.

Thậm chí, Jeon Do Yeon cũng không mời các bạn đồng nghiệp đến chung vui với mình, mà sẽ chiêu đãi họ bằng 1 bữa tiệc sau lễ cưới. Theo ghi nhận của truyền thông, hôm ấy đã có khoảng 300 phóng viên túc trực tại hiện trường với hi vọng chộp được những bức hình đáng giá. Tuy nhiên, phía công ty quản lý cũng như đội ngũ bảo an đã bố trí vệ sĩ rất đông khiến cho những hình ảnh hầu như không lọt ra bên ngoài.

Sau khi kết hôn, Jeon Do Yeon cũng vô cùng kín tiếng về cuộc sống cả nhân. Hơn 1 năm sau đám cưới, vợ chồng Jeon Do Yeon đã chính thức lên chức cha mẹ với sự ra đời của một tiểu công chúa xinh xắn.

Từ khi con gái chào đời là cả bầu trời yêu thương của Jeon Do Yeon và ông xã. Jeon Do Yeon cũng dùng mọi cách để bảo vệ con trước sự tò mò của truyền thông. Có lẽ vì thế, Jeon Do Yeon chưa từng chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về con gái.

Thỉnh thoảng, người ta sẽ bắt gặp Jeon Do Yeon để mặt mộc và thoải mái nắm tay ông xã dạo phố, đi ăn quán ven đường mà không ngần ngại bất kỳ điều gì.

Thành công của Jeon Do Yeon ở thời điểm hiện tại chắc chắn phải kể tới người đàn ông phía sau che mưa che nắng cho cô - ông xã Kang Shi Kyu. Khác với nhiều người, dù sau khi kết hôn, Kang Shi Kyu cũng chưa từng cấm đoán vợ tham gia phim ảnh. Thậm chí, anh còn tự tay chăm sóc con gái để vợ yên tâm đóng phim.

Kang Shi Kyu cũng không hề can thiệp tới chuyện Jeon Do Yeon nhận những kịch bản với các cảnh nóng táo bạo. Có lẽ tự tin tưởng, bao dung và tình yêu tuyệt vời mà Kang Shi Kyu dành cho "nữ hoàng cảnh nóng" Jeon Do Yeon đã có cho công động lực cống hiến hết mình cho điện ảnh như vậy.