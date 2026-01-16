Mới đây, Park Han Byul đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh việc cô chính thức quay trở lại nghiệp diễn sau 6 năm vắng bóng, đồng thời nhắc đến quãng thời gian im lặng trước những ồn ào liên quan đến chồng. Cụ thể, trên trang cá nhân, người đẹp 8x đăng tải bài viết thông báo về dự án mới: “Bộ phim ngắn dạng short-form đầu tiên của tôi. Khán giả có thể xem từ hôm nay trên ứng dụng Drama Box. Mọi thứ trong quá trình quay đều rất mới mẻ, và đặc biệt là tôi có dịp tái hợp với Go Joo Won sau nhiều năm. Ở nhiều khía cạnh, đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa” , Park Han Byul bật mí, đồng thời kêu gọi khán giả ủng hộ tác phẩm sắp tới.

Park Han Byul đảm nhận vai nữ CEO trong The Cleaner’s Second Marriage, bộ phim xoay quanh câu chuyện người sáng lập một tập đoàn công nghệ sinh học mang tầm vóc toàn cầu quyết định rời khỏi gia đình sau những xung đột kéo dài với con trai và con dâu. Từ bước ngoặt này, các mối quan hệ tưởng chừng không liên quan bắt đầu hình thành, dần trở nên sâu sắc hơn và buộc các nhân vật phải đối diện với những vết thương cảm xúc đã bị che giấu từ lâu. Tác phẩm mang màu sắc lãng mạn với mô-típ “đảo chiều giai cấp”, nơi sự thấu hiểu lẫn nhau mở ra những ngã rẽ mới cho cuộc đời mỗi người.

Trong phim, Park Han Byul hóa thân thành Jung Se Yeon, Tổng giám đốc tập đoàn Jeongseong Group, một nữ lãnh đạo sắc sảo, có sức hút mạnh và phong thái điều hành quyết đoán. Dưới lớp vỏ lạnh lùng, nặng tính thương trường là một nội tâm ấm áp nhưng khép kín. Cuộc gặp gỡ với Park Chang Wook (Go Joo Won) dần khiến cô tháo bỏ những rào cản cảm xúc bấy lâu. Với vai trò là nhân vật chính, Jung Se Yeon được kỳ vọng sẽ góp phần tạo chiều sâu và sức nặng cho toàn bộ mạch truyện.

Bên cạnh dự án này, Park Han Byul cũng vừa hoàn tất quá trình ghi hình cho phim truyền hình The Lady from the Fields và tác phẩm điện ảnh Karma, cho thấy nhịp độ làm việc khá dày sau khi trở lại showbiz. Khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều dạng vai và thể loại khác nhau của nữ diễn viên đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Với màn tái xuất này, Park Han Byul nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự tò mò về dự án mới, làn sóng phản ứng tiêu cực cũng bùng lên mạnh mẽ. Nhiều netizen tỏ ra phẫn nộ, liên tục đặt câu hỏi về mối quan hệ hôn nhân của nữ diễn viên với người chồng từng vướng vòng lao lý, cho rằng cô chưa đưa ra một ranh giới rõ ràng với những ồn ào trong quá khứ nhưng đã vội vàng quay lại hoạt động nghệ thuật.

Một số bình luận của netizen:

- Đã ly hôn chưa mà đòi trở lại hả.

- Tôi trung lâp nhưng chưa giải quyết xong chuyện cũ thì khó cảm thông cho nổi.

- Lâu lắm không xem phim của cổ nên là xin một slot.

- Showbiz đâu thiếu diễn viên, tại sao lại mời người từng dính bê bối gia đình lớn như vậy đi đóng phim vậy.

- Xem phim mà cứ nghĩ đến vụ Burning Sun là tụt hết mood.

Park Han Byul kết hôn với Yoo In Suk, cựu CEO của Yuri Holdings, vào năm 2017 và hiện có hai con trai. Tuy nhiên, sau khi chồng cô bị bắt vì vướng vào bê bối tình dục Burning Sun chấn động năm 2019, nữ diễn viên đã quyết định tạm ngưng toàn bộ hoạt động nghệ thuật và chuyển về sinh sống tại đảo Jeju. Trong một video Q&A, Park Han Byul thẳng thắn cho biết tình hình tài chính hiện tại khá chật vật, phải cân nhắc từng khoản chi khi quán cà phê chưa tạo ra lợi nhuận ổn định.

Phải đến tháng 3 năm ngoái, Park Han Byul mới chính thức xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình thông qua chương trình thực tế Dad and Me của TV Chosun, đánh dấu lần lộ diện đầu tiên sau 6 năm. Nữ diễn viên cũng khẳng định không có ý định ly hôn, ưu tiên giữ gìn sự ổn định cho gia đình và các con.