Nữ diễn viên giải nghệ vì không chịu nổi góc khuất showbiz, giờ chuyển nghề làm shipper và chăm mẹ hôn mê 15 năm

Sau 13 năm gần như biến mất khỏi làng giải trí, Kim Se In đã lần đầu xuất hiện trên chương trình Exclusive World của MBN để chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như những góc khuất từng khiến cô quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

Từng đứng trước ống kính với ước mơ trở thành diễn viên, giờ đây Kim Se In sống tại một vùng quê, chăm sóc 15 con vật bị bỏ rơi gồm 7 chú chó cùng thỏ và gà. Để trang trải cuộc sống, nữ diễn viên chủ yếu chạy xe máy giao đồ ăn. Cô cho biết: "Tôi làm thêm công việc giao đồ ăn. Tôi phải kiếm từng đồng một. Thỉnh thoảng tôi vẫn quay quảng cáo, phim truyền hình hay điện ảnh, nhưng để nuôi cả một đại gia đình, tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ".

Kim Se In có cuộc sống bình lặng sau khi giải nghệ.

Trước khi bước chân vào làng giải trí, Kim Se In từng có tuổi thơ khá đủ đầy khi cha là một doanh nhân thành đạt. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Khi cô học trung học, cả nhà phải chuyển đến sống trong một căn nhà tạm bợ giống như nhà kho, thậm chí không có cả nhà vệ sinh.

Gánh nặng cơm áo khiến Kim Se In quyết định theo đuổi diễn xuất từ khi còn rất trẻ. Cô ra mắt với bộ phim Same Bed, Different Dreams năm 2004, sau đó được khán giả biết đến hơn khi đảm nhận vai chính trong sitcom Oh My God của SBS vào năm 2011. Khi sự nghiệp bắt đầu có những tín hiệu tích cực thì cô vẫn phải vật lộn với những khoản nợ của gia đình.

Kim Se In cho biết toàn bộ cát sê kiếm được đều gửi về cho cha mẹ nhưng vẫn không đủ để cứu vãn tình hình. Áp lực tài chính lớn đến mức cô buộc phải nhận cả những vai diễn có cảnh quay nhạy cảm để đổi lấy tiền trang trải cuộc sống. "Khi đó, gia đình tôi cần hàng chục triệu won. Đó là số tiền rất lớn và tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gánh lấy tất cả" , cô nghẹn ngào chia sẻ.

Theo lời Kim Se In, điều khiến cô đau lòng nhất là cha luôn sống trong cảm giác tự trách bản thân. Ông không ngừng dằn vặt vì con gái phải gánh trách nhiệm quá lớn khi còn quá trẻ. "Cha tôi luôn tự trách mình. Ông nói: 'Con gái mình phải kiếm tiền theo cách này, tất cả đều vì cha thất bại trong kinh doanh'" , người đẹp sinh năm 1983 kể lại.

Nếu khó khăn về tài chính bào mòn thể xác thì những gì Kim Se In trải qua trong làng giải trí lại khiến tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ.

Ngôi sao Tình Sử Jang Ok Jung cho biết người đứng đầu công ty quản lý khi đó nhiều lần ép cô đến các tụ điểm giải trí dành cho người lớn để tiếp khách và liên tục gây áp lực. Những trải nghiệm ấy khiến cô dần mất niềm tin vào môi trường mình từng mơ ước gắn bó: "Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều cảm thấy mình đã quá mệt mỏi với làng giải trí. Người đứng đầu công ty quản lý liên tục đưa tôi đến những nơi như vậy và khiến cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ".

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, khi đúng vào thời điểm chật vật giữa áp lực công việc, mẹ Kim Se In bất ngờ bị xuất huyết dưới nhện và ngã quỵ. Suốt 15 năm qua, bà vẫn trong tình trạng hôn mê, không có ý thức và không thể cử động.

Nhắc về mẹ, Kim Se In nghẹn giọng: "15 năm qua, mẹ tôi giống như linh hồn bị mắc kẹt trong cơ thể. Bà không thể cử động, cũng không còn ý thức" . Chứng kiến mẹ nằm bất động suốt nhiều năm, trong khi bản thân liên tục chịu áp lực từ công việc và cuộc sống, Kim Se In thừa nhận đã có khoảng thời gian không còn muốn tiếp tục: "Mỗi ngày đều giống như địa ngục. Tôi ghét cả việc phải sống".

Sau hàng loạt cú sốc liên tiếp, Kim Se In quyết định rời khỏi làng giải trí vào năm 2013. Cô từng sang Malaysia làm hướng dẫn viên du lịch để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch đổ vỡ và buộc cô trở về Hàn Quốc.

2 năm trước, thêm một biến cố nữa ập đến khi cha cô qua đời vì nhồi máu cơ tim. Kim Se In cho biết điều khiến cô day dứt nhất là chưa kịp thực hiện lời hứa với cha. Khi còn sống, ông luôn tự hào giới thiệu với mọi người rằng con gái mình là diễn viên và mong một ngày cả gia đình sẽ chuyển về vùng quê, sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng chó, thỏ và gà.

Hiện tại, dù chỉ thuê một căn nhà ở quê, Kim Se In vẫn cố gắng thực hiện mong ước ấy. Cô cưu mang 15 con vật bị bỏ rơi, đồng thời ngày ngày chạy xe giao đồ ăn để có tiền lo viện phí cho mẹ và chăm sóc những "thành viên" đặc biệt trong gia đình. Cách đây không lâu, nữ diễn viên còn gặp tai nạn giao thông do bị xe khác tông rồi bỏ chạy. Sau thời gian điều trị và phục hồi chức năng, cô lại tiếp tục công việc mưu sinh như trước.

Dù cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn, Kim Se In chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ diễn xuất. Thi thoảng, cô vẫn tham gia quảng cáo hoặc nhận những vai diễn nhỏ khi có cơ hội, với hy vọng một ngày nào đó có thể chính thức trở lại màn ảnh.