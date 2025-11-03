Mới đây, nữ diễn viên vốn nổi tiếng có cá tính mạnh là Lưu Gia Linh đã gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Nhất Lộ Phồn Hoa 2. Cô được ông xã Lương Triều Vỹ nhắc nhẹ là phải "tém tém" cái miệng lại, đừng nói chuyện lung tung. Ban đầu ai cũng nghĩ Ảnh đế họ Lương chỉ "lo hão" nhưng sau khi nhìn vào biểu hiện của Lưu Gia Linh trong chương trình, netizen đều gật gù khen Lương Triều Vỹ biết nhìn xa trông rộng.

Lương Triều Vỹ quá hiểu tính cách của vợ mình, khuyên Lưu Gia Linh nên nói ít trong show.

Được biết, trong show, các vị khách mời bao gồm Lưu Gia Linh, Lưu Hiểu Khánh, Ninh Tịnh, Trương Bá Chi, Hà Tái Phi và 2 nam nghệ sĩ trẻ tuổi là Kha Thuần (25 tuổi) và Thiệu Tử Hằng (21 tuổi, con trai nam diễn viên Thiệu Binh) đã cùng trò chuyện tâm tình về vấn đề tình yêu trong showbiz.

Khi nghe Kha Thuần chia sẻ mình không dám hẹn hò, bà xã Lương Triều Vỹ hỏi ngay: "Các em ở tuổi này sao có thể không yêu đương? Không có bạn gái thì các em giải quyết vấn đề sinh lý thế nào?", thậm chí còn nghi ngờ Kha Thuần, Thiệu Tử Hằng không thích phụ nữ khiến cả hai phải tái mặt.

Được biết, Kha Thuần là cái tên mới nổi nhờ dòng phim ngắn, thường được biết đến với hình ảnh "tổng tài lạnh lùng" trên màn ảnh. Còn Thiệu Tử Hằng là idol mới debut chưa lâu, vẫn đang tìm chỗ đứng trong showbiz. Rõ ràng, với cả hai chàng trai này, việc lộ thông tin hẹn hò có khả năng sẽ "bóp chết" sự nghiệp của họ ngay tức khắc.

Trước câu hỏi khó của Lưu Gia Linh, "mầm non showbiz" Thiệu Tử Hẳng sợ tới mức không dám nói gì, còn Kha Thuần dù cũng "rén" không hề nhẹ nhưng cũng phải vội vàng khẳng định bản thân không thuộc cộng đồng LGBT+ và tâm sự: "Em cảm thấy tình yêu không quan trọng bằng một số thứ mà em đang theo đuổi (sự nghiệp). Bản thân em đã cân nhắc kỹ về việc này rồi".

Kha Thuần (bên trái) và Thiệu Tử Hằng (bên phải) đều là những ngôi sao trẻ đang tìm chỗ đứng trong showbiz, không dám hẹn hò vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Cả hai đều xanh mặt khi bị đàn chị Lưu Gia Linh nghi ngờ giới tính.

Cũng may, Ninh Tịnh đã ra mặt đỡ lời cho đàn em, chia sẻ rằng các ngôi sao trẻ hiện nay không dám hẹn hò vì sợ mất fan. Hơn nữa, công ty quản lý cũng sẽ không cho phép họ "tự tung tự tác" để tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp. Vậy nên, đôi lúc, họ phải chấp nhận che giấu tình cảm thực của mình. Điều này khiến Lưu Gia Linh vô cùng khó hiểu: "Các em đừng vì hùa theo ý fan mà bỏ qua nhu cầu tình cảm của bản thân mình. Chẳng lẽ các em phải sống theo mong muốn của người khác hay sao?".

Trước phát ngôn kém duyên của Lưu Gia Linh, Ninh Tịnh - người luôn là "trùm khó ở" trong các show truyền hình cũng phải ra mặt nói đỡ cho đàn em.

Theo trang QQ, Lưu Gia Linh chắc hẳn sẽ khó mà đồng cảm với Kha Thuần, Thiệu Tử Hằng vì thời trẻ, nữ diễn viên chưa bao giờ phải băn khoăn về việc lộ tin hẹn hò. Cô từng khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực với tình sử của mình, từ việc hẹn hò với đại gia đến mối tình nhiều năm với Ảnh đế Lương Triều Vỹ.

Thực tế, không chỉ Lưu Gia Linh mà các chị đẹp khác trong show như Ninh Tịnh, Lưu Hiểu Khánh, Trương Bá Chi đều là những "nữ hoàng thị phi" khét tiếng một thời, chưa bao giờ che giấu về đời tư. Từ việc hẹn hò, kết hôn, ly hôn đều khiến showbiz phải chấn động.

Tuy nhiên, họ đều chứng minh được bản thân từ rất sớm, có những bộ phim kinh điển bảo chứng thực lực nên chẳng hề phải e ngại chuyện đời tư. Trong khi đó, Kha Thuần và Thiệu Tử Hằng đều chưa gây dựng được sự tự tin nhờ tác phẩm nên chẳng hề dám trái với "luật ngầm" showbiz.

Lưu Gia Linh chưa từng giấu giếm chuyện tình cảm trong quá khứ.

Việc Lưu Gia Linh hỏi thẳng vấn đề nhạy cảm trong show đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Có người cho rằng bà xã Lương Triều Vỹ vô cùng thẳng thắn, cá tính, đúng như cô nói: "Những quy tắc của showbiz không thể trói buộc được tôi". Thế nhưng, nhiều ý kiến cho rằng Lưu Gia Linh có phần kém duyên khi vô tình đẩy đàn em vào thế khó. Nếu không phải Kha Thuần EQ cao, trả lời khéo léo thì e rằng cả hai mỹ nam này đều đã phải "lên bờ xuống ruộng" vì câu hỏi của đàn chị.

Nguồn: QQ