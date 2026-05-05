Chồng chui vào vali đi ngoại tình với đồng nghiệp, nữ diễn viên lập tức ly hôn nay có 13 nghìn tỷ và 6 công ty

Tính đến hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã có 20 năm vào showbiz. Nữ diễn viên không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng giờ đã trở thành minh tinh nổi tiếng bậc nhất Cbiz. Thậm chí, cô còn được đánh giá là tiểu hoa đán thành công nhất lứa 8X khi sở hữu hàng chục tác phẩm có rating cao ngất ngưởng, từng lên ngôi Thị Hậu Kim Ưng, Ảnh hậu Phi Thiên. Sự nghiệp thành công song chuyện tình duyên của Triệu Lệ Dĩnh lại lận đận. Cô ly hôn tài tử đào hoa Phùng Thiệu Phong chỉ sau 2 năm 6 tháng chung sống.

Bị mẹ chồng khinh thường xuất thân, chồng "cắm sừng" lúc mang thai

Năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gây chấn động showbiz Hoa ngữ khi công bố giấy đăng ký kết hôn. Cặp sao bén duyên từ tác phẩm Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc năm 2017. Mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong bị gièm pha là "đôi đũa lệch" vì xuất thân của cả hai có sự chênh lệch lớn.

Phùng Thiệu Phong là người thừa kế duy nhất trong gia đình 3 thế hệ đều là doanh nhân giỏi trong ngành dệt may tại Trung Quốc. Gia sản gia đình tài tử này ước chừng khoảng 300 triệu USD (hơn 7.600 tỷ đồng). Trong khi Triệu Lệ Dĩnh có gốc bình dân ở Lang Phường, Hà Bắc (Trung Quốc). Cha nữ diễn viên là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ bán hàng tạp hóa. Triệu Lệ Dĩnh từng ước mơ trở thành tiếp viên hàng không nhưng đành từ bỏ vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô ra đời đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chính vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng khinh thường, không cho tổ chức đám cưới.

Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nên duyên sau khi hợp tác trong tác phẩm Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc năm 2017. Ảnh: Sina.

Cặp sao chỉ đăng ký kết hôn, chứ không thể tổ chức đám cưới vì Triệu Lệ Dĩnh bị mẹ chồng chê bai xuất thân bình dân, học vấn thấp. Ảnh: Weibo.

Đến tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nguyên nhân đổ vỡ được 2 diễn viên phim Minh Lan Truyện cho biết là công việc bận rộn, không có thời gian vun đắp cho quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cho biết lý do thực sự khiến cặp sao tan nát là do Phùng Thiệu Phong ngoại tình.

Theo đó, vào tháng 8/2020, nữ diễn viên Emma Tằng Nghệ tiết lộ với bạn bè rằng cô chính là người tình bí mật của Phùng Thiệu Phong. Đoạn tin nhắn "không đánh tự khai" về việc làm tiểu tam của Tằng Nghệ đã bị leak ra ngoài và gây xôn xao MXH. Trong cuộc trò chuyện với bạn bè, Tằng Nghệ khoe khoang rằng cô nắm lịch trình của Phùng Thiệu Phong trong lòng bàn tay, và còn được nam diễn viên tặng nhiều món quà đắt đỏ. Đáng chú ý, Tằng Nghệ còn tiết lộ cách thức qua mặt paparazzi để ngoại tình của Phùng Thiệu Phong.

Theo Tằng Nghệ để việc "hú hí" không bị phát hiện Phùng Thiệu Phong đã mua 1 chiếc vali cỡ lớn để chui vào. Mỗi lần đi gặp cô, anh lại nhờ quản lý đẩy đến chỗ hẹn hò. Bằng cách này Phùng Thiệu Phong đã qua mặt được cánh săn ảnh, vụng trộm ngoài luồng 1 thời gian dài mà không bị chụp lại bằng chứng. "2 chúng tôi sẽ không ở chung phòng, chung tầng khách sạn và tùy tiện đến chỗ đối phương. Anh ấy sẽ tiêu tùng nếu bị chụp ảnh hay quay clip lại. Vì vậy, khi muốn gặp nhau, anh ấy sẽ chui vào 1 vali to rồi cho trợ lý đẩy đi. Họ cứ nghĩ vali đó chứa đồ, còn phòng tôi ở là phòng của trợ lý nên chúng tôi cứ vậy mà ung dung hẹn hò" , Tằng Nghệ cho biết.

