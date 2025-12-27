Nữ diễn viên Việt đóng 3 phim đầu tay đã cán mốc gần 1000 tỷ, cất 1 câu hát cũng khiến cả nước cuống cuồng

Cuối năm 2025, khán giả Việt có dịp gặp lại Tạ Lâm - sao nữ đình đám của vũ trụ Lật Mặt trong bộ phim kinh dị tâm linh Nhà Hai Chủ. Dự án của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu đang gây chú ý khi tung ra trích đoạn hơn 1 phút rưỡi của Tạ Lâm, với bối cảnh đêm khuya rùng rợn cùng một nhân vật ám ảnh xuất hiện, khiến khán giả sợ hãi nhưng cũng tức cười.

Tạ Lâm trong trích đoạn phim Nhà Hai Chủ

Trong phân đoạn của Nhà Hai Chủ, Tạ Lâm thủ vai cháu gái của nữ chính Mai, từ quê lên thành phố phụ giúp cô trông nhà và chăm sóc các cháu. Vì "yếu bóng vía", cô nàng liên tục thót tim trước bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện ở sân sau, mặt mũi tái mét vừa buồn cười vừa đáng thương. Cảnh phim nhanh chóng được đón nhận trên mạng xã hội, với đa phần người xem khen ngợi Tạ Lâm có diễn xuất tự nhiên, chân thật. Theo đạo diễn Trần Duy Linh, phân cảnh này là nút thắt quan trọng, khẳng định niềm tin "không có ma trên đời" của nhân vật Mai dần bị bẻ gãy.

Nhân vật của Tạ Lâm khiến khán giả dở khóc dở cười

Nhà Hai Chủ đánh dấu màn tái hợp của Tạ Lâm với các đồng nghiệp từ vũ trụ Lật Mặt, gồm Trâm Anh, Trần Kim Hải và NSƯT Kim Phương. Trước đó khi mới "bén duyên" điện ảnh, Tạ Lâm đã thuyết phục được Lý Hải và góp mặt liên tiếp trong 3 phần trăm tỷ của Lật Mặt, gồm Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh (273 tỷ), Lật Mặt 7: Một Điều Ước (483 tỷ) và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng (232 tỷ). Dù chỉ đảm nhận vai phụ, các nhân vật của cô đều đáng nhớ nhờ tạo hình hài hước và những câu cửa miện viral như "Mày báo quá báo rồi Lộc ơi" của Yến kem trộn hoặc "Giữ nguyên hiện trường" của Hiền.

Tạ Lâm tham gia 3 phần phim Lật Mặt với tổng doanh thu gần 1000 tỷ đồng

Chia sẻ về tạo hình trong Nhà Hai Chủ, Tạ Lâm hài hước cho biết: "Nhiều người nói hình ảnh của tôi ngoài đời và trên phim rất khác nhau. Thật ra tôi thích điều đó, vì nó giúp rạch ròi hình ảnh với khán giả và đa dạng tạo hình hơn. Ở phim này, nhân vật là cô cháu gái rụt rè từ quê lên, hay sợ ma, nên tạo hình phải phù hợp". Ngoài điện ảnh, Tạ Lâm còn theo đuổi đam mê kịch nói và ca hát. Ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện Đi Về Phía Nắng Lên từng gây sốt trên TikTok nhờ giai điệu nhẹ nhàng cùng câu hát "Em lo bấp bênh em không thành công, em lo giấc mơ em trôi thành sông, em lo kiếp người em quay về 0" khiến biết bao cư dân mạng say đắm. Những lần đăng video ca hát ngẫu hứng của cô nàng đều đạt triệu view, khiến ai nấy ngày càng bất ngờ về nữ tân binh phim Việt này.

Tạ Lâm và những video ca hát gây bão TikTok

Sinh năm 2000, Tạ Lâm tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và từng trải qua giai đoạn chật vật. Cô nỗ lực đi casting từng vai quần chúng, diễn kịch sân khấu nhỏ, thậm chí từng bị từ chối vì ngoại hình. Quyết tâm giảm cân, Tạ Lâm tự tin hơn và lọt Top 6 cuộc thi Gương Mặt Điện Ảnh 2022, cũng là thời điểm cô gặp Lý Hải và có cú xoay chuyển "đổi đời" ngoạn mục.