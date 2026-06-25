Trương Lương Dĩnh từ lâu được xem là một trong những diva hàng đầu của làng nhạc Hoa ngữ. Sở hữu chất giọng kỹ thuật bậc nhất, bảng thành tích quốc tế đáng nể cùng sức ảnh hưởng kéo dài hơn 20 năm, nữ ca sĩ sinh năm 1984 luôn là cái tên được bảo chứng cho chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, mới đây, cô bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi vướng vào một sự việc hy hữu đến mức nhiều khán giả cũng phải ngỡ ngàng: bị cơ quan quản lý văn hóa xử phạt vì... hát chay trên sân khấu.

Showbiz Hoa ngữ xôn xao trước việc Trương Lương Dĩnh cùng ê-kíp tổ chức biểu diễn bị Sở Văn hóa - Du lịch xử phạt vì nội dung thực tế của chương trình khác với hồ sơ đã được phê duyệt

Ngày 22/6, showbiz Hoa ngữ xôn xao trước việc Trương Lương Dĩnh cùng ê-kíp tổ chức biểu diễn bị Sở Văn hóa - Du lịch xử phạt vì nội dung thực tế của chương trình khác với hồ sơ đã được phê duyệt trước đó. Theo chia sẻ của diva nhạc nhẹ xứ Trung, trong các buổi biểu diễn thương mại và concert cá nhân trước đây, cô đã nổi hứng hát chay nhiều ca khúc theo yêu cầu của khán giả. Những bài hát này có bản quyền thuộc về Trương Lương Dĩnh nhưng không nằm trong nội dung biểu diễn đã đăng ký trước đó khiến đơn vị tổ chức bị cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở.

Sự chiều lòng người hâm mộ tưởng như vô hại ấy cuối cùng lại khiến nữ diva gặp rắc rối. Trong khi Trương Lương Dĩnh bị nhắc nhở, các đơn vị tổ chức và ê-kíp sản xuất chương trình phải nhận hình thức xử phạt tài chính vì để nội dung biểu diễn phát sinh ngoài kịch bản được cấp phép. Sau sự việc, nữ ca sĩ cho biết cô sẽ chấm dứt hoàn toàn việc hát chay ngẫu hứng tại các sự kiện thương mại trong tương lai nhằm tránh phát sinh những vấn đề tương tự.

Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi những màn hát chay bất ngờ vốn được xem là một trong những khoảnh khắc đáng mong chờ nhất tại các buổi diễn của Trương Lương Dĩnh

Thông tin nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi những màn hát chay bất ngờ vốn được xem là một trong những khoảnh khắc đáng mong chờ nhất tại các buổi diễn của Trương Lương Dĩnh. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ thường khiến người xem phấn khích khi sẵn sàng thể hiện trực tiếp những ca khúc được yêu cầu ngay tại sân khấu, phô diễn kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng mà không cần đến phần nhạc nền hay sự chuẩn bị trước.

Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc tuân thủ các quy định về tổ chức biểu diễn là điều cần thiết. Trong bối cảnh ngành giải trí Trung Quốc ngày càng được quản lý chặt chẽ, những phần trình diễn phát sinh ngoài nội dung đăng ký đều có thể trở thành vấn đề, bất kể nghệ sĩ đó nổi tiếng đến đâu.

Sau khi cha qua đời, Trương Lương Dĩnh buộc phải đi hát tại các hộp đêm để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống

Nói về sự nghiệp thành công của làng nhạc Trung Quốc, khó mà bỏ qua Trương Lương Dĩnh. Nữ diva sinh năm 1984 tại Tứ Xuyên trong một gia đình bình thường. Cha cô là tài xế xe tải, còn mẹ làm nhân viên bán hàng. Ngay từ nhỏ, nữ ca sĩ đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Dù điều kiện kinh tế không dư dả, mẹ cô vẫn luôn âm thầm ủng hộ con gái theo đuổi đam mê.

