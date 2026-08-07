Tờ báo năm 1997 bỗng gây sốt MXH vì nữ sinh được lên trang bìa quá xinh: Ngoài đời cô gái này giờ đã là Tiến sĩ, giảng viên ĐH!

Mới đây, cư dân mạng bồi hồi chia sẻ lại những trang bía báo từng một thời được thế hệ 8x, 9x mê mệt như Hoa học trò, Sinh viên,... Ngày ấy, bìa báo được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần ấn tượng. Các gương mặt được chọn lên trang bìa đều là những nam thanh nữ tú có ngoại hình nổi bật, thành tích học tập xuất sắc.

Trong số những trang bìa báo được chia sẻ lại, cư dân mạng đặc biệt ấn tượng với một ấn bản của báo Sinh viên số ra tháng 12/1997. Trang bìa là một nữ sinh mặc áo dài trắng, nét mặt xinh xắn, tóc buộc hai bên dịu dàng. Cô gái cầm trên tay cuốn sổ, cười e ấp, nhìn vào ống kính.

"Thích vẻ đẹp của thế hệ ngày trước quá"; "Ôi mình ngắm cái ảnh bìa này được 5 phút rồi, không thoát ra được"; "Xinh đẹp, dịu dàng";... - là những bình luận của cư dân mạng.

Được biết, cô nữ sinh này không phải ai xa lạ mà chính là "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời Võ Sông Hương.

Võ Sông Hương sinh ra trong một gia đình có truyền thống học thuật. Cô từng tốt nghiệp đại học ngành Đông phương học, trường ĐH KH XH & NV, ĐHQG TP.HCM. Thời đi học, cô được bình chọn là "Nữ sinh duyên dáng nhất" trong cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc. Chính lần tham gia thi hát đã giúp cô bén duyên với nghệ thuật.

Võ Sông Hương từng góp mặt trong các bộ phim: Tôi và em Bông hoa rừng Sác, Sóng gió đời người, Không thể rẽ trái, Dòng đời,... Với vai Nam trong Dòng đời, Võ Sông Hương nhận được giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất của giải HTV Awards 2000.

Sự nghiệp nghệ thuật đang thăng hoa thi Võ Sông Hương quyết định dừng lại để theo đuổi sự nghiệp học thuật. Cô quyết định học Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Văn hóa học. "Nữ hoàng ảnh lịch" bảo vệ thành công luận án tiến sỹ Văn hoá học vào năm 2016 và trở thành giảng viên của khoa Việt Nam học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong sự kiện kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của trường, Võ Sông Hương được bầu chọn là một trong những cựu sinh viên tiêu biểu nhất.