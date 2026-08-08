Nữ diễn viên quê Nam Định khiến Việt kiều Mỹ đổ gục sau bữa ốc chuối đậu, hỏi cưới luôn

Diệu Hương.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày đặc biệt của mình, diễn viên Diệu Hương có bài đăng đầy hài hước, kể lại câu chuyện cô được ông xã Trần Ngọc Linh hỏi cưới sau một bữa cơm quê nhà.

Theo chia sẻ của Diệu Hương, ngày 5/8 của 15 năm trước, cô lái xe ra sân bay đón một Việt kiều từ Mỹ về. Khi đó, người này than đói và thèm đồ ăn quê nhà nên cô đã đưa anh về nhà và vào bếp nấu một nồi ốc chuối đậu để đãi khách.

"Chuyện là, ngày 5 tháng 8 của 15 năm về trước, cô gái lái xe ra sân bay đón Việt kiều từ Mỹ về. Việt kiều kêu đói và thèm đồ ăn quê nhà, cô gái tốt bụng oánh thẳng tay lái về nhà mình và nấu cho anh kia nồi ốc chuối đậu, sẵn trong bếp có chai riệu chuyên để nấu sốt vang, cộng với chiếc ly xinh xắn, thế là cũng có 1 bữa tươm tất đãi khách. Ăn xong thì Việt kiều hỏi cưới cô gái", Diệu Hương kể.

Nữ diễn viên cho biết cô không trả lời ngay mà hẹn 3 ngày sau mới đưa ra quyết định: "Nói chung cô cũng bất ngờ nên hẹn anh 3 ngày sau trả lời. Cô nghĩ bụng: muốn cưới mình thì đúng quá rồi, đây nhá vừa cộng tác được trong công việc này, mình vừa biết lái xe lại còn nấu ăn ngon… muốn gì nữa?!

Về phía đằng giai, cô gái cũng nghĩ: trai phố cổ này, trong công việc đằng ấy trả cát-xê mình cũng khá cao này, với cả tính ảnh hiền lành, hiểu biết, kiểu người yêu thương gia đình… ừ thì muốn gì nữa", Diệu Hương hài hước chia sẻ lại.

Sau 15 năm, Diệu Hương nhìn lại ngày đặc biệt ấy bằng giọng điệu dí dỏm. Cô viết rằng với mình, ngày 5/8 là dịp để "ăn ngon mặc đẹp đi du lịch các thứ", trong khi ông xã lại gọi đây là một ngày với "tính từ gì ấy mạnh lắm".

"Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, phận làm trai 12 bến nước, chọn thì cũng đã chọn rồi, con gái Chuối Đậu, con trai Cà Bung… đấy… muốn gì nữa?! Chúc mừng 5/8- ngày mà năm nào cũng có", nữ diễn viên viết.

Gia đình viên mãn của Diệu Hương.

Dưới bình luận, Diệu Hương cũng chia sẻ hình ảnh chồng cô viết status về ngày kỷ niệm cưới: "Tròn trịa 15 năm ăn bát chuối đậu đắt nhất cuộc đời". Chia sẻ của Diệu Hương nhận được hàng trăm lời chúc phúc.

Diễn viên Diệu Hương sinh năm 1985 tại Nam Định và từng là gương mặt đình đám của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Nghệ thuật học và từng là Thủ khoa đầu vào của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Trong suốt sự nghiệp, Diệu Hương ghi dấu ấn đậm nét qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Tên tuổi Diệu Hương gắn với các phim như Luật đời, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương, Cuồng phong và Vòng nguyệt quế, Hoa hồng trên ngực trái... Cuối năm 2011 Diệu Hương kết hôn với doanh nhân Trần Ngọc Linh.

Vào tháng 12/2019, ngay sau khi hoàn thành bộ phim cuối cùng, Diệu Hương cùng chồng doanh nhân và hai con chính thức sang Mỹ định cư tại bang California. Tại nước ngoài, cô quyết định rời xa hào quang showbiz để lui về làm hậu phương vững chắc cho gia đình, tập trung chăm sóc các con và phát triển công việc kinh doanh online. Hiện tại, cựu diễn viên đang có một cuộc sống vô cùng viên mãn, bình yên nơi xứ người.