Sinh năm 1974 tại Hà Nội, Hoài An bén duyên nghệ thuật từ năm 1995 sau khi tham gia lớp huấn luyện diễn xuất của Hội Điện ảnh TP.HCM. Sở hữu gương mặt hiền hậu, má lúm đồng tiền duyên dáng, chị từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với hàng loạt phim nổi tiếng như Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Hải Nguyệt, Gọi giấc mơ về, Câu chuyện pháp đình...

Không phải ngôi sao quá ồn ào nhưng Hoài An từng rất đắt show. Trung bình mỗi năm, chị nhận tới 15 bộ phim nhờ sự chăm chỉ và không kén chọn vai diễn. Dù vậy, vài năm trở lại đây, nữ diễn viên hạn chế đóng phim do mắc viêm tuyến lệ, không thể khóc nhiều. Chị ưu tiên chọn những vai hài hước, cá tính và tuyệt đối tránh hợp tác với những nhà sản xuất thiếu uy tín, nợ cát-xê diễn viên.

Khi tạm gác lại phim trường, Hoài An chuyển sang kinh doanh online. Ban đầu chỉ coi đây là việc tay trái, nhưng nguồn thu từ bán hàng vượt cả thu nhập đóng phim, giúp chị vững vàng tài chính, thoải mái chọn lọc những vai diễn phù hợp để đầu tư chỉn chu hơn.

Diễn viên Hoài An là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu thích phim truyền hình

Trong vài năm gần đây, nữ nghệ sĩ hạn chế nhận vai bi vì tình trạng khô tuyến lệ

Diễn viên Hoài An tập trung cho công việc kinh doanh, không đi phim nhiều như trước

Thành công sự nghiệp là vậy, nhưng chuyện tình duyên của Hoài An lại đầy sóng gió. Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ khi con trai mới 2 tuổi. Nữ diễn viên từng cay đắng thừa nhận chồng cũ có tính vũ phu, thậm chí vẫn tìm đến gây gổ ngay cả khi chị đã dọn về nhà mẹ ruột. Sau ly hôn, Hoài An ra đi trắng tay, một mình bươn chải nuôi con. Ít ai ngờ, có thời gian chị phải chạy xe ôm, bán giày dép, làm bánh kẹo để mưu sinh.

"Tôi không phải người mạnh mẽ nhưng cuộc sống của mình xảy ra những điều như thế thì biết làm gì hơn ngoài việc ra sức chống chọi nó. Nhiều đêm đi diễn về trời mưa, tôi còn không biết đó là nước mưa hay nước mắt mình đã trộn lẫn vào nhau", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ từng đổ vỡ hôn nhân vì không chịu nỗi tính vũ phu của chồng

Khi tưởng chừng tìm được bến đỗ mới sau mối tình kéo dài 4 năm, Hoài An lại trải qua cú sốc lớn. Bạn trai đột ngột qua đời chỉ sau 4 ngày nhập viện. ""Khi tôi đang dạy lớp diễn viên thì người nhà báo tin anh mệt, phải vào nhập viện. Đến tối, tôi vào thăm, anh đã bị hôn mê. Chỉ 4 ngày sau, anh qua đời", diễn viên Hoài An kể.

Diễn viên Hoài An mất một thời gian khá dài hụt hẫng, hoang mang khi bạn trai ra đi. Thời điểm đó, chị còn rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 6 tháng, không có tiền trả góp xe hơi và phải vay mượn khắp nơi. Sau biến cố, Hoài An từng yêu một Việt kiều Mỹ và chuẩn bị sang Mỹ định cư. Nhưng cuối cùng, chuyện tình này cũng khép lại trong dang dở. Trải qua nhiều lần đổ vỡ, chị chọn sống độc thân, tìm niềm vui trong công việc và những chuyến thiện nguyện.

Ở tuổi 51, diễn viên Hoài An vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và tinh thần lạc quan. Con trai nay đã gần 30 tuổi, trưởng thành và có công việc ổn định, trở thành niềm tự hào và điểm tựa lớn nhất của chị.

Khác với sự nghiệp thành công, chuyện tình duyên của diễn viên Hoài An khá lận đận