Dựa trên mốc thời gian trong tin nhắn bị rò rỉ, thời gian Phùng Thiệu Phong cặp kè với Emma Tằng Nghệ là lúc Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai con trai đầu lòng. Khi đó, nam diễn viên bận rộn với lịch trình đóng phim ở Thành Đô (Trung Quốc). Do xa nhà và không chịu sự giám sát của bà xã minh tinh, Phùng Thiệu Phong biến Thành Đô trở thành địa điểm "vụng trộm" của mình.

Phùng Thiệu Phong dính phốt ngoại tình với nữ diễn viên Tằng Nghệ trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh mang thai con đầu lòng. Người đẹp họ Tằng tố cáo tài tử hàng đầu chui vào vali đi vụng trộm. Ảnh: Sina.

Từ gái quê trở thành "phú bà Cbiz", sở hữu tài sản ròng 3,5 tỷ NDT (13.337 tỷ đồng)

Sau khi trở thành gái độc thân, không chỉ sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh cũng ngày càng lên hương. Ngược lại danh tiếng của Phùng Thiệu Phong trong showbiz ngày càng sa sút, ngày ngày cặp kè mỹ nhân đến mỹ nhân khác. Theo các nguồn tin trong showbiz, mẹ Phùng Thiệu Phong từng rơi nước mắt, tỏ ra vô cùng hối hận, nhận sai đã không trân trọng con dâu cũ. Bà thậm chí cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai mình. Tuy nhiên, "nữ hoàng rating" đã từ chối với lý do không muốn nhìn lại quá khứ.

Mẹ Phùng Thiệu Phong từng rơi nước mắt hối hận, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai nhưng bị con dâu cũ từ chối. Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sina, sở dĩ Triệu Lệ Dĩnh không còn mong cầu làm dâu hào môn bởi hiện tại cô đã sở hữu cho mình một khối tài sản cực khủng khiến ai cũng choáng ngợp. Theo thống kê của QQ, tài sản của sao nữ Dữ Phượng Hành ước tính 3,5 tỷ NDT (13.337 tỷ đồng). Cô đang điều hành 6 công ty lớn nhỏ, với số cổ phần trị giá hơn 73 triệu NDT (278 tỷ đồng), bao gồm văn phòng đại diện văn hóa tại Nam Kinh, văn phòng đại diện công ty điện ảnh và truyền hình Tân Dịch tại Nam Kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Lam Sắc Phất Điểm tại Giang Tô… Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn thu mua cổ phần công ty truyền thông Hòa Tụng của Lý Băng Băng.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn sở hữu 2 căn biệt thự ở Bắc Kinh, 1 căn hộ cao cấp ở Thượng Hải, 1 biệt thự hạng sang ở Hàng Châu (Trung Quốc), với tổng giá trị hơn 500 triệu NDT (hơn 2.000 tỷ đồng). Không chỉ vậy, cô còn tậu biệt thự 140 triệu NDT (khoảng 490 tỷ đồng) để tặng con trai Tưởng Tưởng, mua xe sang Rolls-Royce Ghost cực kỳ đắt đỏ làm quà sinh nhật cho bố.

Triệu Lệ Dĩnh có cuộc sống xa hoa chuẩn phú bà với khối tài sản hơn 13.000 tỷ và 6 công ty lớn nhỏ. Ảnh: Weibo.

Căn biệt thự 500 tỷ mà nữ diễn viên mua tặng con trai. Ảnh: Sina.

