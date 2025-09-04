Nhọ như Dương Tử khi các bạn diễn nam liên tục gặp nạn

Dương Tử từ lâu được gắn với danh xưng "vượng sao nam" bởi hầu hết các tác phẩm cô tham gia đều giúp bạn diễn nam vụt sáng và trở nên nổi tiếng. Nhưng trớ trêu thay, cũng có không ít nam thần từng đóng cặp cùng mỹ nhân 9x này lại lần lượt vướng vào bê bối chấn động. Chỉ trong năm 2025, đã có 2 bạn diễn của Dương Tử "ngã ngựa" khiến công chúng phải lắc đầu thở dài vì số cô quá "nhọ".

Ngô Diệc Phàm

Năm 2019, Dương Tử và Ngô Diệc Phàm trở thành cặp đôi được mong chờ bậc nhất khi hợp tác trong dự án cổ trang Thanh Trâm Hành, bộ phim cũng tốn không ít kinh phí đầu tư và được xem là bom tấn chờ lên sóng của Tencent. Nhưng đúng lúc chuẩn bị chiếu vào năm 2021, Ngô Diệc Phàm bất ngờ bị bắt vì cáo buộc xâm hại tình dục nhiều phụ nữ, trong đó có trẻ vị thành niên, đồng thời còn liên quan đến trốn thuế.

Sự việc này đã khiến Thanh Trâm Hành bị "đắp chiếu" dài hạn, nhà sản xuất buộc phải đổi nam chính thành Bành Quán Anh và tính đến nay vẫn chưa có lịch phát sóng. Một tác phẩm từng được kỳ vọng nâng tầm cả Dương Tử lẫn Ngô Diệc Phàm giờ đây chỉ còn nằm trong quá khứ đầy tiếc nuối.

Đặng Luân

Năm 2018, Hương Mật Tựa Khói Sương tạo nên cơn sốt toàn châu Á, đưa tên tuổi Dương Tử và Đặng Luân lên một tầm cao mới. Bộ đôi "Cẩm Mịch - Húc Phượng" trở thành couple được yêu thích, rating, lượt view và độ phổ biến đều đạt mức kỷ lục. Nhưng hào quang chưa kéo dài được bao lâu thì Đặng Luân lại rơi vào bê bối nghiêm trọng.

Đầu năm 2022, cơ quan chức năng công khai việc nam diễn viên đã trốn thuế số tiền khổng lồ. Dù trước đó từng được nhắc nhở nộp bổ sung, Đặng Luân vẫn phớt lờ, để rồi cuối cùng bị phanh phui trước công chúng. Anh phải nộp thuế và tiền phạt lên đến 106 triệu tệ (khoảng 382 tỷ đồng), đồng thời bị phong sát khỏi showbiz. Từ ngôi sao sáng giá nhất nhì thế hệ 9x, Đặng Luân giờ trở thành cái tên bị xóa sổ hoàn toàn khỏi làng giải trí.

Lý Dịch Phong

Trước khi nổi đình nổi đám như hiện tại, Dương Tử từng hợp tác cùng Lý Dịch Phong trong Thanh Vân Chí (2016). Khi ấy, Lý Dịch Phong là nam chính còn Dương Tử chỉ đảm nhận vai nữ phụ, thêm vào đó hai người còn chung công ty quản lý nên mối quan hệ đồng nghiệp khá thân thiết.

Chỉ có điều đến năm 2022, Lý Dịch Phong bị điều tra vì nhiều lần mua dâm. Tuy không đến mức bị khởi tố hình sự như Ngô Diệc Phàm nhưng scandal cũng đủ khiến hình tượng "nam thần quốc dân" của anh tan biến. Các dự án phim, hợp đồng quảng cáo đồng loạt hủy bỏ, để rồi sự nghiệp của Lý Dịch Phong cũng chấm dứt hoàn toàn giống Đặng Luân.

Lý Minh Đức

Trong Thân Ái Nhiệt Ái (2019), Dương Tử thủ vai nữ chính Đồng Niên còn Lý Minh Đức vào vai game thủ 97 thuộc chiến đội K&K, để lại nhiều thiện cảm với khán giả. Bộ phim thành công đã giúp tên tuổi Lý Minh Đức bật lên, sự nghiệp của anh cũng vì thế mà bước sang một trang mới.

Tuy nhiên vào đầu năm nay, nam diễn viên bất ngờ lên tiếng tố bị đoàn phim Tam Nhân Hành và bạn diễn Mã Thiên Vũ chèn ép. Ban đầu, Lý Minh Đức nhận được sự cảm thông của dư luận nhưng ngay sau đó, hàng loạt phốt của anh bị khui ra, trong đó nghiêm trọng nhất là hành vi phá hoại tài sản người khác. Kết quả, Lý Minh Đức phải ngồi tù 6 tháng và bồi thường thiệt hại, sự nghiệp coi như tan vỡ.

Hứa Khải

Năm 2024, Dương Tử hợp tác với Hứa Khải trong Thừa Hoan Ký, bộ phim vừa ra mắt đã tạo hiệu ứng tốt giúp cặp đôi chính nhận nhiều lời khen về diễn xuất và chemistry. Ai ngờ chỉ một năm sau, Hứa Khải lại vướng scandal đời tư nghiêm trọng.

Bạn gái cũ của nam diễn viên 9x bất ngờ lên tiếng tố anh ngoại tình, "bắt cá nhiều tay" và có hành vi không tôn trọng phụ nữ. Lùm xùm này khiến hình tượng Hứa Khải sụp đổ, sự nghiệp 10 năm xây dựng đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Bộ phim mới Tử Dạ Quy đang chiếu của Hứa Khải cũng bị khán giả quay lưng, các dự án khác có khả năng "nằm kho" dài hạn còn fan thì thất vọng tràn trề.