Theo thông tin từ Bệnh viện sản nhi tỉnh Nghệ An, chiều ngày 23/10, Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã trực tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên 3 nhân viên y tế Khoa Sơ sinh đang điều trị, gồm các chị Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung - những người không may bị người nhà bệnh nhân hành hung, tấn công khi đang làm nhiệm vụ thăm khám, chăm sóc trẻ sơ sinh.

Trong các nạn nhân đang điều trị tại đây thì điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang là bị nặng nhất. Chị Trang bị đối tượng Bằng Văn Vỹ dùng dao đâm 11 nhát vào mặt, cổ, ngực, lưng. Trong đó, có 2 vết thương rất nặng, thấu xuống phổi làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và đứt nhánh bên động mạch dưới đòn phải. Rất may chị Trang đã được phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy hiểm.

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: Thành Chung/ Báo Nghệ An

Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi, động viên bà Ngô Thị Thu Thủy. Ảnh: Thành Chung/ Báo Nghệ An

Bà Phan Thị Tứ trong quá trình bảo vệ cháu đã bị đối tượng Bằng Văn Vỹ dùng dao đâm ở tay và lưng. Ảnh: Thành Chung/ Báo Nghệ An

Tiếp đến là điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Hoài bị đối tượng Bằng Văn Vỹ đâm thủng bụng. Điều dưỡng Nguyễn Thị Nhung bị đâm 3 nhát ở vùng lưng, tay. Các bác sĩ đã kịp thời xử lý vết thương cho 2 điều dưỡng này.

Theo thông tin từ báo Nghệ An, 2 người nhà bệnh nhân là nạn nhân trong vụ tấn công này là bà Ngô Thị Thu Thủy (51 tuổi, ở Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (64 tuổi, ở Hà Tĩnh). Bà Thủy có cháu là trẻ sơ sinh bị đối tượng Bằng Văn Vỹ giằng lấy, đòi ném qua cửa sổ. Bà Tứ có cháu là trẻ sơ sinh bị đối tượng Bằng Văn Vỹ rượt đuổi đòi bóp cổ. Trong quá trình bảo vệ cháu, bà Ngô Thị Thu Thủy bị đối tượng Bằng Văn Vỹ dùng dao đâm thủng cổ; bà Phan Thị Tứ bị đâm ở tay và lưng...

Nhờ sự cứu chữa kịp thời, đến nay, các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch song tinh thần còn rất hoảng loạn.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, đối tượng Bằng Văn Vỹ bất ngờ xông vào phòng 304 - Khoa Sơ sinh, dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang chăm sóc trẻ.

Đối tượng sau đó giằng lấy một trẻ sơ sinh, định ném qua cửa sổ.

Hiện trường sự việc

Trong tình huống đặc biệt nguy hiểm, điều dưỡng Trần Thị Hồng đã dũng cảm lao vào giành lại cháu bé, cùng đồng nghiệp bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh. Trong quá trình đó, nhiều nhân viên và người nhà bệnh nhân bị thương.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn đối tượng, phối hợp Công an phường Trường Vinh khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà.

Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo ổn định tình hình khám chữa bệnh, tăng cường an ninh và phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.