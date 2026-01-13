Ryu Si Won từng là mỹ nam trong mộng của hàng triệu cô gái khắp châu Á, gắn liền với hàng loạt bom tấn truyền hình hợp tác cùng các sao nữ hạng A Hàn Quốc lúc bấy giờ như Choi Ji Woo, Ha Ji Won, Jang Nara, Kim Ha Neul, Choi Jin Sil, Kim Hye Soo,... Thời hoàng kim, nhiều khán giả còn trìu mến dành cho nam diễn viên hàng loạt biệt danh đáng tự hào như "hoàng tử Hallyu thế hệ đầu tiên", "hoàng tử màn ảnh đẹp nhất lịch sử Kbiz",...

Thế nhưng hình tượng đẹp đẽ của nam tài tử họ Ryu đã hoàn toàn sụp đổ sau scandal đánh người vợ đầu - nghệ sĩ múa Jo Soo In. Cũng chính vụ ồn ào chấn động này đã khiến nam nghệ sĩ sinh năm 1972 mất trắng sự nghiệp, không còn được tham gia diễn xuất nữa.

Tới tận thời điểm hiện tại, Ryu Si Won mới dè dặt xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình, nhưng không phải thông qua 1 dự án phim ảnh mà là trong 1 show. Đoạn clip giới thiệu của đài TV Chosun vào tối 13/1 đã xác nhận Ryu Si Won cùng người vợ hiện tại sẽ làm khách mời trong tập sắp tới của chương trình Lovers of Joseon. Trong đoạn video ngắn, tài tử họ Ryu gửi tới người bạn đời kém 19 tuổi những thông điệp yêu thương: "Nếu bỏ lỡ cô ấy, có thể tôi sẽ hối hận trong suốt phần đời còn lại. Có cô ấy bên cạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm".

Xuất hiện ngắn ngủi trên sóng truyền hình mới đây, Ryu Si Won gây xôn xao với ngoại hình xuống sắc gấp 10 lần so với thời đỉnh cao sự nghiệp, tới mức nhiều khán giả dụi mắt mãi vẫn không thể nhận ra nổi nam nghệ sĩ.

Ryu Si Won hết thời, hiếm hoi xuất hiện trên sóng truyền hình sau bê bối chấn động với ngoại hình xuống cấp, khác xa so với hình ảnh thời còn "làm mưa làm gió" ở làng giải trí Hàn Quốc (hình trái). Ảnh: Naver

Trong màn lộ diện trên sóng truyền hình sau nhiều năm vắng bóng, Ryu Si Won còn xuất hiện cùng bà xã kém 19 tuổi - 1 giáo viên dạy toán. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không chào đón sự trở lại của Ryu Si Won sau nhiều năm vắng bóng vì bê bối đánh vợ cũ. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả còn đặt ra nghi vấn nam diễn viên đang lợi dụng người vợ hiện tại nhằm mục đích gỡ gạc cho hình tượng của bản thân. Nghi vấn này rộ lên xuất phát từ việc Ryu Si Won từng giữ kín diện mạo người vợ thứ 2 suốt 6 năm sau đám cưới nhưng nay bỗng dưng lại không ngại công khai.

Ryu Si Won tái hôn vào năm 2020. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại 1 khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Cô dâu chú rể chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tới chung vui. Trước đó, nam diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ lên mạng những khoảnh khắc dạo chơi cùng vợ nhưng đều giấu kín như bưng diện mạo người bạn đời.

Không rõ vì lý do gì mà Ryu Si Won đột nhiên lại công khai diện mạo bà xã kém 19 tuổi sau 6 năm quyết giấu kín như bưng, rồi xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình. Ảnh: Newsen

Hình tượng đẹp đẽ Ryu Si Won từng dày công gây dựng bỗng "tan thành mây khói" sau khi anh dính bê bối đánh người vợ đầu - nghệ sĩ múa Jo Soo In. Nam diễn viên kết hôn với Jo Soo In vào năm 2010. Cuộc hôn nhân này từng được công chúng ngưỡng mộ nhưng trên thực tế, họ chỉ cố gắng tạo vỏ bọc hạnh phúc và giữa 2 người có quá nhiều mâu thuẫn.

Năm 2013, Jo Soo In đơn phương tuyên bố ly hôn với Ryu Si Won dù họ đã có với nhau 1 đứa con. Nghệ sĩ múa tung bằng chứng nam diễn viên buông lời lẽ cay nghiệt và đánh cô. Jo Soo In tiết lộ thêm, nam tài tử còn đặt thiết bị GPS định vị và nghe lén trên ô tô của mình khi chưa được cô cho phép.

Sau cùng, bạch mã hoàng tử 1 thời lĩnh án phạt 7 triệu won (khoảng 125 triệu đồng) vì hành vi tấn công, đe dọa vợ cũ. Thậm chí, anh còn mất luôn quyền nuôi con dù là người có tiềm lực kinh tế mạnh hơn vợ.

Nam ngôi sao sụp đổ hình tượng sau bê bối đánh vợ cũ. Ảnh: Naver

Sau bê bối, anh rời khỏi Kbiz và thỉnh thoảng tới Nhật tổ chức các hoạt động gặp gỡ người hâm mộ. Hiện tại, hoàng tử Hallyu 1 thời tập trung quản lý Team 106 - đội đua xe ô tô chuyên nghiệp. Tới nay, nhiều khán giả sốc nặng xen lẫn bức xúc vì anh bỗng nhiên tái xuất trên sóng truyền hình.

Ryu Si Won sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 22 tuổi. Nam ngôi sao từng là nghệ sĩ thuộc nhóm dẫn đầu của làn sóng Hallyu với tư cách diễn viên kiêm ca sĩ. Trong khoảng thời gian hoạt động ở Kbiz, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt tác phẩm đình đám như Sự Thật, Điều Bí Mật, Những Ngày Tươi Đẹp,...

Hồi còn tung hoành ở showbiz Hàn, Ryu Si Won toàn hợp tác với các sao nữ hạng A như Choi Ji Woo, Ha Ji Won, Jang Nara,... Ảnh: Naver và Nate