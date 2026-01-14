Nam diễn viên phim giờ vàng số hưởng nhất: Hẹn hò Hoa hậu đẹp nhất showbiz, nay cưới vợ đại gia thu nhập 610 tỷ đồng/năm

Yoon Kye Sang (thành viên nhóm nhạc quốc dân g.o.d) là 1 trong những nam nghệ sĩ gặt hái thành công ở cả 2 mảng âm nhạc và diễn xuất tại Hàn Quốc. Trên mặt trận phim ảnh, ngôi sao sinh năm 1978 khẳng định tên tuổi qua loạt phim giờ vàng ăn khách như Chị Dâu 19 Tuổi, Gia Đình Là Số 1 Phần 3, The Good Wife,...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện tình cảm của Yoon Kye Sang từ lâu cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Anh từng hẹn hò Hoa hậu đẹp nhất showbiz Hàn Quốc Honey Lee trong giai đoạn từ năm 2013-2020. Trong thời gian còn mặn nồng, họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau, nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Yoon Kye Sang - Honey Lee đồng điệu cả quan điểm sống lẫn sở thích, khiến công chúng còn tưởng 2 ngôi sao sẽ về chung 1 nhà. Ấy vậy mà, cặp đôi lại tuyên bố “đường ai nấy đi” vào năm 2020 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Yoon Kye Sang từng có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với Hoa hậu đẹp nhất Kbiz Honey Lee. Ảnh: Nate

Trên kênh YouTube cá nhân cách đây 5 năm, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho đã hé lộ về nguyên nhân sâu xa khiến Yoon Kye Sang - Honey Lee tan vỡ trong tiếc nuối. Thì ra ban đầu tài tử họ Yoon từng rất muốn kết hôn với Honey Lee, tuy nhiên Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới lại từ chối vì bị gia đình phản đối. Sau đó, cặp đôi đã chính thức tan vỡ, cho nhau lối đi riêng.

Nguyên nhân Yoon Kye Sang - Honey Lee chia tay khiến công chúng không khỏi xôn xao. Ảnh: Naver

Hơn nửa năm sau khi “toang” với Honey Lee, Yoon Kye Sang đã gặp gỡ nữ đại gia Cha Hye Young kém nam ngôi sao 5 tuổi. Theo thời gian, họ dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương và chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 8/2021. Khoảng 1 năm sau đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ cổ tích và về chung 1 nhà.

Được biết, Cha Hye Young là CEO của 1 thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Ban đầu công ty của cô đạt doanh thu khoảng 80 triệu won (1,4 tỷ đồng) trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau đó, thương hiệu đã phát triển vượt bậc, đạt doanh thu rơi vào khoảng 5,5 tỷ won (98 tỷ đồng). Và tới năm 2021, Cha Hye Young đã cá kiếm được tới 34,2 tỷ won (610 tỷ đồng), trở thành 1 trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực mỹ phẩm ở Hàn Quốc. Được biết, vợ Yoon Kye Sang giữ vững được mức thu nhập nói trên trong suốt những năm qua.

Yoon Kye Sang đang sống hạnh phúc bên nữ đại gia Cha Hye Young thuộc ngành mỹ phẩm. Ảnh: Naver

Đám cưới của tài tử họ Yoon và nữ CEO thu nhập hơn 600 tỷ/năm đã nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng xứ củ sâm. Ảnh: Naver