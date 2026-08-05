Nữ diễn viên tháo chạy khỏi showbiz nay làm shipper, công nhân ca đêm 8 tiếng tại kho hàng logistics

Từng được xem là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc với tương lai rộng mở, nhưng chỉ sau vài năm hoạt động, nữ diễn viên Kim Se In (sinh năm 1983) bất ngờ biến mất khỏi giới giải trí. Sau 13 năm, cô mới lần đầu tiết lộ sự thật đằng sau quyết định rời showbiz, đồng thời khiến nhiều khán giả xót xa khi chứng kiến cuộc sống mưu sinh đầy vất vả của mình ở hiện tại.

Xuất hiện trong chương trình Exclusive World của đài MBN, Kim Se In cho biết cô từng có tuổi thơ đủ đầy vì cha là một doanh nhân thành đạt. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến gia đình Kim Se In rơi vào cảnh khánh kiệt. Năm Kim Se In học cấp 3, gia đình cô phải chuyển đến sống trong một căn nhà tạm bợ giống như nhà kho, thậm chí không có nhà vệ sinh. Để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, Kim Se In quyết định bước chân vào giới giải trí ngay sau vừa tròn 20 tuổi, với hy vọng kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô ra mắt với bộ phim Same Bed, Different Dreams vào năm 2004. Đến năm 2011, tên tuổi Kim Se In bùng nổi khi đảm nhận vai chính trong sitcom Oh My God.

Kim Se In biến mất khỏi showbiz Hàn từ năm 2013. Ảnh: Naver.

Về sau, do các khoản nợ của cha "lãi mẹ đẻ lãi con" chồng chất, trong lúc cần hàng chục triệu won để trang trải cuộc sống, Kim Se In cắn răng chấp nhận đóng cảnh nóng trên màn ảnh. "Lúc đó, tôi thực sự rất cần tiền trả nợ nên đành quay những cảnh nhạy cảm trên màn ảnh. Gia đình quá khó khăn nên tôi nghĩ mình phải đứng ra gánh vác. Bố tôi luôn đau khổ vì sự sụp đổ của công việc kinh doanh, điều đó khiến tôi cảm thấy rất có lỗi", cô chia sẻ trong nước mắt.

Cô bước chân vào ngành giải trí, thậm chí chấp nhận đóng cảnh nóng để kiếm tiền trả nợ cho cha. Ảnh: Nate.

Tuy nhiên, bi kịch của nữ diễn viên vẫn chưa dừng lại ở đó. Mẹ Kim Se In bất ngờ bị xuất huyết não, đột quỵ và trở thành người thực vật. Cùng thời điểm ấy, người đẹp còn phải đối mặt với mặt tối của ngành giải trí. Theo Kim Se In, giám đốc của công ty quản lý đã lấy chuyện mẹ cô cần tiền để duy trì mạng sống, cha cần tiền trả nợ để ép cô đến các quán bar tiếp khách. Không chỉ vậy, gã đàn ông đó còn liên tục quấy rối Kim Se In. Những áp lực dồn dập khiến cô rơi vào khủng hoảng tinh thần và quyết định rút lui khỏi giới giải trí từ năm 2013 mà không có lấy bất kỳ 1 lời chào tạm biệt khán giả nào. Để quên đi khoảng thời gian địa ngục trong showbiz, Kim Se In sang Malaysia làm hướng dẫn viên du lịch.

Mẹ Kim Se In bị xuất huyết não, đột quỵ và trở thành người thực vật. Cùng thời điểm đó, nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng tâm lý vì liên tục bị giám đốc công ty quản lý quấy rối, ép đến quán bar tiếp khách. Ảnh: Nate.

Sau đại dịch COVID-19, cô trở về Hàn Quốc. Do không còn danh tiếng và chỗ đứng ở giới giải trí Hàn, nữ diễn viên ngày chạy xe giao đồ ăn, đêm làm việc từ 1h30 phút sáng đến 9h sáng tại kho hàng của 1 trung tâm logistics để kiếm tiền lo viện phí cho người mẹ đã hôn mê suốt 15 năm. Trong khi đó, cha của Kim Se In đã qua đời cách đây 2 năm vì nhồi máu cơ tim. Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, kinh tế eo hẹp, nữ diễn viên vẫn cưu mang 15 chú chó bị bỏ rơi.

Những chia sẻ chân thành của Kim Se In nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa trước số phận của nữ diễn viên, đồng thời lên án những góc khuất trong giới giải trí mà cô từng phải trải qua. Không ít người cũng gửi lời động viên, hy vọng Kim Se In sẽ sớm có cuộc sống ổn định hơn sau quãng thời gian dài chống chọi với những biến cố liên tiếp.

Kim Se In làm công nhân ca đêm tại 1 kho hàng. Ảnh: KoreaBoo.

Cô còn làm shipper giao đồ ăn để kiếm tiền lo cho gia đình. Ảnh: Nate.

Nguồn: KoreaBoo