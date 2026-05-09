Nữ diễn viên vấp ngã trên thảm đỏ, pha xử lý 10 điểm thanh lịch khiến netizen đồng loạt khen ngợi: Nàng tiên cá ngã đây sao

Dù lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 62 quy tụ dàn sao hạng A lộng lẫy, nhưng spotlight thảm đỏ năm nay lại bất ngờ thuộc về nữ diễn viên Shin Hyun Bin với một sự cố vấp ngã được đánh giá là "xinh như tiên cá".

Biến sự cố bối rối thành khoảnh khắc "thoát vòng" thần thánh

Chiều ngày 8/5/2026, trên thảm đỏ Baeksang Arts Awards lần thứ 62 diễn ra tại COEX (Seoul), Shin Hyun Bin xuất hiện đầy quyến rũ trong thiết kế đầm dài ôm sát màu tím nhạt đính pha lê lấp lánh, tôn lên vóc dáng mảnh mai và bờ vai thanh tú.

Màn té ngã trên thảm đỏ Baeksang cực kì thanh lịch của Shin Hyun Bin

Tuy nhiên, với phần tà váy khá dài cùng đôi giày cao gót "khủng" lên tới 15cm, nữ diễn viên đã không may vấp ngã khuỵu gối ngay giữa thảm đỏ nhiều ống kính máy quay nhất. Đối với bất kỳ nghệ sĩ nào, vấp ngã trên thảm đỏ lớn luôn là một tình huống "thót tim" và dễ dẫn đến những khung hình kém sắc. Thế nhưng, Shin Hyun Bin lại có một pha "cứu nguy" đi vào lòng người.

Thay vì hoảng hốt hay tỏ ra luống cuống, cô nàng giữ nguyên tư thế ngồi trên thảm, lấy tay che miệng cười ngượng ngùng cực kỳ rạng rỡ và tự nhiên. Sự cố bối rối ngay lập tức biến thành một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.

Bên cạnh sự duyên dáng của "nữ chính", nam diễn viên hài kiêm MC thảm đỏ Yoo Jae Pil cũng nhận được cơn mưa lời khen. Anh đã phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, lập tức chạy đến che chắn và ân cần đỡ Shin Hyun Bin đứng dậy, dìu cô an toàn hoàn thành nốt phần thảm đỏ của mình.

Ngay sau sự kiện, hình ảnh cú ngã của Shin Hyun Bin đã leo thẳng lên top tìm kiếm. "Giang cư mận" Trung - Hàn đang bình luận vô cùng rôm rả:

"Trời ơi ngã mà cũng thanh lịch được như vậy sao?"

"Nhìn chị cười mà mị muốn tan chảy, biến sự cố thành khoảnh khắc dễ thương nhất đêm nay luôn!"

"Cho 10 điểm phản ứng của Shin Hyun Bin và 100 điểm ga lăng cho anh MC nhé!"

Nàng "Bác sĩ" tài hoa và màn debut mang đậm dấu ấn Việt Nam

Nếu ai theo dõi phim Hàn Quốc, chắc chắn không hề xa lạ với cái tên Shin Hyun Bin. Tại Baeksang năm nay, nữ diễn viên góp mặt với tư cách là một trong những gương mặt thực lực được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.

Sinh năm 1986, Shin Hyun Bin tỏa sáng rực rỡ và vươn lên hàng ngũ sao hạng A nhờ vai diễn bác sĩ nội trú năm ba Jang Gyeo Wool trong bộ phim truyền hình quốc dân Hospital Playlist (Những Bác Sĩ Tài Hoa) . Trái ngược với nụ cười bẽn lẽn trên thảm đỏ, nhân vật Gyeo Wool của cô trong phim là một cô gái điềm tĩnh, có phần khô khan, lạnh lùng nhưng lại sở hữu trái tim vô cùng ấm áp và chân thành.

Đáng chú ý, ít ai biết rằng Shin Hyun Bin có một "duyên nợ" khá thú vị với Việt Nam. Trong bộ phim debut mang tên He's On Duty (2010) , cô đã đảm nhận vai nữ chính Jang Mi một góa phụ người Việt.

Thời điểm đó, diễn xuất tự nhiên và tạo hình chân thực của cô đã khiến một bộ phận lớn khán giả Hàn Quốc thực sự lầm tưởng... cô là người Việt Nam chính gốc!

Với nhan sắc ngày càng thăng hạng, đời tư nói không với scandal cùng tài năng diễn xuất đã được kiểm chứng qua nhiều tác phẩm như Beasts Clawing at Straws hay Reflection of You , Shin Hyun Bin đang ngày càng khẳng định vị thế vững chắc của mình.

Và chắc chắn, nụ cười tỏa nắng sau cú ngã tại Baeksang 2026 sẽ còn được netizen nhắc đến dài dài như một trong những khoảnh khắc biểu tượng của thảm đỏ xứ Hàn.