Ok So Ri có tên thật là Ok Bo Gyeong, sinh năm 1968. Bà ra mắt năm 1987 qua quảng cáo và nhanh chóng nổi tiếng với hình ảnh trong sáng, thanh lịch. Trong thập niên 1990, bà là nữ thần thanh xuân và góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng. Sau khi kết hôn với MC Park Chul năm 1997 và sinh con gái, Ok So Ri tạm giảm hoạt động để tập trung gia đình. Tuy nhiên, năm 2007, cuộc hôn nhân đổ vỡ khi Park Chul đệ đơn ly hôn và kiện bà tội ngoại tình.

Lời tố cáo của chồng cũ đã khiến khán giả sốc: Ok So Ri ngoại tình với 1 ca sĩ opera và 1 đầu bếp người Ý làm việc tại 1 khách sạn sang trọng ở Seoul. Park Chul đâm đơn kiện ra tòa để lấy lại công bằng. Tại Hàn Quốc, ngoại tình là tội bị phạt rất nặng. Trước tòa, chồng nữ diễn viên yêu cầu cô phải chia 60% tài sản (2,4 tỷ won, tương đương 45,4 tỷ đồng), bồi thường 300 triệu won (5,67 tỷ đồng) vì ngoại tình.

Ok So Ri rơi nước mắt thừa nhận ngoại tình trước công chúng. Ảnh: The Korean Times

Ok So Ri đổ lỗi cho cuộc hôn nhân không tình yêu nên mới dẫn đến việc ngoại tình. Ban đầu, cô bị kết án 8 tháng tù giam nhưng đã kháng cáo. Trong phiên tòa cuối, Ok So Ri bị buộc tội ngoại tình và bị xử 2 năm tù treo. Cô cũng mất quyền nuôi con gái 8 tuổi và phải bồi thường 870 triệu won (16,4 tỷ đồng) cho chồng. Tòa cũng phán quyết Ok So Ri phải chi trả 1 triệu won (18,9 triệu đồng) trợ cấp mỗi tháng cho con gái cho tới năm 2019.

Sau phán quyết của tòa án, Ok So Ri gần như biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí. Các đài truyền hình và nhà sản xuất đồng loạt quay lưng, những dự án đang đàm phán cũng lập tức bị hủy bỏ. Hình ảnh “nữ diễn viên phim giờ vàng” ngày nào nhanh chóng bị thay thế bằng cái mác “sao nữ ngoại tình”, khiến bà không còn cơ hội trở lại màn ảnh dù từng có thực lực và chỗ đứng nhất định.

Ok So Ri trong phiên tòa tuyên án cho tội ngoại tình. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên bị công chúng quay lưng. Ảnh: Yeoseongchosun

Không chỉ mất sự nghiệp, Ok So Ri còn phải gánh chịu áp lực dư luận khủng khiếp, cuộc hôn nhân tan vỡ và đời sống cá nhân rơi vào khủng hoảng kéo dài. Nữ diễn viên quyết định tái hôn với đầu bếp Italy (người từng bị tố là tình nhân) năm 2011, sinh một trai một gái và chuyển đến Đài Loan (Trung Quốc) sống. Những tưởng "nữ diễn viên phim giờ vàng" đã tìm thấy bến đỗ mới, nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng tan vỡ, nhưng lần này, bà giành được quyền nuôi 2 con. Chính các con đã là động lực để Ok So Ri quay trở lại làng giải trí.

Ok So Ri cố gắng trở lại năm 2014 qua chương trình Taxi trên tvN, nhưng nữ diễn viên này không thể lấy lại hào quang xưa. Scandal ngoại tình trở thành "vết nhơ" mãi mãi, đặt dấu chấm hết cho con đường nghệ thuật của bà, đồng thời phản ánh rõ sự khắc nghiệt của showbiz Hàn với những sai lầm đời tư. Dù tài năng xuất chúng, bà đã đánh mất tất cả chỉ vì một phút yếu lòng. Hiện tại, Ok So Ri sống kín tiếng, ít xuất hiện trước công chúng.

Nữ diễn viên cố quay lại showbiz nhưng không thành công. Ảnh: Naver

Về phần người chồng bị Ok So Ri phản bội, ông cũng tái hôn rồi ly hôn. Tuy nhiên Park Chul đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con gái trưởng thành. Trong chương trình truyền hình năm 2024, ông đã tiết lộ diện mạo con gái xinh đẹp và kể về chuyện nuôi con. "Bố mẹ đã giúp tôi nuôi dạy con gái. Anh chị em tôi cũng giúp tôi. Nhờ sự giúp đỡ của cả gia đình, con gái tôi đã trưởng thành một cách đúng đắn" - nam diễn viên bày tỏ tình cảm với con gái. Ông không cấm đoán con gái liên lạc với mẹ. Tuy nhiên, Park Chul nói thêm: "Chỉ cần bà ấy đừng xuất hiện trước mặt tôi là được".