Theo Sina, đến nay việc Triệu Vy bị cấm sóng vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải của giới giải trí Hoa ngữ. Chỉ trong một đêm, từ ngôi sao đứng trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng, Triệu Vy mất hết tất cả, phải sống chật vật trốn tránh trong suốt 5 năm qua.

Triệu Vy từ ngôi sao quyền lực thành tội đồ của xã hội chỉ trong một đêm

Đêm 26/8/2021, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi hàng loạt các tác phẩm cũ của Triệu Vy với 48 bộ phim, gần 10 album, các show giải trí đồng loạt bị xóa bỏ trên các nền tảng. Thậm chí, một số giải thưởng danh giá như Bách Hoa, Kim Kê cũng xóa tên của Triệu Vy trong danh sách nhận giải làm dấy lên nghi ngờ cô bị cấm sóng.

Đáng nói, trong đó có những bộ phim đã trở thành huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Mẹ Hổ Bố Mèo, Kinh Hoa Yên Vân, Họa Bì... Hoàn Châu Cách Cách còn là "bảo vật trấn đài" của đài truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc, được chiếu lại vào mỗi mùa hè trong hàng chục năm.

Việc Triệu Vy bị xóa tên khỏi các tác phẩm, giống như đã xóa toàn bộ cuộc đời sự nghiệp, danh tiếng nghệ sĩ của cô trong lòng khán giả. Thậm chí, nhóm riêng dành cho Triệu Vy cũng bị xóa bỏ không thương tiếc khiến người hâm mộ không còn nơi để giãi bày cảm xúc hay cập nhật tình hình về nữ diễn viên.

Các tác phẩm của cô bị xóa bỏ hết

Sau đó, Triệu Vy cũng biến mất khỏi mạng xã hội, dù tài khoản của cô không bị xóa nhưng trong suốt 4 năm, Triệu Vy không đăng bài trên Weibo, mà phải chia sẻ "vượt tường lửa" đăng tải bài viết trên Instagram.

Trong suốt 5 năm qua, Triệu Vy từ một ngôi sao hàng đầu giới giải trí, là nhân vật được săn đón bậc nhất, đã bị gạt ra ngoài mọi hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hơn 20 năm của cô cứ như vậy tan thành mây khói chỉ sau một đêm. Một màn cấm sóng triệt để nhưng không ai biết được lý do khiến hàng triệu khán giả hoang mang.

Không những vậy, việc bị cơ quan quản lý nghệ thuật đóng băng còn khiến Triệu Vy gặp nhiều rủi ro về tài chính. Theo đó, khối tài sản riêng của nữ diễn viên lên tới 520 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng), nhưng hiện tại Triệu Vy vướng nhiều vụ kiện và bị đóng băng hết tài sản.

Triệu Vy túng thiếu do bị đóng băng tài sản, tránh nữ diễn viên tẩu tán tiền ra nước ngoài

Sau khi bị kết tội lừa đảo đầu tư, Triệu Vy đối mặt với 500 vụ kiện lớn nhỏ, phải bồi thường số tiền lên đến 13 triệu USD (340 triệu đồng). Trong những năm qua, cô liên tiếp thua kiện, hiện tại, Triệu Vy gặp khó khăn tới mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng) cũng không có khả năng chi trả. Hồi tháng 4/2025, cựu diễn viên đã bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả.

Giờ đây, danh tiếng của Triệu Vy phân cực mạnh, chỉ còn người hâm mộ nhớ tới cô. Trong khi đa số công chúng tin rằng nữ diễn viên đã phạm lỗi lớn nên mới bị cấm sóng, đuổi khỏi giới giải trí một cách nhục nhã nhất.