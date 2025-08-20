Ngày 17/8, nữ diễn viên nổi tiếng Thích Vy (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi thẳng thắn thừa nhận trên sóng livestream rằng gương mặt mình bị “đơ cứng” do tiêm botox quá liều . Cô nói: "Bơm quá tay, cả chân mày không nhúc nhích, sụp xuống đè vào mắt... thật sự là quá liều".

Thích Vy sinh năm 1984, là nữ diễn viên nổi tiếng với các phim Mỹ Nhân Tâm Kế, Phồn Tinh Tứ Nguyệt, Hồi Mã Thương... Năm 2024, cô tham gia Đạp Gió và là 1 trong những "chị đẹp" được yêu thích bậc nhất chương trình. Thích Vy vốn nổi tiếng với nhan sắc như búp bê và làn da trắng sứ.

Chia sẻ này nhanh chóng làm dấy lên lo ngại: Botox thực chất là gì, có nguy hiểm đến mức nào và tại sao chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng?

Theo bác sĩ Trương Hoa Huy , Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Thống Đức tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), botox chính là độc tố thần kinh do vi khuẩn Clostridium botulinum tiết ra , được xem là chất độc sinh học mạnh nhất từng được biết đến . Chỉ cần 50 nanogram (0,00000005g) , tức nhỏ hơn 1 phần 100 triệu hạt đường, cũng có thể khiến con người tử vong. Nếu tính toán lý thuyết, chỉ 400g botox đủ để xóa sổ toàn bộ dân số thế giới.

Botox khi xâm nhập vào cơ thể sẽ chặn dẫn truyền thần kinh, làm cơ bắp tê liệt, từ đó gây ra hàng loạt triệu chứng như sụp mí mắt, nhìn mờ, khó nuốt, khó thở . Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy hô hấp và tử vong .

Tuy vậy, trong lĩnh vực thẩm mỹ, liều lượng được dùng cực nhỏ, chỉ bằng khoảng 1% liều gây chết người . Botox giúp xóa nhăn, làm thon gọn gương mặt, thậm chí ứng dụng để chữa co giật cơ mắt, loạn trương lực cơ. Nhưng bác sĩ khẳng định mọi chỉ định phải được thực hiện ở cơ sở y tế được cấp phép, bởi bác sĩ có chuyên môn .

Không ít ca ngộ độc botox xuất hiện những năm gần đây do người dân ham rẻ, mua hàng xách tay hoặc tiêm tại “phòng khám chui”. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt cơ, khó thở, đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia cảnh báo:

- Botox chỉ được phép lưu hành trong cơ sở y tế hợp pháp , tuyệt đối cấm bán lẻ, mua online hoặc nhờ xách tay .

- Bao bì sản phẩm hợp chuẩn phải có nhãn, số đăng ký thuốc .

- Người tiêm phải kiêng nước, kiêng trang điểm trong 24 giờ đầu, tránh xoa bóp, tránh rượu bia, hải sản và vận động mạnh trong ít nhất một tuần.

- Phụ nữ mang thai, cho con bú, người mắc bệnh thần kinh cơ, rối loạn đông máu… tuyệt đối không được tiêm.

Các bác sĩ nhấn mạnh botox vừa là “ thần dược nhan sắc ”, nhưng cũng là chất độc nguy hiểm hàng đầu . Sai lầm nhỏ có thể trả giá bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Nguồn và ảnh: QQ