Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng liên tiếp 4 phim top 1 phòng vé, diễn xuất thần sầu khó ai địch nổi

Mới đây, Liên hoan phim Việt Nam 2025 đã diễn ra, đồng thời khép lại một năm rực rỡ của làng phim nước nhà. Sự kiện thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh và trao giải cho những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho nền điện ảnh Việt. Bên cạnh những hạng mục hấp dẫn, Hồng Đào là gương mặt gây chú ý lớn khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất ở tuổi 64 với vai diễn bà Đào trong phim Mai.

Cột mốc ấn tượng của Hồng Đào khiến người hâm mộ chợt nhận ra, cô là nữ diễn viên duy tham gia đóng 4 phim liên tiếp top 1 phòng vé Việt. Khởi động với bom tấn 2024 - Mai, bộ phim thu về 520 tỷ đồng toàn rạp, từng giữ kỷ lục bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt trước khi bị Mưa Đỏ vượt mặt cách đây không lâu.

Hồng Đào gây ấn tượng trong Mai

Linh Miêu là trường hợp ngoại lệ trong số 4 tác phẩm điện ảnh này khi là bộ phim duy nhất đạt doanh thu dưới 100 tỷ đồng, cụ thể là 87 tỷ đồng. Dòng phim kinh dị lâu nay vốn đã không dành cho số đông khán giả, nhắm đến những nhóm đối tượng cụ thể yêu thích yếu tố hù doạ, giật gân, máu me… Vì thế, đây là con số khá ấn tượng đối với một bộ phim kinh dị Việt như Linh Miêu.

Linh Miêu là phim duy nhất không đạt được 100 tỷ nhưng vẫn đứng top 1 phòng vé ở thời điểm ra mắt

Tiếp đến là Chị Dâu với tổng doanh thu là 113 tỷ đồng. Với ý tưởng nội dung không quá mới lạ, vớt vát được nhờ diễn xuất của cô Ba Kỳ Hồng Đào cùng Việt Hương và Lê khánh, đây là con số khá tương xứng với chất lượng phim. Cuối cùng là Mang Mẹ Đi Bỏ với 162 tỷ đồng tổng doanh thu phòng vé, góp phần đưa Hồng Đào lên hàng ngũ diễn viên nghìn tỷ của nền điện ảnh Việt.

Chị Dâu không hề làm khó được nữ nghệ sĩ

Hồng Đào trong Mang Mẹ Đi Bỏ

Từ lâu, Hồng Đào được coi là một trong những gương mặt sáng giá của điện ảnh và truyền hình Việt, nổi bật với khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Mỗi vai diễn của cô đều toát lên sự chân thật, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm. Ánh mắt, giọng nói và cử chỉ của Hồng Đào luôn truyền tải được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật, từ niềm vui, nỗi buồn đến những khoảnh khắc giằng xé nội tâm.

Điểm đặc biệt trong diễn xuất của cô là khả năng linh hoạt hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Dù là những vai chính diện hiền hậu, đảm đang hay những vai phức tạp nhiều mâu thuẫn, sắc sảo, Hồng Đào đều thể hiện trọn vẹn, khiến nhân vật trở nên sống động, chân thực và không bao giờ nhàm chán. Không chỉ vậy, Hồng Đào còn sở hữu kỹ năng tương tác nhịp nhàng với bạn diễn. Cô biết cách điều tiết cảm xúc, tạo sự hài hòa trong từng cảnh quay, giúp các tình huống thêm tự nhiên và thuyết phục.

Điểm đặc biệt trong diễn xuất của cô là khả năng linh hoạt hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau

Hồng Đào sinh năm 1962, là người gốc Bắc, sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột. Cô tốt nghiệp khoa diễn viên trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 1983. Thập niên 1980-1990, cô là gương mặt đắt show của sân khấu trong nước.

Sau khi ly hôn với chồng cũ Quang Minh, sự nghiệp của Hồng Đào ngày càng thăng hoa, hồi tháng 4/2023 cô xuất hiện ấn tượng trong vai khách mời của series phim Beef. Thời lượng khoảng 5 phút song khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất và lối thoại bằng tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên của nữ nghệ sĩ. Năm 2024, nghệ sĩ Hồng Đào quay liên tục các phim điện ảnh chục tỷ đến trăm tỷ đồng. Chưa kể đến hàng loạt dự án tại Hàn Quốc, tham gia các sự kiện giải trí…

Ở ngưỡng lục tuần, Hồng Đào ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và yêu đời. Nữ nghệ sĩ tự thưởng cho mình những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon hay thoải mái làm những điều mình thích. Độc thân ở tuổi ngoài 60, niềm hạnh phúc của nữ nghệ sĩ là thấy hai con trưởng thành, hiếu thảo và thành công.