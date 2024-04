Nữ diễn viên xuất huyết não tử vong giữa lúc đọc kịch bản, gia đình có quyết định khiến cả showbiz cảm động

Vào ngày 18/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Joo Seon Ok đột ngột bị ngất khi đang tập luyện, đọc kịch bản cho 1 vở nhạc kịch. Vụ việc xảy ra vào ngày 4/4 và cô đã lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện đưa ra chẩn đoán rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ý thức của nữ diễn viên là do xuất huyết não. Sau 5 ngày điều trị, Joo Seon Ok đã rơi vào trạng thái chết não và không thể tỉnh lại.

Lúc này, gia đình đã đưa ra quyết định bất ngờ, đó là hiến tạng của nữ diễn viên. Tang quyến cho biết đây hoàn toàn là nguyện vọng của Joo: "Chúng tôi vẫn đang rất sốc. Cô con gái vốn đang khoẻ mạnh nay lại rơi vào trạng thái chết não sau 5 ngày điều trị. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đồng ý hiến tạng theo đúng nguyện vọng của người đã khuất. Con bé luôn làm việc thiện và có suy nghĩ tích cực về việc hiến tạng". Được biết, nhờ nghĩa cử cao đẹp này, Joo Seok Ok đã đem lại sự sống mới cho 3 bệnh nhân khác.

Gia đình Joo Seon Ok quyết định hiến tạng theo nguyện vọng của nữ diễn viên lúc sinh thời

Lễ tang Joo Seon Ok đã được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Lễ tưởng niệm của nữ diễn viên cũng được tổ chức tại con đường nghệ thuật nổi tiếng Daehak, Seoul. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của nữ diễn viên quá cố.

Joo Seon Ok sinh năm 1986 và ra mắt sân khấu nhạc kịch vào năm 2010. Trong 14 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên tham gia nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng như Hakana, Wolves Grow From Eyeballs, Scream The Truth Against Power...

Joo Seon Ok hưởng dương 38 tuổi, nghĩa cử cao đẹp của cô đã trao đi sự sống mới cho 3 người

Joo Seon Ok cống hiến 14 năm cho con đường diễn xuất nhạc kịch

Nguồn: Herald Pop