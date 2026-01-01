Vào đúng dịp Lễ Tình nhân 2024, diễn viên Hương Giang đã công khai hình ảnh bên bạn trai mới. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1991 từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân và có một con chung.

Sau khi xác nhận có tình yêu mới, Hương Giang thường xuyên đăng tải hình ảnh tình cảm của cặp đôi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô vẫn khéo léo giấu kín diện mạo và danh tính của nửa kia.

Mới đây, Hương Giang đã lên tiếng làm rõ chuyện không dám công khai ông xã vì lý do sợ chung chồng. Cô chia sẻ: "Chốt lại sau 3 năm bước ngoặt cuộc đời, an yên trong vòng tay chú rể. Đừng ai đồn đoán em chung chồng hay gì gì thị phi nữa nhé. Xin cảm ơn". Dưới phần bình luận, Hương Giang còn dành lời khen cho nửa kia. Anh là người đem lại cho cô cảm giác an toàn và yên tâm.

Hương Giang lên tiếng làm rõ thông tin chung chồng trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Dù đã đồng hành bên nhau một thời gian khá lâu nhưng Hương Giang vẫn giấu kín danh tính của bạn trai. Ảnh: FBNV

Chồng của Hương Giang hơn cô 11 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Ảnh: FBNV

Theo Hương Giang chia sẻ, ông xã là người điềm đạm, chín chắn và đặc biệt kín tiếng, không thích xuất hiện trước đám đông. Chính vì vậy, trong thời gian qua, người đẹp sinh năm 1989 thường lựa chọn góc chụp khéo léo hoặc dùng biểu tượng che mặt chồng khi đăng ảnh, nhằm tôn trọng sự riêng tư của anh.

Trước những tranh luận xoay quanh việc liên tục đăng ảnh giấu mặt bạn đời, Hương Giang cho biết cô không công khai diện mạo hay danh tính nửa kia để tránh những lời bàn tán, soi mói tiêu cực. Nữ diễn viên nhấn mạnh việc công khai hay giữ kín đời sống tình cảm là quyền quyết định cá nhân của mình.

Hương Giang từng chia sẻ: "Bạn trai tôi là người sống hướng nội nên ngại xuất hiện trên truyền thông. Đó cũng là lý do tôi chưa công khai hình ảnh. Anh ấy chỉ là người bình thường, không hoạt động nghệ thuật, không phải người trong showbiz . Khi nào có dự định kết hôn, tôi thông báo tới khán giả". Tháng 1/2025, Hương Giang thông báo gia đình có thêm thành viên mới. Kể từ đó, cô gần như tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật, tập trung cho cuộc sống gia đình.

Đầu năm 2025, cô và bạn trai đã chào đón thêm thành viên mới. Ảnh: FBNV

Cặp đôi đã thực hiện đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ảnh: FBNV

Hương Giang sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại, Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha…

Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động với vai trò MC và từng đăng quang Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2009. Trước khi có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, Hương Giang từng trải qua không ít sóng gió hôn nhân khi kết hôn và mang thai ở tuổi 21, lúc còn là sinh viên năm 4. Cuộc hôn nhân của cô với chồng cũ chỉ kéo dài trong vòng 6 năm.