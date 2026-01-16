Nữ diễn viên phim giờ vàng ngấm ngầm thừa nhận ly hôn chồng đại gia vướng lao lý

Cuối tháng 10/2025, Đặng Sa cùng ông xã đại gia Lộ Hành tham gia show truyền hình Tạm Biệt Người Yêu mùa 5. Tuy nhiên, khi chương trình vừa lên sóng được 1 tập, bê bối rúng động của Lộ Hành đã bị phanh phui. Cơ quan chức năng đã thông báo khẩn về việc chồng Đặng Sa bị điều tra tội hối lộ. Ngay lập tức, ekip show Tạm Biệt Người Yêu mùa 5 tuyên bố cắt sóng, loại bỏ vợ chồng Đặng Sa - Lộ Hành ra khỏi chương trình. Kể từ sau khi chồng vướng vòng lao lý, mỹ nhân phim cổ trang này cũng ở ẩn, không lộ diện trước công chúng.

Đến ngày 15/1, Đặng Sa đã đăng tải tâm thư dài với nội dung u buồn, ám chỉ về sự kết thúc trên trang cá nhân. Nữ diễn viên được cho là đang ngầm công bố với khán giả về việc cuộc hôn nhân của cô và đại gia Lộc Hành đã tan vỡ. "Tạm biệt quá khứ, tôi vừa phá vỡ sự bế tắc trong cuộc đời, bước ra khỏi vũng lầy để theo đuổi lựa chọn của con tim, dũng cảm đi tiếp đến tương lai. Mong mọi người ủng hộ sự lựa chọn của tôi", Đặng Sa viết.



Đặng Sa gây xôn xao khi đăng bài ngầm ám chỉ về mối quan hệ đổ vỡ. Ảnh: Sohu.

Theo tờ Sohu, Đặng Sa và Lộ Hành vốn đã rạn nứt từ lâu. Năm ngoái, cặp đôi cố hàn gắn, tham gia show thực tế để hóa giải những mâu thuẫn chất chồng trong hôn nhân. Tuy nhiên, cả hai chẳng thể ngờ rằng bê bối vi phạm pháp luật của Lộ Hành lại bị phanh phui ngay sau tập 1 của show Tạm Biệt Người Yêu. Điều này khiến Đặng Sa ê chề, bẽ bàng. Cô được tiết lộ đang âm thầm làm thủ tục ly dị để tránh liên lụy đến vụ bê bối của chồng.

Nguồn tin trong showbiz cho biết nữ diễn viên đang tiến hành làm thủ tục ly hôn chồng đại gia Lộ Hành. Ảnh: Sina.

Đặng Sa và Lộ Hành - đại gia hơn cô 18 tuổi - đã bên nhau hơn 1 thập kỷ. Con trai đầu lòng của họ chào đời năm 2013. Lộ Hành từng giới thiệu mình là tỷ phú tự thân lập nghiệp, sở hữu khối gia tài 236 triệu NDT (873 tỷ đồng). Tuy nhiên, con đường làm giàu của Lộ Hành bị cho là không minh bạch, có nhiều sai phạm kinh tế.

Theo bản án hình sự được công bố, trong thời gian giữ chức CEO tập đoàn Chuanglian Holdings, Lộ Hành đã hối lộ một quan chức cấp cao đã nghỉ hưu họ Sử với số tiền lên đến 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ đồng), gồm 31,41 triệu cổ phiếu Công ty Chuanglian Holdings; 1,6 triệu NDT (gần 6 tỷ đồng) tiền mặt và nhiều món đồ xa xỉ có giá trị khủng khác. Mục đích "đi cửa sau" của Lộ Hành là để Chuanglian Holdings được thuận lợi niêm yết trên sàn chứng khoán dù công ty này thực chất không đủ điều kiện. Vị cán bộ nhận hối lộ đã bị điều tra và đi tù. Tuy nhiên, Lộ Hành đến nay vẫn chưa bị truy tố. Vụ án của chồng Đặng Sa vẫn đang được mở rộng điều tra vì nghi vấn Lộ Hành đã tiếp tục vung tiền "chạy án", nhằm thoát khỏi cảnh tù tội.

Trước khi cảnh sát thông báo về vụ án hối lộ của Lộ Hành, đại gia này đã nộp đơn xin từ chức, rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Chuanglian Holdings.

Đặng Sa sinh năm 1985, là mỹ nhân phim giờ vàng của showbiz Trung Quốc. Cô nổi tiếng với các phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Cô Phương Bất Tự Thưởng, Mỹ Nhân Kế, Bán Yêu Khuynh Thành, Tân Thế Giới, Diên Hy Công Lược...

Đặng Sa từng là nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: Sina.

