Hoa hậu Phan Kim Oanh khởi động cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam – Miss Multicultural Vietnam chính thức được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận tổ chức theo Văn bản số 3299/SVHTT-QLNT. Đây là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản sắc văn hóa của phụ nữ Việt Nam, đồng thời lựa chọn đại diện tham gia đấu trường quốc tế Miss Multicultural World.

Điểm nhấn đặc biệt: cả hai cuộc thi đều do Hoa hậu Phan Kim Oanh sáng lập và giữ bản quyền, với mong muốn kiến tạo một sân chơi nhan sắc gắn liền với văn hóa, tri thức và lòng tự hào dân tộc.

Theo chia sẻ của Hoa hậu Phan Kim Oanh – Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Miss Multicultural Vietnam và Miss Multicultural World: “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam không chỉ tôn vinh nét đẹp hình thể, mà còn mở ra một hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Đây là nơi hội tụ của những cô gái hiện đại – bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng tự hào với bản sắc Việt. Thông qua các vòng thi, những giá trị truyền thống quý báu sẽ được gìn giữ và quảng bá rộng rãi đến cộng đồng trong nước và quốc tế.”

Trong bối cảnh hội nhập, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm hình mẫu phụ nữ vừa hiện đại, tri thức, vừa thấu hiểu văn hóa truyền thống. Hoa hậu đăng quang sẽ trở thành đại sứ văn hóa, mang sứ mệnh kết nối quá khứ và hiện tại, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ nhan sắc – văn hóa thế giới.

Chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 23/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Cuộc thi do Công ty TNHH Truyền thông Phan Oanh Media tổ chức, với Hoa hậu Phan Kim Oanh giữ vai trò Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo. Đồng hành cùng cuộc thi là NSND Vương Duy Biên – Trưởng ban cố vấn, cùng dàn giám khảo uy tín gồm các nghệ sĩ gạo cội và gương mặt nổi bật: NSND Nguyễn Hải, NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSƯT Tiến Quang, Hoa hậu Vũ Thị Hoa, Hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyên, Hoa hậu Sao Mai và diễn viên Thanh Hương.

Thí sinh tham dự cuộc thi phải là nữ công dân Việt Nam từ 18 – 33 tuổi, có chiều cao từ 1m63 trở lên, đã tốt nghiệp THPT, chưa từng đăng ký kết hôn (cuộc thi chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân).

Hành trình Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 gồm ba vòng thi chính. Vòng sơ tuyển diễn ra ngày 18/11/2025, lựa chọn 40 gương mặt xuất sắc nhất. Vòng bán kết tổ chức ngày 22/11/2025, thí sinh sẽ lần lượt tranh tài ở ba phần thi: Trang phục Áo dài, Trang phục Dạ hội và Tài năng; từ đó chọn ra 30 thí sinh bước vào vòng chung kết. Đêm chung kết vào 23/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ quyết định chủ nhân chiếc vương miện danh giá.

Người chiến thắng sẽ nhận danh hiệu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025, cùng giải thưởng giá trị và đặc biệt là cơ hội đại diện Việt Nam tham dự Miss Multicultural World 2026 – cuộc thi quốc tế được tổ chức ngay tại Việt Nam. Ngoài vương miện Hoa hậu, cuộc thi còn trao danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 và loạt giải thưởng phụ như Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn và Gương mặt khả ái.