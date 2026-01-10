Nàng thơ phim giờ vàng bại lộ chuyện "cắm sừng" bạn trai vì 1 chiếc bánh kem, nhà đài thông báo cắt sóng

Chu Trí Hiền từng là ngọc nữ, nàng thơ được đài truyền hình hàng đầu TVB lăng xê. Hình ảnh và tên tuổi cô 1 thời phủ sóng màn ảnh nhỏ xứ Hương Cảng. Tuy nhiên, vào năm 2020, danh tiếng của Chu Trí Hiền đã sụp đổ sau khi cô bị phanh phui có mối quan hệ tình ái sai trái với nam vương Lê Chấn Diệp.

Scandal "ăn bánh kem trên đồi" rúng động Cbiz

Ngày 27/4/2020, showbiz xứ Hương Cảng chao đảo trước vụ việc người đẹp Chu Trí Hiền bị bại lộ chuyện "cắm sừng" bạn trai Tạ Đông Mẫn, ngoại tình với đàn anh cùng công ty Lê Chấn Diệp. Phẫn nộ hơn nữa là Lê Chấn Diệp cặp kè lén lút với Chu Trí Hiền trong lúc vợ đang mang thai 8 tháng.

Bê bối của cặp sao bị người dân phát giác. Theo đó, Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp đã bị người đi đường bắt gặp xách 1 chiếc bánh kem lên đường đồi vắng tại Tuen Mun (Hong Kong, Trung Quốc). Sau đó, cả hai đã bị bắt tại trận trên xe hơi. Người dân lập tức báo tin cho cánh truyền thông, dẫn đến việc phóng viên lũ lượt kéo đến nơi Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp lén lút vụng trộm. Tại đây, báo giới đã quay lại cận cảnh ngoại tình không thế chối cãi của 2 diễn viên hàng đầu đài TVB.

Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp bị bắt quả tang tại trận ngoại tình trên ô tô. Nguồn: Weibo.

Cú "đánh úp" đột ngột của giới truyền thông khiến Chu Trí Hiền chết lặng, ngồi bất động ở hàng ghế sau, còn Lê Chấn Diệp loay hoay che ống kính máy quay và tìm cách tháo chạy. Đoạn clip ngoại tình gây sốc này sau đó phủ kín các mặt báo giải trí lớn nhỏ ở xứ Hương Cảng. Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp liền lên tiếng giải thích họ chỉ hẹn nhau lên đồi ăn bánh kem, không hề đi quá giới hạn hay ngoại tình như đồn đoán của dư luận. Tuy nhiên, chẳng ai tin vào lời thanh minh của cặp sao.

Cú ập đến đột ngột của phóng viên khiến Chu Trí Hiền chết lặng, ngồi bất động trên xe. Ảnh: On.

Trong khi đó, Lê Chấn Diệp loay hoay tìm cách tháo chạy. Ảnh: On.

Theo tờ On, Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp bắt đầu có quan hệ tình cảm sau khi cùng tham gia bộ phim Zombie. Trong thời gian ghi hình, bộ đôi diễn viên đã vụng trộm và thường xuyên lợi dụng các cảnh quay thân mật để thể hiện tình cảm với nhau.

Sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui, Lê Chấn Diệp dọn đồ khỏi nhà, quyết tâm ly hôn người vợ đã sát cánh với anh gần 15 năm và còn đang mang thai. Trong khi đó, "tiểu tam" Chu Trí Hiền trốn biệt trong nhà, cố liên lạc với bạn trai Tạ Đông Mẫn van xin anh ra mặt nói tốt về mình để xoa dịu dư luận, giữ lại sự nghiệp.

Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp đã phản bội bạn trai và vợ của mình. Ảnh: HK01.

TVB trừng phạt 2 ngôi sao bê bối, thiếu đạo đức

Sau khi vụ ngoại tình đổ bể, Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp hứng chỉ trích và bị công chúng tẩy chay dữ dội. Ngay lập tức, đài TVB thông báo cắt sóng, đóng băng mọi hoạt động nghệ thuật của nàng thơ phim truyền hình giờ vàng và Lê Chấn Diệp vô thời hạn. Phía TVB cũng tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với Lê Chấn Diệp, loại bỏ Chu Trí Hiền khỏi danh sách tiểu hoa đán được o bế.

TVB cắt sóng, đóng băng hoạt động nghệ thuật của 2 ngôi sao bê bối. Ảnh: Sina.

Trước làn sóng chê trách của dư luận, Chu Trí Hiền mở họp báo cúi đầu xin lỗi. Nữ diễn viên khóc nức nở thú nhận bản thân không thể thoát ra khỏi vai diễn nên đã có quan hệ ngoài luồng với bạn diễn. Cô cho biết mình đã phạm sai lầm lớn khi "cảm nắng" đồng nghiệp đã có gia đình, gây ra hành vi không đúng chuẩn mực.

Tạ Đông Mẫn - bạn trai của Chu Trí Hiền - cũng nói đỡ và nhận trách nhiệm thiếu quan tâm tới bạn gái: "Cô ấy đã có những giây phút đi sai đường. Tôi nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm bởi tôi đã mải mê làm việc mà bỏ bê Trí Hiền. Nhưng cô ấy là 1 diễn viên siêng năng và có tài. Tôi hy vọng mọi người có thể rộng lượng cho cô ấy một cơ hội sửa sai và tiếp tục làm việc chăm chỉ trong tương lai".

Chu Trí Hiền mở họp báo khóc nức nở thú nhận đã qua lại với đàn ông đã có vợ và cúi đầu xin lỗi. Ảnh: iFeng.

Về phía Lê Chấn Diệp, tài tử phải quỳ gối xin lỗi vợ và hứa không tái phạm. Vì nghĩ đến đứa con chưa chào đời, bà xã của Lê Chấn Diệp đồng ý bỏ qua mọi chuyện, tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, cô không chấp nhận việc tổ chức họp báo để thay ông xã nam vương giải thích.

Tài tử TVB quỳ gối xin lỗi vợ vì ngoại tình bạn diễn. Ảnh: On.

Hậu bê bối, Lê Chấn Diệp không còn cửa phát triển trong showbiz. Anh phải đi làm bảo vệ, nhân viên an ninh ở các sự kiện giải trí, thể thao để kiếm tiền nuôi vợ con. Về phía Chu Trí Hiền, cô mất hết danh tiếng và sự nghiệp sau vụ lùm xùm "ăn bánh trên đồi". Tháng 11/2020, người đẹp này nhận cú sốc bị bạn trai Tạ Đông Mẫn chia tay, hủy hôn. Nguồn tin trong giới cũng cho biết Chu Trí Hiền vô cùng đau khổ trước quyết định dứt tình của Tạ Đông Mẫn. Nữ diễn viên không ngờ bản thân có ngày lại bị Tạ Đông Mẫn bỏ rơi vì luôn tin rằng bạn trai đã tha thứ cho cô.



Sự nghiệp phim ảnh của Chu Trí Hiền và Lê Chấn Diệp chấm hết hậu lùm xùm. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu