Nữ diễn viên Vbiz là phu nhân chủ tịch, ngoài đời quyến rũ khác xa trên phim

Phương Oanh, sinh năm 1989 tại Hà Nam khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Tuy nhiên, cơ duyên đưa cô đến với điện ảnh đã mở ra một hành trình mới, giúp cô trở thành gương mặt diễn viên quen thuộc trên sóng VTV.

Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng nhờ ngoại hình cuốn hút và năng khiếu tự nhiên, Phương Oanh nhanh chóng ghi dấu ấn. Cô liên tục được các đạo diễn tin tưởng giao cho vai nữ chính trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám của VFC, khẳng định vị trí của mình trong lòng khán giả.

Nhan sắc xinh đẹp của Phương Oanh ở tuổi 36.

Tháng 6/2023, Phương Oanh và Shark Bình hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Phủ Lý, Hà Nam, sau một năm quen biết và tìm hiểu. Chỉ một tháng sau, đôi uyên ương tiếp tục tổ chức lễ ăn hỏi và lễ vu quy trang trọng. Đến giữa tháng 5/2024, nữ diễn viên hạ sinh cặp song sinh - một trai, một gái - bằng phương pháp sinh mổ. Hai bé được gia đình đặt tên thân mật ở nhà là Jimmy và Jenny.

Vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình trong tiệc thôi nôi của 2 con.

Sau khi trở thành phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn, Phương Oanh vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cô cho biết được chồng doanh nhân ủng hộ đóng phim trở lại. Vì vậy, khi có vai diễn phù hợp, nữ diễn viên đã trở lại với màn ảnh. Cô được chú ý khi vào vai Mỹ Anh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Trong bộ phim “Gió ngang khoảng trời xanh”, Phương Oanh đảm nhận vai Mỹ Anh - một người phụ nữ chỉn chu, vừa khéo vun vén gia đình, vừa đồng hành cùng chồng trong công việc kinh doanh.

Phương Oanh vào vai một người phụ nữ khéo léo, chỉn chu vun vén gia đình.

Sau 4 năm vắng bóng, sự trở lại của Phương Oanh trên màn ảnh nhỏ nhận được nhiều lời khen. Những cảnh quay bếp núc, chăm lo nhà cửa của cô được đánh giá tự nhiên, gần gũi bởi chính nữ diễn viên vốn có kinh nghiệm quán xuyến gia đình.

Trong phim là người phụ nữ chỉn chu, khéo vun vén gia đình, ngoài đời, Phương Oanh gây ấn tượng với tạo hình quyến rũ, khoe khéo thân hình nuột nà sau khi có 2 con.

Vóc dáng gợi cảm của Phương Oanh sau khi sinh 2 con.

Nữ diễn viên gây chú ý đăng tải loạt ảnh diện đồ bơi trắng tinh khôi, thiết kế xuyên thấu gợi cảm. Từng được đông đảo khán giả yêu mến từ thời Quỳnh búp bê, nay hình ảnh của bà mẹ hai con lại càng khiến công chúng bất ngờ bởi vẻ đẹp tràn đầy sức sống và nhan sắc ngày càng rực rỡ sau khi sinh đôi.

Trong loạt ảnh, Phương Oanh tự tin tạo dáng, khoe trọn đường cong gợi cảm cùng thần thái đầy cuốn hút. Thân hình săn chắc, làn da mịn màng và gu thời trang tinh tế giúp nữ diễn viên nổi bật, vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Nhiều ý kiến cho rằng ở tuổi 36, cô đang bước vào thời kỳ nhan sắc chín muồi, toát lên vẻ đẹp mặn mà và rạng rỡ khó rời mắt.

Phương Oanh khoe vóc dáng nuột nà, quyến rũ ở tuổi 36.

Sau thời gian dành trọn vẹn cho mái ấm, Phương Oanh hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Shark Bình và cặp song sinh kháu khỉnh. “Nàng Quỳnh búp bê” không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gia đình viên mãn mà còn bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà, rạng rỡ sau khi làm mẹ.















