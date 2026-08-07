Nữ diễn viên nổi tiếng nói thẳng: Kiểu người mẹ này ai cũng ngưỡng mộ nhưng có thể làm "hỏng" con!

Là một trong những "nữ thần thanh xuân" nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ, Lâm Y Thần không chỉ được yêu mến bởi những vai diễn kinh điển như Thơ Ngây, Thiên Ngoại Phi Tiên, Lan Lăng Vương... mà còn nhận được nhiều sự quan tâm với quan điểm nuôi dạy con hiện đại.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên đã đưa ra một nhận định gây nhiều tranh luận: "Một người mẹ quá hoàn hảo đôi khi lại khiến con trở nên bất tài". Chia sẻ này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo, thu hút hàng triệu lượt bình luận, mở ra cuộc tranh luận về ranh giới giữa yêu thương và bao bọc trong quá trình nuôi dạy con.

Lâm Y Thần

"Người mẹ 100 điểm" chưa chắc là điều con cần

Lâm Y Thần cho biết sau khi trở thành mẹ, cô từng đặt mục tiêu trở thành một người mẹ hoàn hảo. Cô muốn tự tay làm mọi việc cho con, từ những việc nhỏ nhất đến những vấn đề lớn hơn, với suy nghĩ rằng đó là cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm. Thế nhưng, sau một thời gian, nữ diễn viên nhận ra bản thân ngày càng kiệt sức, trong khi con lại trở nên phụ thuộc nhiều hơn.

"Tôi làm thay con quá nhiều. Nếu cha mẹ luôn giải quyết mọi việc, con sẽ không bao giờ học được cách tự làm", cô chia sẻ. Theo Lâm Y Thần, điều trẻ cần không phải là một người mẹ luôn xuất hiện để xử lý mọi khó khăn, mà là cơ hội được tự trải nghiệm, tự mắc lỗi và tự tìm cách vượt qua. Chính những va vấp phù hợp với lứa tuổi mới là nền tảng giúp trẻ hình thành khả năng giải quyết vấn đề và tính tự lập.

Từ bỏ sự hoàn hảo để con có cơ hội trưởng thành

Sau khi nhìn lại cách nuôi dạy con, Lâm Y Thần quyết định thay đổi. Thay vì cố gắng trở thành "người mẹ 100 điểm", cô lựa chọn triết lý "85 điểm là vừa đủ". Theo nữ diễn viên, cha mẹ không cần phải hoàn hảo trong mọi thời điểm. Khi đã hoàn thành khoảng 85% những điều cần làm, hãy dành phần năng lượng còn lại để chăm sóc chính mình, thay vì ép bản thân phải gồng gánh tất cả.

Một thay đổi khác là cô bắt đầu "giả vờ yếu thế" trong một số tình huống.

Nếu có việc phù hợp với khả năng của con, cô sẽ cố ý nói rằng mình chưa biết hoặc cần con giúp đỡ. Điều này khuyến khích trẻ chủ động suy nghĩ, tìm giải pháp và cảm nhận mình có ích đối với gia đình. Theo Lâm Y Thần, đôi khi cha mẹ lùi lại một bước lại chính là cách giúp con tiến lên.

Người mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc

Một điểm đáng chú ý trong quan điểm của Lâm Y Thần là cô không cho rằng làm mẹ đồng nghĩa với việc phải hy sinh hoàn toàn bản thân. Nữ diễn viên vẫn duy trì thói quen tập yoga, gặp gỡ bạn bè và tiếp tục công việc sau khi sinh con khoảng ba tháng.

Cô tin rằng công việc và gia đình không phải hai vai trò đối lập mà có thể bổ trợ cho nhau. Khi người mẹ giữ được sức khỏe thể chất, tinh thần và giá trị của bản thân, họ sẽ có nhiều năng lượng tích cực hơn để đồng hành cùng con. "Tôi cũng là một người mẹ có lúc vụng về. Khi quá mệt thì hãy biết tha thứ cho chính mình", Lâm Y Thần bày tỏ.

Quan điểm gây tranh cãi nhưng cũng nhận được nhiều đồng tình

Sau khi phát biểu của Lâm Y Thần lan truyền, mạng xã hội nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến. Nhiều phụ huynh cho rằng họ nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của nữ diễn viên. Không ít cha mẹ vì quá yêu con nên vô tình làm thay mọi việc, từ đó khiến trẻ thiếu kỹ năng tự lập và khả năng đối mặt với khó khăn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng điều kiện của người nổi tiếng rất khác với các gia đình bình thường. Không phải người mẹ nào cũng có thời gian để chăm sóc bản thân hay "giả vờ yếu thế" khi vẫn phải xoay xở giữa công việc, con cái và việc nhà. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhấn mạnh rằng việc nuôi dạy con không nên trở thành áp lực của riêng người mẹ, mà cần là trách nhiệm chung của cả cha và mẹ.

Điều Lâm Y Thần thực sự muốn gửi gắm

Thực tế, nữ diễn viên không cổ súy cho việc cha mẹ buông lỏng hay thiếu trách nhiệm. Điều cô muốn nhấn mạnh là hãy xác định ranh giới giữa yêu thương và bao bọc. Cha mẹ không thể sống thay con, cũng không thể dọn đường cho con suốt cuộc đời. Điều quan trọng hơn là xây dựng cho con khả năng tự đứng dậy, đồng thời chính cha mẹ cũng cần sống tích cực, biết yêu bản thân và làm tấm gương cho con.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia tâm lý. Các nghiên cứu về sự phát triển của trẻ chỉ ra rằng những thử thách vừa sức và những lần vấp ngã phù hợp với lứa tuổi chính là cơ hội để trẻ rèn luyện khả năng thích nghi, giải quyết vấn đề và xây dựng sự tự tin.

Có lẽ vì vậy mà Lâm Y Thần luôn mong con mình sẽ trở thành một người "lương thiện nhưng cũng phải có góc cạnh". Để làm được điều đó, cha mẹ đôi khi không cần trở thành người hoàn hảo, mà chỉ cần biết buông tay đúng lúc để con có cơ hội tự lớn lên.