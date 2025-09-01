Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho hay tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 31-8 (giờ địa phương).

Sự cố liên quan đến chiếc Cessna 172 và chiếc Extra Flugzeugbau EA300 khi đang cùng cố gắng hạ cánh. Thời điểm xảy ra tai nạn mỗi chiếc máy bay chở theo 2 người và tất cả họ dường như đều thiệt mạng.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cột khói lớn bốc cao ngay sau vụ va chạm. Một trong hai máy bay bốc cháy dữ dội khi rơi xuống đất, trong khi chiếc còn lại bị hư hỏng nặng.

Hai máy bay hạng nhẹ va chạm trên không trung lúc đang hạ cánh xuống sân bay Fort Morgan ở bang Colorado – Mỹ. Ảnh: FAA

Cảnh sát trưởng David Martin của hạt Morgan xác nhận ít nhất một người bị bỏng nặng, song hiện chưa có thông tin chính thức về số người thiệt mạng.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Morgan thông báo đội pháp y và lực lượng cứu hỏa vẫn đang làm việc tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân.

Giới chức trách đã nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ phong tỏa hiện trường và tạm thời đóng cửa sân bay Fort Morgan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa khu vực sân bay để đảm bảo an toàn.

Các nhân chứng tại hiện trường mô tả cảnh tượng hỗn loạn khi các mảnh vỡ rơi xuống và cột khói đen bốc lên từ sân bay.

FAA và NTSB đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Họ đã bắt đầu thu thập dữ liệu, phân tích hộp đen.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với FAA và các cơ quan chức năng địa phương để xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ tai nạn"- kênh Denver7 dẫn lời đại diện NTSB.

Đây là một trong những vụ va chạm máy bay hạng nhẹ nghiêm trọng nhất tại bang Colorado trong những năm gần đây.

Các chuyên gia hàng không nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến việc hai máy bay cùng lúc tìm cách tiếp cận đường băng, dẫn đến sự cố không kịp xử lý.