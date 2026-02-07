Nữ diễn viên được cả nước săn đón chi hơn 262 triệu mua ô tô điện thưởng Tết cho nhân viên

Mạnh Tử Nghĩa vụt sáng thành sao hạng A, trở thành mỹ nhân cổ trang được săn đón bậc nhất Cbiz hiện tại sau thành công của tác phẩm Cửu Trọng Tử (2024). Không chỉ vậy, cô còn có 2 năm liên tiếp (2024-2025) vào top mỹ nhân đẹp nhất, được khao khát nhất Trung Quốc. Sau khi đổi vận, năm nay, Mạnh Tử Nghĩa đã quyết định chi đậm để tri ân nhân viên, cộng sự đứng sau hỗ trợ cô nhiều năm qua.

Theo đó, Mạnh Tử Nghĩa đã quyết định mua ô tô điện, có giá 70.000 NDT (hơn 262 triệu đồng) để tặng cho quản lý và nhân viên có thành tích xuất sắc trong năm. Ngoài ra, cô còn chi hàng nghìn NDT (tương đương hàng chục triệu đồng) để thưởng Tết cho nhân viên. Với những cá nhân không về quê nghỉ Tết mà theo chân Mạnh Tử Nghĩa đi quay phim, cô cũng bồi dưỡng tiền mặt và có "phúc lợi" đặc biệt cho nhân viên này. Trên MXH, Mạnh Tử Nghĩa được khen là hào phóng với cấp dưới, sẵn sàng chi mạnh để chiều lòng nhân viên trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cát-xê của các sao nữ Cbiz giảm mạnh.

Mạnh Tử Nghĩa đi mua xe để thưởng Tết cho nhân viên. Ảnh: Douyin.

Chiếc ô tô điện mà nữ diễn viên này mua tặng quản lý và các nhân viên xuất sắc có giá 70.000 NDT (hơn 262 triệu đồng). Ảnh: 163, Sohu.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, từng giành được giải "Hoa khôi Bắc Ảnh", là người đẹp nhất giữa ngôi trường có hàng trăm mỹ nhân trong Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2019, thành công vang dội của bộ phim Trần Tình Lệnh giúp Mạnh Tử Nghĩa (vai Ôn Tình) nổi tiếng. Sau đó, cô góp mặt trong liên tiếp các tác phẩm như Anh Hùng Xạ Điêu, Tương Dạ, Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng, Trần Vụn Hương Phai... Dù chỉ đóng vai phụ, diễn xuất tự nhiên cũng giúp Mạnh Tử Nghĩa gây chú ý với công chúng. Thậm chí, ngoại hình và khả năng hóa thân vào nhân vật của cô còn lấn lướt nữ chính.

Trong một cuộc phỏng vấn, Mạnh Tử Nghĩa chia sẻ rằng cô từng bị đoàn phim loại với lý do "quá xinh đẹp". "Ai đó có thể nói rằng năng lực của tôi không phù hợp với vai diễn này, hay tôi chưa đủ nổi tiếng để được đảm nhận vao diễn. Nhưng nếu ai đó nói rằng tôi quá xinh đẹp nên không thể diễn được, tôi sẽ cảm thấy chẳng lẽ việc tôi xinh đẹp cũng là có tội, là sai sao? Tôi nghĩ rằng nữ diễn viên nào trong showbiz cũng có ngoại hình đẹp, và tôi không hiểu tại sao tôi lại bị từ chối vì lý do này", người đẹp Trần Tình Lệnh nói.

Mạnh Tử Nghĩa từng giành được giải "Hoa khôi Bắc Ảnh", là người đẹp nhất giữa ngôi trường có hàng trăm mỹ nhân trong Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô cho biết bản mất vai và trượt casting vì vẻ ngoài tuyệt sắc. Ảnh: Sina.



Năm 2024, Mạnh Tử Nghĩa được minh oan vụ thất lễ khi quay show với Mã Thiên Vũ. Cụ thể vào năm 2014, khi Mạnh Tử Nghĩa mới chỉ 19 tuổi mà thôi, cô cùng với Mã Thiên Vũ đã cùng tham gia một chương trình, thế nhưng Mã Thiên Vũ đến muộn đẩy Mạnh Tử Nghĩa vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Do không xin nghỉ được ở trường, vậy nên Mạnh Tử Nghĩa muốn rời đi trước. Tuy nhiên, đạo diễn chương trình ngăn cô lại. Cuối cùng, Mã Thiên Vũ vẫn không xuất hiện, còn Mạnh Tử Nghĩa sau đó quyết định rời show trong nước mắt.

Điều đáng nói là dù Mạnh Tử Nghĩa là người bị hại, thế nhưng ekip chương trình lại cắt ghép video như thể chính cô mới là người có lỗi. Vụ việc này cũng khiến nữ diễn viên bị mắng khắp nơi là không kính nghiệp, còn chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao. Khi sự việc được làm sáng tỏ, ai cũng xót xa thay cho Mạnh Tử Nghĩa vì cô phải chịu oan ức và bị mắng chửi thậm tệ suốt 10 năm.

Nguồn: Sina, Sohu