Video: Hành khách tự nấu ăn trên máy bay vì muốn ăn đồ tươi gây tranh cãi

Đồ ăn trên máy bay luôn bị đánh giá là kém hấp dẫn, nhiều khi khô cứng, nguội lạnh hoặc hương vị nhạt nhẽo. Điều này khiến một nữ hành khách tự tay chuẩn bị bữa ăn ở độ cao hơn 9.000 mét, khiến dư luận tranh cãi dữ dội.

Katie - nhà sáng tạo nội dung ẩm thực - khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng tải lên TikTok video cô tự làm món mỳ gnocchi tươi ngay trên ghế ngồi máy bay. Cô gái trẻ này vừa ngồi gần cửa sổ vừa trộn bột, cán, cắt và tạo hình mỳ gnocchi theo công thức truyền thống Italy. Clip có dòng chú thích: “ Khi bạn ghét đồ ăn trên máy bay đến mức phải tự làm”.

Không ít thành viên phi hành đoàn và hành khách có kinh nghiệm đi máy bay đã lên tiếng cảnh báo rằng máy bay là môi trường nhiều vi khuẩn, từ không khí được "tái chế" đến ghế ngồi, bàn ăn, thảm, rèm cửa sổ hay phòng vệ sinh. Những bề mặt này thường chứa bụi bẩn, vết máu, thậm chí cả phân vi thể. Do đó, việc trực tiếp nhào nặn và chế biến thực phẩm trên máy bay có rủi ro cực kỳ cao về vệ sinh.

Katie, một người tự nhận là người yêu thích mì ống, đã thu hút hơn 6,5 triệu lượt xem trên TikTok cho video tự làm mỳ ống trong chuyến bay gần đây.

Video nhanh chóng thu hút hơn 6,5 triệu lượt xem trên TikTok, đi kèm với đó là hàng loạt ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số người cho rằng đây là hành động sáng tạo, độc đáo và thể hiện niềm đam mê ẩm thực ngay cả khi đang di chuyển, phần đông dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, gọi hành vi này là “kinh tởm” và “mất vệ sinh”.

Có người châm biếm: “Giờ bạn chỉ mới có gnocchi sống thôi, định nấu thế nào trên máy bay?”. Người khác bức xúc: “Hãy nhớ rằng bạn đang ở nơi công cộng, đừng làm điều kỳ quặc để gây chú ý”.

Một tài khoản bình luận: “Với tư cách là người từng vệ sinh máy bay, tôi khẳng định sàn nhà ở Los Angeles còn sạch hơn bất kỳ thứ gì bạn chạm vào trên máy bay đó”. Người khác đồng tình: “Tôi không hiểu tại sao ai đó lại nghĩ máy bay là nơi thích hợp để chế biến đồ ăn”.

Ngoài yếu tố mất vệ sinh, một số người còn nhấn mạnh đến sự bất tiện và phiền toái mà hành động này gây ra cho những hành khách ngồi gần. Mùi nguyên liệu tươi, bột mì vương vãi, hay đơn giản chỉ là cảnh tượng kỳ lạ có thể khiến nhiều người khó chịu, đặc biệt là những ai bị dị ứng hoặc bệnh lý tiêu hóa.

Không ít ý kiến cho rằng đây là chiêu trò câu view, vì nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội sẵn sàng làm những việc gây sốc để thu hút sự quan tâm. Một người còn thẳng thừng viết: “Tôi bị bệnh celiac (bệnh không dung nạp gluten). Nếu người ngồi cạnh tôi bắt đầu làm mì ống tươi, tôi chắc chắn sẽ phát điên”.

Tiếp viên hàng không thường xuyên cảnh báo hành khách về những thứ bẩn thỉu thường không nhìn thấy trên máy bay.

Trước Katie, mạng xã hội từng chứng kiến không ít trường hợp hành khách mang cả “bếp ăn” lên trời. Có người tự chế biến món tôm tỏi trong… nhà vệ sinh máy bay, nơi vốn nổi tiếng là ổ vi khuẩn. Người khác thì chuẩn bị salad cá ngừ, trứng luộc khiến khoang hành khách ám mùi nồng nặc. Những hình ảnh này thường gây phản ứng dữ dội và bị xem là thiếu ý thức nơi công cộng.

Đồ ăn trên máy bay có thể không ngon, nhưng theo các chuyên gia hàng không, giải pháp tốt nhất vẫn là chuẩn bị trước bữa ăn gọn nhẹ, đóng gói kỹ càng từ nhà và ăn một cách kín đáo. Còn việc biến khoang máy bay thành gian bếp mini chắc chắn sẽ bị soi xét, chỉ trích và khó lòng được chấp nhận.