Sự hết thời của sao nam Vbiz có hit quốc dân: Liên tục bị xử phạt, ra nhạc bị chê lỗi thời

Khánh Phương từng là cái tên gắn liền ký ức khán giả 8x-9x của Vpop, nơi những bản ballad mang màu sắc buồn, giọng ca khàn đặc trưng vang lên khắp các tiệm net, quán cà phê và bảng xếp hạng âm nhạc. Thế nhưng, khi thị hiếu khán giả thay đổi nhanh chóng, sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1981 cũng dần rơi vào trạng thái chông chênh. Thời gian gần đây, Khánh Phương liên tục xuất hiện trên mặt báo không phải vì sản phẩm âm nhạc nổi bật, mà bởi những lùm xùm từ nghệ thuật đến kinh doanh, khiến hình ảnh ca sĩ nổi tiếng ngày nào trở nên mờ nhạt.

Khánh Phương từng là cái tên gắn liền ký ức khán giả 8x-9x của Vpop (Ảnh: FBNV)

Khánh Phương, tên thật là Phạm Khánh Phương, từng được xem là gương mặt hiếm hoi của thế hệ ca sĩ 8X sở hữu nền tảng học vấn đáng nể, tốt nghiệp cùng lúc ba bằng đại học, gồm Ngữ văn Trung Quốc, Ngữ văn Báo chí và Luật. Trước khi hoạt động solo, Khánh Phương là một trong những thành viên sáng lập nhóm nhạc MP5 cùng Trương Thế Vinh. Tuy nhiên, phải đến khi tách ra hát riêng từ năm 2006, sự nghiệp của anh mới thực sự bùng nổ.

Giai đoạn 2008 - 2012 được xem là thời hoàng kim của Khánh Phương. Với chất giọng khàn, cách xử lý ca khúc đậm chất tự sự, anh liên tục cho ra đời những bản hit phủ sóng rộng rãi. Chiếc Khăn Gió Ấm không chỉ là ca khúc thành công nhất sự nghiệp mà còn trở thành ký ức chung của một thế hệ khán giả trẻ thời bấy giờ. Bên cạnh đó là loạt bài hát như Tựa Vào Vai Anh, Hình Bóng Của Mâ y,... từng giúp Khánh Phương giữ kỷ lục nhiều tuần liền đứng đầu trên kênh truyền hình âm nhạc iTV, đưa anh lên vị trí sao hạng A của Vpop một thời.

Khánh Phương từng giữ kỷ lục nhiều tuần liền đứng đầu trên kênh truyền hình âm nhạc (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, sau đỉnh cao, sự nghiệp của Khánh Phương dần chững lại khi dòng nhạc anh theo đuổi không còn phù hợp với gu thưởng thức mới của khán giả. Suốt nhiều năm, Khánh Phương rút về sau, tập trung cho các hoạt động kinh doanh. Nhiều năm trở lại đây, Khánh Phương năng nổ trở lại trên các trang mạng xã hội, giao lưu âm nhạc trên TikTok nhưng không ra mắt sản phẩm nào đáng chú ý.

Tháng 9/2025, Khánh Phương cùng Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng lập nhóm Ngũ Hổ Tướng nhưng lại không mang đến hiệu ứng tích cực như kỳ vọng. MV Anh Em Trước Sau Như Một nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì phong cách bị cho là sến, lỗi thời, từ hình ảnh đến cách dàn dựng mang hơi hướng của những năm 2000. Đáng nói, sản phẩm này còn gây tranh cãi khi xuất hiện nhiều logo của một trang web cá cược trá hình, khiến dư luận phản ứng gay gắt.

Khánh Phương cùng Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng lập nhóm Ngũ Hổ Tướng (Ảnh: FBNV)

Trước áp lực dư luận, Khánh Phương đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sự chủ quan trong khâu kiểm duyệt nhà tài trợ và khẳng định không có ý định cổ xúy cho cờ bạc. Sự việc khiến Khánh Phương và nhóm Ngũ Hổ Tướng phải làm việc với cơ quan chức năng, đồng thời giáng thêm một đòn mạnh vào hình ảnh vốn đã lung lay trong mắt công chúng.

Đến cuối tháng 1/2026, tên tuổi Khánh Phương tiếp tục xuất hiện trên mặt báo theo chiều hướng tiêu cực khi Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với Phạm Khánh Phương. Nguyên nhân xuất phát từ hành vi bán “chui” cổ phiếu mà không thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định. Đây không phải lần đầu Khánh Phương vướng vi phạm trong lĩnh vực này, khi trước đó anh từng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng vì các lỗi tương tự liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Đến cuối tháng 1/2026, tên tuổi Khánh Phương tiếp tục xuất hiện trên mặt báo theo chiều hướng tiêu cực (Ảnh: FBNV)

Liên tiếp những rắc rối từ âm nhạc đến kinh doanh khiến sự nghiệp của Khánh Phương rơi vào giai đoạn khó khăn. Khi thị hiếu khán giả ngày càng thay đổi, yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm lẫn hình ảnh nghệ sĩ, những giá trị từng làm nên tên tuổi anh dường như không còn đủ sức níu giữ hào quang. Từ vị trí sao nam sở hữu hit quốc dân, Khánh Phương hiện đối mặt với thực tế khắc nghiệt của sự đào thải, nơi danh tiếng không chỉ bị bào mòn bởi thời gian mà còn bởi chính những lùm xùm pháp lý và sự lỗi nhịp với dòng chảy âm nhạc đương đại.