Con trai NSƯT Việt Anh nay đã điển trai chuẩn "tổng tài nhí", không chịu tâm sự khiến mẹ băn khoăn

Mới đây, Hương Trần - vợ cũ NSƯT Việt Anh đã đăng ảnh con trai Đậu Đậu. Cậu bé năm nay 9 tuổi, sở hữu thân hình cao lớn, làn da rám nắng. Không những thế, chị còn tiết lộ thêm cậu bé sống khá khép kín, ít tâm sự với mẹ.

Chị Hương Trần chia sẻ: "Mới ngày nào còn nhỏ xíu xiu, bây giờ cậu ấy đã lớn, cân nặng còn bằng cả mẹ luôn! Da thì đã cháy nắng. Có phải con trai lạnh lùng lắm không, mà cậu chả chịu tâm sự với mẹ! Mấy nữa có bạn gái lại quên mẹ luôn quá!"

Con trai NSƯT Việt Anh giờ đã lớn phổng phao, làn da rám nắng.

Có thể thấy, lên 9 tuổi, bé Đậu Đậu ngày càng điển trai chuẩn "tổng tài nhí", thừa hưởng nhiều đường nét từ người bố nổi tiếng. NSƯT Việt Anh cũng tiết lộ con trai đến nay đã nặng gần 50kg.

Sau khi NSƯT Việt Anh và hotgirl Hương Trần ly hôn, bé Đậu Đậu sống cùng mẹ tại Hà Nội và được chăm sóc chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hương Trần dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời chú trọng việc học tập và rèn luyện tính cách cho cậu bé.

Hương Trần thường đưa con đi chơi, tham gia các hoạt động trải nghiệm và tìm cách giúp bé phát triển trong môi trường phù hợp.

Cậu bé Đậu Đậu điển trai chuẩn "tổng tài nhí".

Dù Đậu Đậu được nhận xét là khá hiếu động, nghịch ngợm, mẹ bé không chỉ quan tâm đến việc học mà còn chú trọng rèn tính kỷ luật, khả năng tự lập.

Cô từng cho con tham gia khóa huấn luyện kỹ năng theo mô hình quân đội, tạo cơ hội để bé trải nghiệm cuộc sống tập thể, học cách thích nghi và tự chăm sóc bản thân.

Trong chuyện học hành, Đậu Đậu được đầu tư theo học tại trường quốc tế với mức học phí khoảng 100 triệu đồng mỗi năm hoặc cao hơn, tùy chương trình học.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Đậu Đậu sống với mẹ ở Hà Nội.

Bên cạnh sự chăm sóc của mẹ, bé vẫn nhận được hỗ trợ tài chính từ bố. NSƯT Việt Anh chu cấp khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng để trang trải các khoản như sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, học phí và bảo hiểm cho con.

Sau khi ly hôn Trần Hương vào năm 2019, NSƯT Việt Anh từng trải qua khoảng thời gian có những bất đồng với vợ cũ. Tuy nhiên, cả hai dần hóa giải mâu thuẫn, cùng hướng đến mục tiêu chăm sóc và nuôi dạy con trai Đậu Đậu.

Nam nghệ sĩ gặp lại vợ cũ, cùng tổ chức sinh nhật cho con trai.

Nam diễn viên vẫn duy trì sự gắn bó với con bằng những việc làm gần gũi như thường xuyên đón bé sau giờ học, đưa con đi ăn và dành thời gian vui chơi cùng con.

Đặc biệt, Việt Anh còn tổ chức sinh nhật cho Đậu Đậu, tạo cơ hội để hai bố con có thêm những kỷ niệm đáng nhớ. Với nam nghệ sĩ, những khoảnh khắc ở bên con không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách anh thể hiện tình cảm, đồng hành cùng con trên chặng đường khôn lớn.