Bức ảnh con gái 1 nam diễn viên đình đám gây tranh cãi: Người chỉ trích cha mẹ không dạy dỗ, người bênh "đẹp thì khoe"

Huỳnh Đa Đa, con gái của nam diễn viên Huỳnh Lỗi và nữ diễn viên Tôn Lợi (Trung Quốc) từ khi sinh ra đã là "tâm điểm chú ý" của truyền thông Trung Quốc. Dù chỉ mới 18 tuổi và chưa từng chính thức bước chân vào giới giải trí, nhất cử nhất động của cô nàng đều nhanh chóng lọt vào "hot search" Weibo.

Mới đây, loạt ảnh nghỉ dưỡng mà Đa Đa chia sẻ trên mạng xã hội một lần nữa khiến dân tình dậy sóng. Trong khung hình, cô bé ngày nào nay đã trưởng thành, lộ rõ vóc dáng thiếu nữ cùng vẻ tự tin, thoải mái đúng lứa tuổi. Tuy nhiên, thay vì đơn thuần là những lời khen ngợi, loạt ảnh đã biến phần bình luận thành một "đấu trường tranh cãi".

Một nửa khen ngợi: "Đẹp thì khoe"

Rất nhiều người không tiếc lời khen ngợi Đa Đa là "tiểu mỹ nhân" đích thực, thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp tinh tế từ cả bố lẫn mẹ. Họ cho rằng việc một cô gái ở độ tuổi tràn đầy sức sống thể hiện sự tự tin với ngoại hình không có gì đáng chê trách.

Một số ý kiến còn bênh vực rằng: "Thanh xuân chỉ có một lần, đẹp thì cứ khoe. Tại sao lại bắt con gái phải che giấu sự trưởng thành tự nhiên của mình?". Với họ, việc Đa Đa đăng ảnh không phải là khoe khoang, mà là sự ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong quá trình trưởng thành, một điều rất đỗi bình thường.

Một nửa chỉ trích: "Cha mẹ không dạy dỗ?"

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng có không ít bình luận gay gắt. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cách Đa Đa chụp và đăng tải những bức ảnh này "có phần quá trưởng thành", không phù hợp với độ tuổi. Họ đặt câu hỏi về vai trò của Huỳnh Lỗi và Tôn Lợi trong việc định hướng con cái: "Cha mẹ ở đâu khi con gái tuổi bị soi xét đến vậy?", "Đáng lẽ phải dạy con cách tránh xa thị phi, sao lại để con tự mình đối mặt?".

Không ít người lo ngại, việc Đa Đa liên tục lọt "top hot search" với chủ đề ngoại hình dễ khiến cô phải chịu áp lực nặng nề, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống cá nhân.

Điều đáng nói, cuộc tranh cãi này không chỉ là chuyện riêng của Huỳnh Đa Đa. Nó phơi bày một thực tế nhức nhối: sự trói buộc quá mức của xã hội đối với vẻ ngoài của phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ.

Hiện nay, những tiêu chuẩn "trắng - gầy - trẻ" dần trở thành khuôn mẫu mặc định. Và khi ai đó như Đa Đa dám xuất hiện với dáng vẻ trưởng thành, tự tin, họ lập tức bị soi mói, thậm chí phán xét nặng nề.

Khi đọc những bình luận kiểu "cô ấy trông trưởng thành quá mức rồi đấy", nhiều người sẽ thấy gai người. Bởi ẩn sau lời nói tưởng như bâng quơ ấy là sự phủ nhận quá trình trưởng thành bình thường của một cô gái. Nó không chỉ làm tổn thương cá nhân Hoàng Đa Đa, mà còn gửi thông điệp sai lệch tới hàng triệu thiếu nữ: nếu ngoại hình không khớp với khuôn mẫu, bạn không xứng đáng được gọi là đẹp. Chính những ám thị ngầm này mới đáng sợ và dai dẳng hơn cả chỉ trích thẳng thừng.

Đã đến lúc phải nghiêm túc nhìn lại: cái đẹp không chỉ có một dáng vẻ. Có em gái tươi vui rạng rỡ như ánh nắng, có người lại trầm lắng dịu dàng như ánh sao, cũng có người khỏe khoắn tràn đầy sức sống tất cả đều là những vẻ đẹp độc nhất. Vậy tại sao lại ép tất cả vào cùng một khuôn để phán xét?

Câu chuyện của Huỳnh Đa Đa đặt ra một câu hỏi lớn: Chúng ta muốn con gái mình lớn lên như thế nào? Một thiếu nữ tự tin, yêu bản thân hay một cô bé phải luôn dè dặt, lo sợ ánh nhìn của thiên hạ?

Cha mẹ, nhà trường và xã hội đều có trách nhiệm trong việc tạo dựng môi trường để trẻ được phát triển lành mạnh. Thay vì soi xét, phán xét, chúng ta cần khuyến khích các em hiểu rằng: cái đẹp không chỉ có một hình mẫu duy nhất, và sự tự tin, khỏe mạnh mới là giá trị bền lâu.