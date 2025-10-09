Nữ diễn viên phim giờ vàng gây sốc vì bị cấm sóng: Xem học vấn, gia cảnh mới tiếc nuối!

Từng là một trong những biểu tượng nhan sắc và quyền lực bậc nhất của làng giải trí Trung Quốc, Phạm Băng Băng sở hữu sự nghiệp rực rỡ, tầm ảnh hưởng lan rộng ra quốc tế cùng khối tài sản đáng mơ ước.

Nhưng vào năm 2018, scandal trốn thuế với con số lên tới 884 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 3.300 tỷ đồng) đã trở thành bước ngoặt nghiệt ngã khiến toàn bộ hào quang của cô sụp đổ trong chớp mắt.

Cú ngã ấy khiến toàn bộ đế chế mà cô dày công gây dựng gần như sụp đổ. Phạm Băng Băng bị cấm sóng trên toàn quốc, bị cắt hàng loạt hợp đồng với các thương hiệu lớn…

Bảy năm qua, Phạm Băng Băng bị hạn chế hoạt động lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc, không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện phim ảnh nào, không đóng phim do Trung Quốc sản xuất.

Mới đây, ban tổ chức giải thưởng điện ảnh Kim Mã lần thứ 62 (Đài Loan, Trung Quốc) công bố danh sách đề cử chính thức tất cả các hạng mục của mùa giải năm nay. Trong đó, hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất gây chú ý khi có sự xuất hiện của Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên được đề cử nhờ vai diễn trong phim "Địa mẫu" (tựa tiếng Anh: Mother Bhumi). Đây được xem là dấu hiệu khả quan của nữ diễn viên sau nhiều năm bị hạn chế.

Xuất thân tri thức, học hành giỏi giang

Phạm Băng Băng sinh ra ở Thanh Đảo, Sơn Đông trong một gia đình có truyền thống văn chương và nghệ thuật. Ông nội Phạm Băng Băng là tướng lĩnh cấp cao trong ngành hải quân.

Cha mẹ của Phạm Băng Băng đều là những người làm văn nghệ thuật. Cha cô từng là ca sĩ trong một đoàn nghệ thuật, còn mẹ cô từng là một vũ công. Chịu ảnh hưởng nghệ thuật từ bố mẹ ngay khi còn nhỏ đã đặt nền móng cho sự phát triển sự nghiệp sau này của Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô lớn lên trong một gia đình truyền thống và đầy yêu thương. Tuy gia đình cô không giàu có khi cô còn nhỏ nhưng lại rất ấm áp.

"Ngày nhỏ, tôi thích nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật. Thứ duy nhất tôi khó chịu là dương cầm, tôi ghét đàn và có thể mâu thuẫn với mẹ chỉ vì không thích học đàn", Phạm Băng Băng kể.

Người đẹp Võ Mỵ Nương truyền kỳ tốt nghiệp trường minh tinh Hằng Thông Thượng Hải do đạo diễn Tạ Tấn quản lý. Sau đó, cô còn tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Truyền thông cho rằng, Phạm Gia thuộc số ít những nghệ sĩ có bằng cấp trong ngành nghệ thuật, năng khiếu múa hát và diễn xuất.

Dù vậy, học vấn của người đẹp cũng từng gây tranh cãi vì làm Toán quá... tệ. Cụ thể, xuất hiện trong một chương trình, Phạm Băng Băng liên tục mắc lỗi Toán học. Thậm chí một phép trừ đơn giản của học sinh tiểu học cô cũng tính sai. Cô thanh minh: "Tôi không giỏi Toán. Từ thời đi học, môn Ngữ văn không tệ nhưng bị điểm Toán rất thấp, thường không thể đạt qua 21 điểm trong thang điểm 100". Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ, khi học tiểu học, cô không thích toán nên thường xuyên bỏ mặc môn học này.

Sau 7 năm kể từ vụ bê bối gây chấn động làng giải trí, Phạm Băng Băng vẫn bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy vậy, để thật sự trở lại hoàng kim, cô vẫn phải vượt qua không ít rào cản, từ định kiến công chúng, những quy định khắt khe trong giới, cho đến hành trình lấy lại niềm tin mà cô từng đánh mất.