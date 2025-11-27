Lễ đưa tang "ông nội quốc dân": Ha Ji Won - "cháu trai" Jung Il Woo khóc nức nở, dàn sao đau xót tiễn biệt

Ngày 27/11, tờ Nate đưa tin lễ đưa tiễn "tượng đài diễn xuất" Lee Soon Jae về nơi an nghỉ cuối cùng đã được diễn ra. Từ sáng sớm, các nghi lễ trong buổi đưa tang đã được gia đình cố diễn viên tổ chức trang nghiêm, riêng tư và kín đáo. Sau các nghi thức, linh cữu của Lee Soon Jae được an táng tại nghĩa trang Eden Nakwon (Icheon, Hàn Quốc).

Trong giờ phút cuối cùng, người thân, bạn bè, học trò và các thế hệ nghệ sĩ hậu bối đã có mặt để tiễn biệt Lee Soon Jae. Ai cũng không giấu được nỗi buồn trên gương mặt, đôi mắt đỏ hoe. Minh tinh Ha Ji Won, nam diễn viên Kim Young Chil đã khóc nức nở trên bục đọc điếu văn tiễn đưa người thầy đáng kính Lee Soon Jae. "Tôi không thể tin được là mình lại sắp tiễn thầy đi mãi mãi", Ha Ji Won đau lòng nói. Jung Il Woo - "cháu trai màn ảnh" của Lee Soon Jae cũng khóc không ngừng trong giờ phút đưa tiễn "người ông" của mình.

Gia đình, bạn bè, học trò và nhiều nghệ sĩ hậu bối đưa tiễn "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay

Ha Ji Won và...

... Kim Young Chil khóc nghẹn trên bục đọc điếu văn trong ngày đưa tiễn người thầy của mình về nơi an nghỉ

Nhiều nghệ sĩ cố mím chặt môi, kiềm chế cảm xúc để không òa khóc trước mất mát lớn

Jung Il Woo òa khóc nức nở trong lúc các nghi lễ đưa tang Lee Soon Jae diễn ra. Anh từng đóng vai cháu trai của cố diễn viên trong phim Gia Đình Là Số 1

Các khán giả sẽ nhớ mãi gương mặt, nụ cười hiền hậu của "ông nội quốc dân"

Linh cữu nam diễn viên gạo cội được đưa lên xe để đến nơi an táng trong sự đau buồn của người thân, bạn bè, học trò và các bậc hậu bối

Người thân, đồng nghiệp, học trò cúi đầu trang nghiêm, tôn kính trước giờ phút tiễn đưa Lee Soon Jae về nơi an nghỉ cuối cùng

Mọi người đều trầm mặc, im lặng cúi đầu trong giây phút cuối cùng bên Lee Soon Jae

Jung Il Woo lặng người, mắt vẫn còn ngấn lệ trong dòng người đưa tiễn "ông nội quốc dân"

