Khoảnh khắc tương tác giữa Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh tại tổng duyệt diễu hành: Nhìn qua biết ngay ai là "nóc nhà"

Mới đây, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tương tác của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trong buổi lễ tổng duyệt lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lan truyền trên mạng xã hội. Có thể thấy, trong đoạn clip, Hoàng Thùy Linh tận tình hướng dẫn Đen Vâu cách cầm dải lụa sao cho trang trọng nhất.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu tương tác thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Nhiều khán giả thích thú trước khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh tương tác khi xuất hiện trong đoàn diễu hành. 2 nghệ sĩ cư xử chừng mực khi xuất hiện trước công chúng. Nhiều người khẳng định, chỉ qua những tương tác trên, Hoàng Thùy Linh cũng chứng tỏ được cương vị "nóc nhà" khi ở bên Đen Vâu. Tuy vậy, cả hai nghệ sĩ đều chưa lên tiếng về nghi vấn tình cảm với công chúng.

Khoảnh khắc Đen Vâu chung khung hình với Hoàng Thùy Linh được dân mạng ghi lại.

Trước đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh Đen Vâu đi sau Hoàng Thùy Linh trong buổi buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước hôm 27/8 cũng gây bão mạng xã hội.

Cả hai cùng tham gia trong khối Văn hoá - Thể thao, bên cạnh nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng khác. Xuất hiện với trang phục trang trọng, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh không chỉ nổi bật bởi thần thái rạng rỡ mà còn thân thiện giao lưu cùng đồng nghiệp và khán giả dọc tuyến phố.

Đen Vâu gây sốt khi cười tươi rói đi sau Hoàng Thùy Linh tại sơ duyệt.

Dù không có quá nhiều tương tác trực tiếp tại điểm tập kết, nhưng từng khoảnh khắc của cả hai nghệ sĩ vẫn trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt, một đoạn clip ghi lại hình ảnh Đen Vâu đi trong hàng ngũ ngay phía sau Hoàng Thùy Linh đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Trong video, Hoàng Thùy Linh sải bước phía trước, còn Đen Vâu phía sau với nụ cười tươi rạng rỡ, phấn khởi vẫy cờ chào khán giả hai bên đường. Chỉ hơn 30 giây được ghi lại trên đường Hùng Vương (Hà Nội), đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số phản hồi tích cực.

Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh từng đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc tham gia một sự kiện tại Hà Nội. Trong bộ áo dài nền nã, nữ ca sĩ xuất hiện rạng rỡ bên nhiều đồng nghiệp.

Hoàng Thùy Linh chia sẻ ảnh chụp chung với Đen Vâu.

Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là tấm hình cô đứng cạnh rapper Đen Vâu – người lâu nay vẫn được đồn đoán là bạn trai của cô. Đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai xuất hiện chung tại sự kiện công khai. Khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu sánh đôi nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích, kéo theo nhiều bình luận sôi nổi, trong đó không ít khán giả còn gửi lời chúc mừng, chúc phúc cho cả hai.