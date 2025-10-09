Tiểu thư Sài thành lấy nhân viên phát tờ rơi, giờ nổi tiếng còn giàu sang viên mãn: Chồng dạy con sai, bắt chồng quỳ cùng con!

Thu Trang - Tiến Luật kết hôn năm 2011, trở thành một gia đình kiểu mẫu của showbiz Việt. Ít ai ngờ, xuất phát điểm của hai người có độ chênh khá lớn. Khi Tiến Luật còn là nhân viên hậu đài phát tờ rơi của sân khấu Nụ Cười Mới, Thu Trang đã là đào chính. Tiến Luật vào nghề không qua trường lớp đào tạo nghệ thuật nào, thậm chí, chật vật mãi mới lấy được bằng tốt nghiệp THPT, trong khi Thu Trang học hành bài bản trong trường Sân khấu Điện ảnh.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Thu Trang và Tiến Luật đều có vị thế vững chắc trong nghề. Cả hai không chỉ tham gia diễn xuất mà còn "mát tay" trong công việc sản xuất phim doanh thu trăm tỷ. Họ có 1 con trai tên Andy đã đẹp trai còn hiểu chuyện. Tổ ấm hạnh phúc của cặp diễn viên luôn được khán giả ngưỡng mộ.

Thu Trang - Tiến Luật

Dạy con nghiêm khắc, đầu tư cho con học nhiều môn năng khiếu

Ngay từ lúc mang bầu, Thu Trang - Tiến Luật đã quy định: Mẹ sẽ đóng vai ác còn bố đóng vai hiền. Theo đó, dù luôn hài hước trên sân khấu nhưng khi dạy con, Thu Trang khá nghiêm khắc. Cô không bao giờ nuông chiều con quá đà.

Tuy vậy Thu Trang không dùng đòn roi với Andy. Nếu con làm sai, cô sẽ đánh nhưng chỉ một roi thật đau để con nhớ. Nếu con phạm lỗi tiếp cô mới phạt quỳ gối hoặc úp mặt vào tường.

Thu Trang hài hước bộc bạch nhiều năm trước rằng Tiến Luật không thể dạy con, vì với người có tính cách hài hước, thật thà như anh, khi đặt cạnh đứa trẻ lém lỉnh như Andy, thế nào cũng gây ra náo loạn. Với Thu Trang, Tiến Luật giống như đứa trẻ, anh chơi với con theo cách bạn bè chứ chẳng phải người bố cứng nhắc, lạnh lùng. Có lần nọ, khi con trai làm sai, Tiến Luật đã bày trò giấu giếm mẹ. Thậm chí, Tiến Luật còn vô tư "dạy hư" con bằng những lý lẽ chẳng giống ai.

Sau khi được ông bà nội mắng vốn lỗi lầm của hai cha con, Thu Trang liền nổi cơn thịnh nộ, chị chia sẻ rằng: "Tôi bắt hai cha con quỳ hối lỗi. Con làm sai, con phải nhận trách nhiệm. Còn bố không dạy nổi con, bố cũng phải quỳ làm gương. Hai cha con cùng úp mặt vào tường, đến khi biết rõ mình sai chỗ nào, tôi mới tha cho.

Tất nhiên, đây là cách giáo dục con theo phong cách của gia đình. Tôi biết anh Luật thương vợ con nên mới chịu làm theo như thế. Anh Luật là người chồng tuyệt vời. Trước khi cưới, anh ham ăn, ham chơi, ham ngủ, nhưng từ lúc Andy ra đời, anh tập trung lo cho gia đình hơn. Anh bớt ăn, bớt ngủ lại. Anh cũng chịu khó làm việc nhà, tôi chỉ lo hoạt động nghệ thuật. Tiến Luật có những ưu điểm mà bất cứ bà vợ nào cũng mơ ước chồng mình sẽ có", Hoa hậu làng hài chia sẻ trong chương trình "Sao lộ mặt" nhiều năm trước.

Được biết, ngay từ khi Andy còn bé, cặp sao Việt đình đám đã chú trọng đầu tư cho con, không chỉ ngoại ngữ mà còn năng khiếu, thể thao. Thu Trang và Tiến Luật để con trải nghiệm nhiều môn thể thao như cưỡi ngựa, đánh golf. Bên cạnh đó, Tiến Luật cũng từng tự hào khoe cậu con trai Andy rất giởi chơi đàn piano.

Đặc biệt, khả năng bắn tiếng Pháp như gió của Andy cũng nhiều lần khiến công chúng phải trầm trồ. Trong những đoạn video được Thu Trang và Tiến Luật đăng tải, cậu bé nói trôi chảy những câu tiếng Pháp khó.