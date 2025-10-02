Nữ du học sinh bị bỏ quên trong xe buýt ở Anh

Đi du học không chỉ là những giờ học căng thẳng trong giảng đường, mà còn là vô vàn trải nghiệm đặc biệt có khi thú vị, có khi "nhớ đời". Tiêu biểu là câu chuyện đang hot trên TikTok Trung Quốc của một cô gái du học tại Anh, khi vô tình bị bỏ lại trong xe buýt không một bóng người.

Trong đoạn clip được chính nữ du học sinh ghi lại, khung cảnh bên trong chiếc xe buýt hiện lên vắng lặng đến khó tin. Các ghế ngồi đều trống trơn, chẳng có hành khách nào, cabin tài xế khóa kín, ghế lái bỏ trống. Cô gái quay sang bốn phía, càng hoang mang hơn khi nhận ra xe buýt đã dừng hẳn nhưng cửa không mở, còn tài xế thì biến mất.

Cả xe vắng tanh không một bóng hành khách

Chỉ khi chạy lại gần cửa sổ, cô mới phát hiện nữ tài xế đã rời khỏi xe, đi bộ cách đó một đoạn. Nữ du học sinh gọi to vài lần song đối phương không hề có phản ứng gì. Hóa ra, đây là trạm cuối, nhưng do mới lên xe được vài bến, ngồi ở tầng 2 xe buýt, lại đang đeo tai nghe nên cô gái không nghe thông báo và vô tình… "bị nhốt" lại.

Cabin của tài xế cũng bị khóa kín

Và tài xế xe thì đã đi bộ rất xa

Chia sẻ trên TikTok, nữ du học sinh kể lại: "Tôi đang đeo tai nghe, chỉ thấy xe dừng lại. Lúc nhận ra có gì đó bất thường, tôi vội xuống tầng dưới thì thấy cô ấy vừa khóa cửa, đi được một đoạn rồi. Tôi gọi mấy lần mà cô ấy không nghe. Tôi nghĩ đây là một trải nghiệm rất thần kỳ, đáng để ghi lại khoảnh khắc này.

May mắn là chỉ 2–3 phút sau cô ấy quay lại, hóa ra đi mua sandwich. Đúng là một trải nghiệm kỳ lạ mà chắc cả đời này tôi không quên".

Sau khi được đăng tải trên MXH, clip nhanh chóng thu hút rất nhiều bình luận. Không ít netizen thả haha vì sự ngơ ngác của cô gái, nhưng cũng nhiều người đồng cảm vì đi du học là thế, có những trải nghiệm lạ lẫm mà ở quê nhà chẳng bao giờ gặp.

"Cảnh này mà rơi vào mình chắc tim rớt xuống chân, nhưng nghĩ lại thì buồn cười thật sự", "Đeo tai nghe to quá đúng là nguy hiểm, không nghe thông báo gì luôn. Bài học nhớ đời", "Về kể bị bỏ quên trên xe buýt ở giữa nước Anh xa lạ mà không ai tin", "May là chỉ vài phút, chứ nhỡ tài xế đi về luôn thì chẳng biết kêu ai giúp" ..., cư dân mạng bình luận.

Để tránh tình trạng tương tự xảy ra, một số người đi trước cũng chia sẻ vài tips như sau:

- Luôn để ý thông báo công cộng: Dù trên xe buýt, tàu điện hay trong trường, loa thông báo là cứu tinh trong nhiều tình huống. Đừng để tai nghe át hết mọi thông tin quan trọng.

- Quan sát xung quanh nhiều hơn: Người Anh ít khi nói to, nhưng biển báo và chỉ dẫn ở khắp nơi. Để ý một chút là tránh được cảnh lạc đường hay... bị "nhốt" lại.

- Đừng ngại hỏi: Nếu thấy lạ hoặc chưa rõ, hãy hỏi tài xế, nhân viên nhà ga hoặc thậm chí là hành khách bên cạnh. Một câu hỏi nhỏ có thể giúp tiết kiệm cả tiếng đồng hồ.

- Giữ tinh thần thoải mái: Những tình huống "dở khóc dở cười" chính là gia vị của tuổi trẻ. Càng bình tĩnh, bạn càng dễ biến nó thành kỷ niệm vui.

- Ghi lại khoảnh khắc: Chụp ảnh, quay video, viết vài dòng nhật ký... Sau này nhìn lại, đó sẽ là những kỷ niệm quý giá nhất của quãng đời du học.