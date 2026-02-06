Nguyên nhân thực sự khiến Triệu Vy ly hôn chồng đại gia: Bị kiểm soát gắt gao, “cắm sừng” đầy cay đắng

Mới đầu năm 2026, Triệu Vy đã vướng vào cả loạt điều tiếng thị phi. Đặc biệt, sau khi nữ MC giàu nhất Trung Quốc Lý Tương bị "khóa mỏ" trên các trang MXH, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách cũng bị réo tên, nghi cùng nằm trong chuỗi đường dây rửa "tiền đen" khiến dân tình vô cùng hoang mang. Dường như những thông tin tiêu cực đều "ụp" hết lên đầu của Triệu Vy.

Trước tình hình này, phóng viên thâm niên xứ Đài gây bất ngờ khi hé lộ sự thật về cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm của "Én nhỏ". Hóa ra trước khi "toang" với chồng đại gia, Triệu Vy đã phải nín nhịn chịu đựng rất nhiều, mãi mới được giải thoát.

Anh trai Triệu Vy cho biết đã nhờ đến cơ quan chức năng để làm sáng tỏ oan tình nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ (Ảnh: 163).

Năm 2009, Triệu Vy bí mật kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Đến giới paparazzi xứ Trung cũng không tìm kiếm được nhiều thông tin về vị đại gia này. Trang QQ hé lộ Huỳnh Hữu Long sinh ra tại vùng nông thôn nghèo ở Hồ Nam (Trung Quốc), sau đổi sang quốc tich Singapore và giàu lên bằng cách nào thì không ai biết. Trước khi quen biết với Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long từng có một cuộc hôn nhân dang dở và có một cậu con trai riêng.

Với mạng lưới quan hệ rộng rãi, vị doanh nhân này đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực ở Singapore cũng như Hong Kong (Trung Quốc). Đến sau khi kết hôn với nàng đại hoa đán họ Triệu, Huỳnh Hữu Long mới thành công mở rộng con đường kinh doanh tại nội địa Trung Quốc.

Điều này khiến nhiều người suy đoán cuộc hôn nhân với Triệu Vy chỉ là "tấm vé thông hành" cho Huỳnh Hữu Long tiến quân sang thị trường mới. Đồng thời, trang 163 cho rằng, Huỳnh Hữu Chính chính là người đứng sau, xây dựng hình ảnh "Warren Buffett phiên bản nữ" cho Triệu Vy, thao túng người đẹp để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Ở thời kỳ huy hoàng, Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long xây dựng hình ảnh cặp đôi kiểu mẫu với khối tài sản lên tới 1 tỷ USD khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Huỳnh Hữu Long - Triệu Vy (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, năm 2017, vợ chồng Triệu Vy vướng vào bê bối tày đình, bị xử phạt thì thao túng thị trường chứng khoán. Cặp đôi này bị phạt mỗi người 300.000 NDT (hơn một tỷ đồng) và bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán trong 5 năm và phải đối mặt với hơn 400 vụ kiện lớn nhỏ. Hảnh của Triệu Vy sụp đổ chỉ trong một đêm, từ "Én nhỏ" thân thương hóa "Diều hâu" độc địa bị bao người ghét bỏ.

Không dừng lại ở đó, cuối tháng 8 năm 2021, tên của Triệu Vy đột ngột bị gỡ khỏi nhiều nền tảng xem phim trực tuyến lớn tại Trung Quốc như iQIYI, Tencent Video, Youku, Mango TV. Các bộ phim từng gắn với tên tuổi cô như Hoàn Châu Cách Cách, Hoạ Bì, Tân Dòng Sông Ly Biệt... đều bị xóa khỏi công cụ tìm kiếm. Tên cô cũng biến mất khỏi danh sách diễn viên trong các phim đã chiếu.

Màn phong sát chóng vánh này khiến cả Cbiz phải chấn động, những tin đồn tiêu cực về cô cũng xuất hiện khắp nơi. Đặc biệt, việc "trùm tội phạm" Xa Khải Luân - em họ của Huỳnh Hữu Long bị bắt giữ vì cầm đầu đường dây cờ bạc, lừa đảo viễn thông, buôn người và nội tạng người xuyên quốc gia khiến nhiều người đồn đoán Triệu Vy cũng có liên quan đến hành vi tội ác. Dù chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng hình ảnh của nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách vẫn bị hoen ố trong mắt công chúng.

"Én nhỏ" sụp đổ hình tượng, bị phong sát toàn diện (Ảnh: 163).

Năm 2024, Triệu Vy đột ngột tuyên bố ly hôn khiến netizen vô cùng bất ngờ, thậm chí có "thuyết âm mưu" cho rằng nữ diễn viên không muốn gánh nợ cùng chồng nên mới lựa chọn quay lưng. Tuy nhiên, theo báo chí xứ Đài thì Huỳnh Hữu Long mới là người có lỗi.

Một nguồn tin cho biết, Huỳnh Hữu Long đã lén "ăn nem" với cô giáo dạy piano của con gái, lại còn "cho ra sản phẩm". Không chỉ vậy, Huỳnh Hữu Long kiểm soát chặt chẽ quyền tài chính trong nhà, khiến Triệu Vy chỉ đành nín nhịn chịu đựng, không dám ly hôn.

Đến khi nàng đại hoa đán sụp đổ vì bê bối, không còn giá trị lợi dụng, Huỳnh Hữu Long mới lộ bộ mặt thật. Hóa ra vị tỷ phú này đã chuẩn bị sẵn đường lui, sớm di dời tài sản sang nước ngoài. Đặc biệt, 4 trang trại rượu ở nước Pháp mà Huỳnh Hữu Long từng hứa hẹn tặng cho Triệu Vy đã được sang tên cho con trai riêng (con với vợ trước) từ khi nào không hay. Đến lúc này, Triệu Vy mới phát hiện mình chỉ còn "cái vỏ rỗng", lại phải khốn khổ vì món nợ kinh doanh của gia đình chồng cũ, bị xã hội đen đến tận nhà đe dọa đòi tiền.

Chồng cũ không chỉ ngoại tình mà còn khiến lén "đào rỗng" tài sản (Ảnh: 163).

Hiện tại, Triệu Vy khó khăn kinh tế đến mức khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng) cũng không trả nổi. Hơn nữa, đầu tháng 4/2025, nữ diễn viên còn bị tòa án liệt vào danh sách người thất tín vì nợ dai dẳng không trả. Mặc dù bản thân Triệu Vy đã mắc sai lầm nghiêm trọng nên mới dẫn đến tình trạng ngày nay nhưng netizen cũng phần nào thương cảm cho cô vì đã chọn sai bạn đời.

(Ảnh: Sina).

Nguồn: 163