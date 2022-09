Nữ diễn viên sợ hãi vì đóng cảnh 18+ với bạn diễn hơn 30 tuổi

Theo Daily Mail, Emily Carey - ngôi sao của House of Dragon - cho biết cô cảm thấy sợ hãi khi quay cảnh nóng với bạn diễn Paddy Considine, người hơn cô 30 tuổi.



Trong phần tiền truyện của Game of Thrones, sao nữ 19 tuổi đóng vai Alicent Hightower. Cô kết hôn cùng Vua Viserys (Paddy Considine đóng). Trong tập mới nhất, Alicent bị người hầu đánh thức lúc nửa đêm để gặp gỡ, phục vụ đức vua.

Trong cuộc phỏng vấn của Newsweek, Emily chia sẻ cô hồi hộp, thậm chí sợ hãi khi biết mình sẽ đóng cảnh nóng với người lạ: "Thời điểm đó, tôi rất sợ hãi khi đọc kịch bản vì chưa gặp Paddy. Tôi không biết anh ấy có hợp tác không và cảnh quay có dễ thực hiện không".

Emily Carey và Paddy Considine trong một phân đoạn của House of Dragon.

Theo lời nữ diễn viên, cảnh đầu tiên cô đọc được khi nhận kịch bản là những phân cảnh thân mật, quan hệ tình dục. "Bạn biết đấy, tất cả những gì tôi biết là phải quan quay cảnh nóng với người đàn ông 47 tuổi. Tôi có chút lo lắng và sợ hãi", cô nói thêm.

Emily nói cô đã xem Game of Thrones để chuẩn bị cho vai diễn. Một số cảnh quan hệ tình dục bạo lực khiến cô lo lắng và không biết bản thân sẽ làm gì trong House of Drangon. Cô chỉ thấy thoải mái hơn khi có người hướng dẫn.

"Đó như là cánh cửa giải thoát và khiến tôi không bị khó xử. Tôi xử lý cảnh nóng dễ dàng hơn nhiều", cô chia sẻ.

House of Dragon lấy bối cảnh 172 năm trước Game Of Thrones và dựa trên cuốn tiểu thuyết Fire & Blood của George RR Martin. Phim kể về gia đình Targaryen cùng sự chinh phục và thống trị lục địa Westeros nhờ khả năng điều khiển rồng. Điểm mấu chốt của phim là những mối quan hệ cận huyết khiến gia tộc suy yếu, con cháu không khỏe mạnh.

Bộ phim đang gây chú ý không kém Game of Thrones.

Ngoài ra, cuộc nội chiến mang tên Dance of the Dragons giữa hai chị em công chúa Rhaenyra (nhân vật thừa kế ngôi vương do nữ diễn viên Emma D’Arcy thủ vai) và hoàng tử Aegon II (Tom Glynn-Carney đóng) thuộc dòng họ Targaryen gây chú ý. Việc tranh giành ngai vàng sau khi vua qua đời, sự nổi dậy của những gia tộc lớn... là yếu tố thu hút khán giả.

Sau khi phát sóng ngày 21/8, phim nhận về nhiều đánh giá tích cực. Theo Variety, loạt phim giả tưởng có hơn 10 triệu lượt xem trong đêm công chiếu. Hiện tại, con số tăng vọt lên 20 triệu, đưa phần tiền truyện của Game of Thrones trở thành phim có lượng khán giả đông nhất sau khi ra mắt của HBO.