Khác với nhiều ngôi sao được đào tạo bài bản từ nhỏ, Trương Lương Dĩnh không có điều kiện theo học thanh nhạc chuyên nghiệp. Âm nhạc đối với cô không chỉ là đam mê mà còn là cách để mưu sinh. Biến cố lớn xảy ra khi nữ ca sĩ mới 15 tuổi. Sau khi cha qua đời, Trương Lương Dĩnh buộc phải đi hát tại các hộp đêm để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống. Chính những năm tháng mưu sinh sớm ấy đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm sân khấu quý giá. Với chất giọng cao vút cùng phong cách chịu ảnh hưởng từ các diva US-UK như Mariah Carey hay Christina Aguilera, Trương Lương Dĩnh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều tụ điểm âm nhạc nghiệp dư.

Chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc nổi bật giúp cô được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là “giọng ca thiên thần”

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2005 khi cô tham gia chương trình tuyển chọn tài năng Super Girl. Nhờ khả năng trình diễn giàu kinh nghiệm cùng lợi thế hát tốt nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, nữ ca sĩ nhanh chóng tiến sâu vào vòng chung kết. Dù không giành ngôi vị cao nhất, Trương Lương Dĩnh vẫn trở thành hiện tượng của cuộc thi. Chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc nổi bật giúp cô được truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là “giọng ca thiên thần”.

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay The One và nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc. Ca khúc If Love Continues trở thành bản hit đình đám, mở ra chuỗi thành công kéo dài suốt nhiều nămsnhau đó. Không chỉ thành công ở mảng nhạc pop, Trương Lương Dĩnh còn xây dựng được thương hiệu riêng với dòng nhạc phim. Hơn 40 bản OST nổi tiếng đã giúp cô được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc phim” của Cbiz. Những tác phẩm như Họa Bì, Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Bên Nhau Trọn Đời hay Võ Mị Nương Truyền Kỳ đều ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ giọng hát của nữ ca sĩ gốc Tứ Xuyên.

Trương Lương Dĩnh có sự nghiệp quốc tế ấn tượng

Năm 2008, Trương Lương Dĩnh được chọn biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh cùng danh ca Andrea Bocelli với ca khúc One World, One Dream. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đến năm 2015, Trương Lương Dĩnh nhận giải Nghệ sĩ toàn cầu khu vực châu Á tại MTV Europe Music Awards. Tuy nhiên, cô cũng từng gây chú ý khi từ chối nhận giải trong hậu trường sau khi ban tổ chức không sắp xếp phần trao thưởng trên sân khấu chính.

Trương Lương Dĩnh tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên được mời biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show

Năm 2016, ca khúc Dust My Shoulders Off lọt top 31 bảng xếp hạng World Digital Song Sales, đánh dấu một bước tiến đáng kể của nữ ca sĩ trên thị trường quốc tế. Một năm sau, Trương Lương Dĩnh tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên được mời biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Không dừng lại ở đó, cô còn từng nhận đề cử Grammy, trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên xuất hiện trong talkshow của Oprah Winfrey và là một trong những ca sĩ Hoa ngữ hiếm hoi tổ chức tour diễn quốc tế tại Mỹ.

Ở tuổi ngoài 40, nữ diva vẫn giữ lịch trình biểu diễn dày đặc cùng vị trí gần như không thể thay thế trong làng nhạc Hoa ngữ

Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Trương Lương Dĩnh luôn được xem là một trong những nữ ca sĩ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc hàng đầu Trung Quốc. Bên cạnh doanh số bán đĩa ấn tượng, cô còn duy trì khả năng tổ chức concert mạnh mẽ và sức hút ổn định với công chúng. Ở tuổi ngoài 40, nữ diva vẫn giữ lịch trình biểu diễn dày đặc cùng vị trí gần như không thể thay thế trong làng nhạc Hoa ngữ. Chính vì vậy, việc bị cơ quan quản lý “tuýt còi” chỉ vì những màn hát chay ngẫu hứng càng khiến công chúng bất ngờ. Nhưng ở một góc nhìn khác, sự việc cũng cho thấy mức độ quản lý ngày càng chặt chẽ của ngành giải trí Trung Quốc, nơi ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định biểu diễn đã được phê duyệt.