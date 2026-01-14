Gần ba tháng trước, vụ việc một người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã gây chấn động dư luận. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang đã dũng cảm che chắn, bảo vệ các trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân, dù bản thân bị đâm tới 11 nhát dao, tính mạng có lúc rơi vào tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc".

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đã bị đâm 11 nhát dao khi can ngăn người đàn ông dùng dao tấn công, truy sát nhiều người, trong đó có cả trẻ sơ sinh. Nguồn ảnh: Fanpage Việc Tử Tế

Trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng trên kênh VTV1 ngày 12/1, một phóng sự ngắn đã ghi lại khoảnh khắc điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang quay trở lại làm việc, trở về với công việc chuyên môn chăm sóc các em bé sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau quá trình điều trị tích cực và tập phục hồi chức năng, sáng 12/1/2026, nữ điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang chính thức quay trở lại làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Con đường quen thuộc gắn bó suốt 17 năm qua, nhưng với chị, ngày trở lại mang theo rất nhiều cảm xúc.

Sau 3 tháng điều trị và tập phục hồi, nữ điều dưỡng Trang đã quay trở lại với công việc. Nguồn ảnh: Fanpage Việc Tử Tế

Vì tình yêu nghề, chị Trang vẫn muốn quay lại với công việc để tiếp tục được cống hiến, được chăm sóc các bé sơ sinh. Nguồn ảnh: Fanpage Việc Tử Tế

"Mình khá lo lắng và hồi hộp. Được gặp lại mọi người, rồi khi quay lại công việc thì sẽ bắt đầu từ đâu. Nhưng vì tình yêu nghề, mình muốn quay lại để tiếp tục cống hiến cho công việc, cho bệnh viện", điều dưỡng Thuỳ Trang chia sẻ.

Ngày đầu tiên chị trở lại khoa Sơ sinh, nhiều đồng nghiệp không giấu được sự xúc động, có người đã bật khóc khi gặp lại nữ điều dưỡng từng đối mặt lằn ranh sinh tử để bảo vệ các em nhỏ.

Nhớ lại thời khắc dũng cảm lao ra che chắn cho trẻ sơ sinh trong vụ truy sát, chị Trang nghẹn ngào cho biết: "Khi xảy ra sự việc, mình chỉ sợ là mình chết thôi. Nghĩ đến các con còn nhỏ quá".

Đồng nghiệp bật khóc khi gặp lại nữ điều dưỡng Trang trong ngày đầu tiên chị qua trở lại với công việc. Nguồn ảnh: Fanpage Việc Tử Tế

Chia sẻ trong phóng sự phát sóng trên VTV1, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài xúc động nói: "Những người phụ nữ của khoa Sơ sinh thật sự rất dũng cảm. Môi trường làm việc đa số là nữ, nhưng khi sự việc xảy ra, mọi người đã không ngần ngại lao ra bảo vệ các em bé và hỗ trợ người nhà bệnh nhân".

Theo PGS.TS.BSCKII Tăng Xuân Hải – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đến nay sức khỏe của điều dưỡng Thuỳ Trang đã tương đối ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần. "Các điều dưỡng quay trở lại với công việc là niềm hạnh phúc lớn của bệnh viện và Ban Giám đốc. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ y tế sớm hòa nhập, ổn định công việc", ông Hải cho biết.

Trước đó, vào tháng 10/2025, điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang cùng một số nhân viên y tế đã được Bộ Y tế và UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen vì hành động dũng cảm, nhanh trí bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhân.

Hình ảnh người điều dưỡng lặng lẽ trở lại khoa Sơ sinh, với nụ cười xen lẫn xúc động, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình yêu nghề và y đức. Nguồn ảnh: Fanpage Việc Tử Tế

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/10/2025, khi một người đàn ông bất ngờ dùng dao tấn công một số nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Trong số các nạn nhân, điều dưỡng Thuỳ Trang bị thương nặng nhất với 11 vết dao đâm khi cố gắng can ngăn đối tượng.

Sự trở lại của điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang không chỉ khép lại một chương đầy ám ảnh, mà còn mở ra câu chuyện đẹp về lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của những "chiến sĩ áo trắng".

Sau những ngày giành giật sự sống, chị vẫn chọn quay về nơi từng đối mặt hiểm nguy, tiếp tục chăm sóc những mầm sống non nớt. Hình ảnh người điều dưỡng lặng lẽ trở lại khoa Sơ sinh, với nụ cười xen lẫn xúc động, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình yêu nghề và y đức - những giá trị bền bỉ giúp niềm tin của người bệnh được giữ vững, ngay cả sau những biến cố đau lòng nhất.